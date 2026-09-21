Equipo Mexicano de Poomsae se proclama como campeón del mundo en Freestyle

Con este resultado, los representantes nacionales buscan seguir sumando puntos para escalar posiciones en el ranking mundial. (CONADE)

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México hizo historia al conquistar la medalla de oro en la modalidad freestyle mixto por equipos, categoría +17 años, durante el Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon 2026.

El equipo mexicano, integrado por Cecilia Lee, Josué Galindo, Éder Jezrael Cantero Moreno, Daniel García, Luis Alfonso de la Mora López y Dayra Mariana Comparan Luna, tuvo una gran actuación desde el tatami para subir a lo más alto del podio tras conseguir una puntuación de 9520.

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Tailandia obtuvo la medalla de plata, mientras que Estados Unidos y Filipinas compartieron el bronce.

Cecilia Lee habla sobre lo que representa la medalla de oro

Cecilia Lee habla sobre la medalla de oro obtenida (Cortesía)

Al término de la competencia, Cecilia Lee habló con los medios de comunicación y compartió sus impresiones sobre la medalla de oro obtenida:

“Cinco mundiales después, sigo siendo esa niña que ama el taekwondo y se emociona cada vez que pisa el área. Hoy, con tres títulos, todavía tengo muchos sueños por cumplir. Detrás de este logro hay años de trabajo, lágrimas, dudas y muchos intentos. Pero, sobre todo, hay personas que nunca me soltaron.

“A mi familia, gracias por ser mi hogar; por apoyarme siempre, incluso a la distancia; por sostenerme en los días difíciles y creer en mí cuando a mí misma me costaba hacerlo”, señaló Lee.

El título obtenido en Corea también consolida a una generación de atletas con logros internacionales, entre ellas Lee, multimedallista mundial y panamericana.

“La especialidad de poomsae ha crecido mucho. Me siento orgullosa de formar parte de una generación con tanto talento y planes a largo plazo. Ganar la medalla de oro aquí es un enorme aliciente para lo que viene”, agregó Lee.

A pesar de no formar parte todavía del programa Olímpico, la intención es que este deporte se integre para el proceso hacia Brisbane 2032, por lo que México deberá seguir trabajando en continuar con los buenos resultados.

Otras preseas en el Campeonato Mundial de Poomsae

México cumple con una gran actuación en el Mundial de Poomsae. (Olimpismo Mexicano)

La delegación mexicana sumó otras preseas durante el Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae Chuncheon 2026.

En la categoría varonil Over 60, Roberto López, Jorge Morales y José González conquistaron la medalla de bronce en la prueba por equipos.

La tercia cadete varonil, integrada por Sergio García, Alan Galván y Abraham Sánchez, también subió al podio tras finalizar en el tercer sitio, mientras que Alan Dae Yon Kim obtuvo otra medalla de bronce en la competencia individual de poomsae.

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En freestyle, Sofía Lee y Miguel Moreno alcanzaron el tercer lugar en parejas de la categoría -17 años, mientras que el propio Moreno abrió la cosecha de medallas para México al conseguir la plata en freestyle individual -17 años.

Qué es el Poomsae, una modalidad poco conocida del Taekwondo

William Arroyo y Cecilia Lee se consolidan como protagonistas del taekwondo poomsae en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. (X/ @Rommel_Pacheco)

El poomsae es una modalidad del taekwondo que puede entenderse como la equivalente a la kata en el karate. La palabra coreana se traduce de forma aproximada como “forma” o “secuencia de movimientos” y reúne técnicas ejecutadas en un orden establecido.

Cada rutina combina bloqueos, golpes de mano, patadas, desplazamientos y posturas. El atleta realiza los movimientos como si respondiera a ataques de rivales imaginarios ubicados en distintas direcciones, por lo que debe mantener precisión, coordinación y control corporal.

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La práctica del poomsae busca desarrollar equilibrio, respiración, concentración, agilidad y memoria muscular. También exige que cada técnica tenga fuerza, ritmo y una postura definida, pues los jueces evalúan la ejecución de los movimientos y la estabilidad del competidor.

En su modalidad tradicional, los participantes presentan formas establecidas, como los Taegeuk, y son calificados por la precisión técnica. El freestyle, en cambio, permite rutinas con música, patadas de mayor dificultad y elementos acrobáticos.

Más allá de la competencia, el poomsae representa la parte técnica y filosófica del taekwondo. Cada movimiento combina ataque y defensa, además de reflejar el control entre cuerpo y mente.

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