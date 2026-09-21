Conductor con grado 1 de alcohol llevaba a toda su familia de paseo en una ambulancia: fue detenido al sur de Cali

La ambulancia en Pance trasladaba a una familia con menores de edad cuando las autoridades realizaron el control de tránsito en Cali - crédito Secretaría de Movilidad

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Una ambulancia fue inmovilizada por alcoholemia durante un control vial en Pance, al sur de Cali (Valle del Cauca). El vehículo no atendía una emergencia: transportaba a ocho familiares del conductor, entre ellos dos menores de edad.

El procedimiento ocurrió el domingo 20 de septiembre, durante una jornada rutinaria de la Secretaría de Movilidad en ese corredor. Los agentes detuvieron el vehículo y comprobaron que quien lo conducía tenía grado uno de alcoholemia.

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La ambulancia, con placas HBO 450, quedó retenida y fue llevada a los patios, mientras que el conductor recibió las sanciones administrativas previstas para esa infracción. La actuación también puso bajo revisión el uso del vehículo, que circulaba acompañado por familiares y sin una situación médica reportada.

El capitán Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali, explicó que la presencia del vehículo había despertado inicialmente otra sospecha. En esa zona suelen requerirse ambulancias para atender situaciones médicas de ciclistas y personas que practican ejercicio.

La Secretaría de Movilidad de Cali rechazó que un conductor de ambulancia circulara bajo los efectos del alcohol - crédito Secretaría Movilidad

“Pero al requerir la ambulancia por parte del equipo de transporte público, se evidenció que el conductor presentaba grado 1 de alcoholemia”, indicó Escobar.

El subsecretario precisó que la infracción no solo implicaba la retención del vehículo. “Esto da para inmovilización del vehículo, pero además se encontró que dentro de la ambulancia llevaba una familia con niños”, agregó el funcionario.

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La Secretaría de Movilidad señaló que el hallazgo ocurrió en un corredor frecuentado por deportistas, donde los equipos de emergencia suelen movilizarse por motivos vinculados a eventuales complicaciones de salud.

En este caso, el procedimiento descartó que el desplazamiento respondiera a la atención de una emergencia cardíaca u otra situación médica. La intervención permitió establecer el estado del conductor y la presencia de los pasajeros en el interior del automotor.

Escobar rechazó que una persona bajo los efectos del alcohol condujera una ambulancia, por la función que cumplen estos vehículos en la atención de situaciones que pueden comprometer la vida de pacientes. “Esto demuestra la irresponsabilidad de algunos, pues sabemos que no son todos”, manifestó el subsecretario de Movilidad de Cali.

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Los agentes de tránsito de Cali requirieron una ambulancia en un puesto de control en Pance y detectaron que el conductor tenía grado 1 de alcoholemia- crédito @MovilidadCali / X

El funcionario también destacó el papel que tuvo el sector de ambulancias durante la emergencia del 10 de agosto. Aun así, advirtió que ciertos comportamientos individuales ponen en riesgo la confianza y la responsabilidad asociadas a esa actividad.

“El gremio de las ambulancias fue fundamental en sortear la emergencia vivida el pasado 10 de agosto”, afirmó Escobar. Luego cuestionó a quienes “continúan con la irresponsabilidad y no entienden la importancia de su oficio”.

La autoridad recordó que el consumo de alcohol afecta capacidades necesarias para conducir, como los sentidos, el tiempo de reacción, el juicio y la toma de decisiones. Esas alteraciones elevan el riesgo para peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y pasajeros.

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“Una persona alcoholizada no puede estar manejando, no puede estar conduciendo por múltiples razones”, sostuvo Escobar.

El subsecretario afirmó que los operativos continuarán en distintos puntos de Cali. El objetivo, según explicó, es prevenir conductas que expongan a los usuarios de las vías.

El conductor fue sorprendido con grado uno de alcoholemia. En el vehículo viajaban ocho familiares, entre ellos dos menores de edad - crédito Secretaría de Movilidad

“Seguimos controlando, seguimos en las calles”, dijo Escobar. El funcionario señaló que los agentes de tránsito buscan preservar la vida de todos los actores viales. El capitán cerró con una definición del propósito de esos procedimientos: “Con estos controles lo que buscamos es proteger la vida de todos”.

¿Qué dice la ley colombiana?

La norma aplicable es la Ley 1696 de 2013, que modificó el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito.

La afirmación es parcialmente correcta: las multas pueden superar los 30 millones de pesos, pero no en todos los casos. La sanción depende del grado de alcoholemia y de si existe reincidencia.

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Con el salario mínimo diario de 2026, de aproximadamente $58.363, las multas van desde cerca de $5,25 millones hasta más de $84 millones:

Grado cero: entre 20 y 39 mg de etanol por 100 ml de sangre. Primera vez: multa de 90 salarios mínimos diarios legales vigentes, suspensión de la licencia por un año e inmovilización del vehículo por un día hábil.

Primer grado: entre 40 y 99 mg. Primera vez: 180 salarios mínimos diarios, suspensión de la licencia por tres años e inmovilización por tres días hábiles.

Segundo grado: entre 100 y 149 mg. Primera vez: 360 salarios mínimos diarios —unos $21 millones—, suspensión por cinco años e inmovilización por seis días hábiles.

Tercer grado: desde 150 mg. Primera vez: 720 salarios mínimos diarios —unos $42 millones—, suspensión de la licencia por 10 años e inmovilización por 10 días hábiles.