Colombia

La Federación de Cafeteros aumentó el pago de la pasilla y cambió las reglas para comprar café afectado por broca

La decisión hace parte de un paquete de medidas que la entidad activó para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre las regiones productoras y evitar que las condiciones climáticas terminen golpeando con mayor fuerza los ingresos de los caficultores

La pasilla corresponde al material que se separa del café excelso durante los procesos de trilla y clasificación y que conserva un valor comercial para la industria nacional -crédito Luisa González/REUTERS
La pasilla corresponde al material que se separa del café excelso durante los procesos de trilla y clasificación y que conserva un valor comercial para la industria nacional -crédito Luisa González/REUTERS
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La Federación Nacional de Cafeteros modificó las condiciones de compra para una parte del grano que queda por fuera de los parámetros del café excelso. Desde las últimas 24 horas, el kilogramo de pasilla contenida en el café pergamino pasó de $10.000 a $12.000, una decisión orientada a proteger el ingreso de los productores ante las condiciones climáticas actuales.

El ajuste hace parte de las medidas adoptadas por la entidad frente al fenómeno de El Niño, cuyo comportamiento podría afectar durante varios meses a las zonas dedicadas al cultivo de café. Germán Bahamón, gerente general de la Federación, advirtió sobre el alcance que puede tener esta situación en el país. “Con el fenómeno de El Niño llegó una amenaza distinta que golpea en silencio, lo hará durante meses y alcanzará a los 23 departamentos donde se cultiva café”, afirmó en su columna de opinión de El Colombiano.

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Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, advirtió sobre el impacto que las condiciones climáticas podrían tener durante los próximos meses -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS
Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, advirtió sobre el impacto que las condiciones climáticas podrían tener durante los próximos meses -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

La pasilla es el material que queda separado del café excelso durante los procesos de trilla y clasificación. Aunque sus características no permiten destinarla a la exportación como café excelso, mantiene un valor comercial y es utilizada principalmente por la industria cafetera local.

Con el incremento anunciado, la Federación pretende elevar el valor reconocido por esa fracción de la cosecha y disminuir el impacto que las condiciones climáticas puedan tener sobre los recursos que reciben los caficultores. La medida se integra a la política de Garantía de Compra, mediante la cual la entidad mantiene cobertura para los productores y facilita la comercialización de la cosecha bajo las condiciones establecidas.

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La decisión sobre la pasilla llega acompañada de otro cambio en los programas de adquisición de la organización. A partir de ahora, 30 granos brocados serán reconocidos como si fueran café excelso. Esta disposición será aplicada en todos los programas de compra de la entidad. La broca es una plaga que afecta los granos de café, cuyo comportamiento también permanece bajo vigilancia. La Federación reforzó el control desde octubre y continuará con el acompañamiento a los caficultores para atender esta situación.

La Federación Nacional de Cafeteros elevó el precio de la pasilla de café pergamino de $10.000 a $12.000 pesos por kilogramo - crédito Colprensa
La Federación Nacional de Cafeteros también modificó las condiciones de compra para el café afectado por la broca, una plaga que perjudica los granos - crédito Colprensa

Las acciones frente al clima comenzaron antes de una declaratoria formal. Desde el segundo trimestre, la Federación puso en marcha un plan preventivo enfocado en la nutrición del suelo y la protección del ingreso de los productores. Dentro de ese esquema se ejecutó por completo un plan de fertilización con recursos por $40.000 millones.

La financiación de ese programa provino del Fondo de Estabilización de Precios del Café y de la Protección Anticipada del Ingreso, de acuerdo con la información entregada por la Federación. La intervención busca responder a las condiciones que enfrentan los cultivos por el comportamiento climático y preparar a los productores ante sus posibles efectos.

Bahamón señaló que el fenómeno de El Niño puede representar un riesgo prolongado para las regiones cafeteras. Su advertencia se relaciona con la posibilidad de que las condiciones de sequía se mantengan y alcancen los 23 departamentos donde se produce café en Colombia. El nuevo valor de la pasilla representa así una modificación sobre el pago de una parte de la cosecha que se separa durante la clasificación. Para la Federación, este ajuste permite reconocer con un mayor valor ese producto y contribuir a sostener los ingresos de los caficultores mientras persisten las condiciones climáticas que motivaron la medida.

El sector cafetero mantiene medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en los 23 departamentos donde se cultiva café en Colombia- crédito Ministerio de Ambiente
El sector cafetero mantiene medidas de prevención ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en los 23 departamentos donde se cultiva café en Colombia- crédito Ministerio de Ambiente

Al mismo tiempo, el reconocimiento de los granos brocados amplía las condiciones aplicadas en los programas de compra. Ambas decisiones se suman a las acciones de fertilización, vigilancia de plagas y acompañamiento a los productores.

La estrategia planteada por la entidad reúne medidas relacionadas con el cultivo, la comercialización y el ingreso de los caficultores, mientras la Garantía de Compra continúa siendo utilizda como mecanismo para mantener las condiciones establecidas por la organización.

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