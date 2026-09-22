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Tuca Ferretti explota contra elemento de Cruz Azul y lo acusa de acabar con la armonía del equipo

El cuadro cementero ha registrado cinco victorias y cuatro derrotas en lo que va del torneo

Cruz Azul perdió contra Monterrey en la jornada 9 del Apertura 2026 (X@CruzAzul)
Cruz Azul perdió contra Monterrey en la jornada 9 del Apertura 2026 (X@CruzAzul)
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Ricardo Ferretti explotó contra Facundo Oreja, auxiliar técnico de Cruz Azul y lo acusó de romper la armonía que Joel Huiqui había construido con los jugadores de La Máquina, en medio de los cuestionamientos al cuerpo técnico tras las derrotas frente a Inter Miami y Monterrey.

El extécnico lanzó sus críticas durante una emisión de Futbol Picante, donde cuestionó la incorporación de Oreja como auxiliar técnico. Ferretti consideró que Huiqui no debió aceptar la llegada de un integrante que trabajó con Martín Anselmi, quien se fue por la puerta de atrás.

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Foto de archivo de Duk (11) disputando el balón con José Paradela durante un partido del torneo mexicano entre Cruz Azul y Atlas. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 22 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de Duk (11) disputando el balón con José Paradela durante un partido del torneo mexicano entre Cruz Azul y Atlas. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 22 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Cruz Azul ha registrado cinco victorias y cuatro derrotas. Sin embargo, la caída 2-0 ante Inter Miami en la Campeones Cup y el revés 1-0 frente a Rayados de Monterrey aumentaron las dudas sobre el desempeño del equipo.

Tuca Ferretti cuestionó el lugar de Facundo Oreja en el cuerpo técnico

Ferretti señaló que Huiqui debió defender la integración de su grupo de trabajo. El Tuca rechazó que Oreja, quien tuvo una etapa previa en La Noria durante el proceso de Anselmi, fuera incorporado como auxiliar.

No es posible que traiga un auxiliar del tipo que se fue (Martín Anselmi), y lo traigan para ser auxiliar. Ahora, el responsable es Huiqui, que no debería de permitir esto”, dijo Ferretti en Futbol Picante.

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El Tuca sostuvo que la llegada de Oreja afectó la relación que Huiqui mantenía con el plantel. Para Ferretti, la situación debe ser atendida por el propio entrenador de Cruz Azul.

“¿Me entiendes? Que lo único que está haciendo es destruir el grupo (auxiliar técnico). Es el único que está haciendo. Destruir la paz, la tranquilidad que tenía Huiqui con sus jugadores. Esto es lo que él está haciendo”, afirmó.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - September 19, 2026 Monterrey's Jesus Corona in action with Cruz Azul's Luka Romero REUTERS/Jorge Mendoza
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - September 19, 2026 Monterrey's Jesus Corona in action with Cruz Azul's Luka Romero REUTERS/Jorge Mendoza

Ferretti dijo que habría renunciado antes que aceptar esa condición

El extécnico de Cruz Azul afirmó que no habría aceptado un cambio de ese tipo en su cuerpo técnico. Ferretti planteó que hubiera preferido dejar el cargo antes que trabajar con un auxiliar cuya incorporación no compartiera.

“¿Sabes qué? No, hombre, conmigo, ni pintaría jamás. Prefería decir: ‘¿Sabes qué? Renuncio, pero no lo acepto’”, declaró durante el programa de ESPN.

Las palabras de Ferretti se dieron tras versiones sobre ajustes en el staff de Cruz Azul. Cabe señalar que Marco Calvillo salió del grupo de trabajo, mientras Oreja y el preparador físico Diego Bottaioli se sumaron al primer equipo.

Joel Huiqui descartó que perdiera autoridad ante sus jugadores

Huiqui rechazó que los movimientos dentro de su cuerpo técnico fueran una imposición o que hubieran reducido su autoridad. El entrenador explicó que la decisión se tomó con la dirigencia encabezada por Iván Alonso y Víctor Velázquez.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - September 19, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino reacts REUTERS/Jorge Mendoza
Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Cruz Azul - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - September 19, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino reacts REUTERS/Jorge Mendoza

“Fue un acuerdo de todos, evaluamos bien los pros, los contras, y decidimos hacerlo así”, declaró Huiqui.

Javier Alarcón también desestimó las versiones sobre un posible conflicto entre Huiqui y Oreja. El comentarista señaló en el Podcast de La Máquina que el auxiliar formaba parte de una estructura institucional vinculada al proyecto deportivo de Cruz Azul.

“Vienen estas fuerzas ocultas que quieren desestabilizar diciendo que no está Huiqui en control”, sostuvo Alarcón.

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