Guardacostas colombianos capturaron a cinco personas, entre ellos un hondureño, con millonario cargamento de coca: Abelardo de la Espriella habló de un “golpe contundente” al narcotráfico

El mandatario colombiano informó que la Estación de Guardacostas interceptó una embarcación en Turbo y encontró 4.022 paquetes de clorhidrato - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó sobre la captura de cinco personas y la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína durante un operativo de la Estación de Guardacostas en Turbo, Antioquia.

Según el mandatario colombiano, uno de los detenidos es de nacionalidad hondureña.

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El jefe de Estado divulgó el resultado del procedimiento en su cuenta de X, donde lo calificó como un “¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá!”.

Según Abelardo de la Espriella, entre los detenidos hay un ciudadano de nacionalidad hondureña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En ese mensaje, indicó que los paquetes estaban escondidos dentro de una embarcación y distribuidos en 126 bultos. El presidente Abelardo de la Espriella no indicó cuándo ocurrió la operación ni si quedaron a disposición de una autoridad judicial para avanzar en el proceso penal correspondiente.

“En Turbo, nuestra Estación de Guardacostas capturó en flagrancia a cinco criminales —uno de nacionalidad hondureña— e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación (sic)”, expresó el jefe de Estado.

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De la Espriella sostuvo que el cargamento representaba “más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles”. La publicación no precisó el destino que tenía la embarcación ni entregó detalles sobre el lugar exacto de la interceptación o la identidad de los otros cuatro capturados.

Al final de su declaración, el jefe de Estado afirmó: “En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”. El mensaje tampoco informó cuáles son los delitos que las autoridades atribuyen a los arrestados ni el peso oficial de la sustancia incautada.

Abelardo de la Espriella sostuvo que el cargamento representaba “más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otros operativos

Abelardo de la Espriella informó en X sobre la captura de Andrés Felipe Velásquez, alias el Flaco, en Medellín. Lo señaló como jefe de La Miel, grupo que calificó de narcoterrorista, y lo incluyó entre los más buscados de Antioquia.

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“Hace unas horas, en Medellín, cayó Andrés Felipe Velásquez, alias ‘El Flaco’, cabecilla principal de la estructura narcoterrorista ‘La Miel’ y uno de los más buscados de Antioquia (sic)”, escribió el mandatario.

De acuerdo con el presidente, Velásquez llevaba más de 25 años delinquiendo en el departamento. Afirmó que mantenía una alianza con el Clan del Golfo y que ordenaba homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y operaciones vinculadas con laboratorios de cocaína.

De la Espriella añadió que la organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales. “Llevaba más de 25 años delinquiendo, mantenía una alianza con el Clan del Golfo y dirigía homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína (sic)”, expresó.

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En otra publicación, el jefe de Estado informó sobre combates del Ejército Nacional en la vereda Villa del Río, en Morelia, Caquetá. Indicó que las tropas enfrentaban a la estructura Jorge Briceño Suárez, que atribuyó a una facción de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que perseguirá a los cabecillas de los grupos armados, sus armas y los recursos obtenidos mediante actividades criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El balance preliminar divulgado por el mandatario registró dos capturados, cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos de diversos calibres incautados. “La operación continúa (sic)”, afirmó De la Espriella.

El presidente aseguró que perseguirá a los mandos de los grupos armados, las armas y los ingresos que obtienen por actividades ilegales. “Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales”, escribió. También afirmó: “Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre (sic)”.

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El domingo 13 de septiembre, De la Espriella divulgó un balance de las operaciones realizadas el sábado 12. Según dijo, los procedimientos dejaron 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de drogas, armas y municiones en varios departamentos.

Uno de los procedimientos ocurrió en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde unidades del Ejército se enfrentaron con integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El informe presidencial indicó que un presunto integrante murió durante el combate y otro resultó herido antes de ser capturado por los militares.