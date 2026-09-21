Colombia

Guardacostas colombianos capturaron a cinco personas, entre ellos un hondureño, con millonario cargamento de coca: Abelardo de la Espriella habló de un “golpe contundente” al narcotráfico

El presidente colombiano atribuyó el procedimiento a los guardacostas y sostuvo que la carga, distribuida en 126 bultos, no llegará a las calles

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El mandatario colombiano informó que la Estación de Guardacostas interceptó una embarcación en Turbo y encontró 4.022 paquetes de clorhidrato - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó sobre la captura de cinco personas y la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína durante un operativo de la Estación de Guardacostas en Turbo, Antioquia.

Según el mandatario colombiano, uno de los detenidos es de nacionalidad hondureña.

PUBLICIDAD

El jefe de Estado divulgó el resultado del procedimiento en su cuenta de X, donde lo calificó como un “¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá!”.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Según Abelardo de la Espriella, entre los detenidos hay un ciudadano de nacionalidad hondureña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En ese mensaje, indicó que los paquetes estaban escondidos dentro de una embarcación y distribuidos en 126 bultos. El presidente Abelardo de la Espriella no indicó cuándo ocurrió la operación ni si quedaron a disposición de una autoridad judicial para avanzar en el proceso penal correspondiente.

“En Turbo, nuestra Estación de Guardacostas capturó en flagrancia a cinco criminales —uno de nacionalidad hondureña— e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación (sic)”, expresó el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

De la Espriella sostuvo que el cargamento representaba “más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles”. La publicación no precisó el destino que tenía la embarcación ni entregó detalles sobre el lugar exacto de la interceptación o la identidad de los otros cuatro capturados.

Al final de su declaración, el jefe de Estado afirmó: “En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”. El mensaje tampoco informó cuáles son los delitos que las autoridades atribuyen a los arrestados ni el peso oficial de la sustancia incautada.

Narcotráfico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella sostuvo que el cargamento representaba “más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles” - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Otros operativos

Abelardo de la Espriella informó en X sobre la captura de Andrés Felipe Velásquez, alias el Flaco, en Medellín. Lo señaló como jefe de La Miel, grupo que calificó de narcoterrorista, y lo incluyó entre los más buscados de Antioquia.

“Hace unas horas, en Medellín, cayó Andrés Felipe Velásquez, alias ‘El Flaco’, cabecilla principal de la estructura narcoterrorista ‘La Miel’ y uno de los más buscados de Antioquia (sic)”, escribió el mandatario.

De acuerdo con el presidente, Velásquez llevaba más de 25 años delinquiendo en el departamento. Afirmó que mantenía una alianza con el Clan del Golfo y que ordenaba homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y operaciones vinculadas con laboratorios de cocaína.

De la Espriella añadió que la organización recibía cerca de $4.000 millones mensuales. “Llevaba más de 25 años delinquiendo, mantenía una alianza con el Clan del Golfo y dirigía homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados y laboratorios de cocaína (sic)”, expresó.

En otra publicación, el jefe de Estado informó sobre combates del Ejército Nacional en la vereda Villa del Río, en Morelia, Caquetá. Indicó que las tropas enfrentaban a la estructura Jorge Briceño Suárez, que atribuyó a una facción de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella señaló que perseguirá a los cabecillas de los grupos armados, sus armas y los recursos obtenidos mediante actividades criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El balance preliminar divulgado por el mandatario registró dos capturados, cinco armas largas, siete proveedores y 235 cartuchos de diversos calibres incautados. “La operación continúa (sic)”, afirmó De la Espriella.

El presidente aseguró que perseguirá a los mandos de los grupos armados, las armas y los ingresos que obtienen por actividades ilegales. “Voy por sus cabecillas, sus estructuras, sus armas y cada peso de sus rentas criminales”, escribió. También afirmó: “Los voy a acabar. Todos los bandidos sabrán lo duro que muerde el Tigre (sic)”.

El domingo 13 de septiembre, De la Espriella divulgó un balance de las operaciones realizadas el sábado 12. Según dijo, los procedimientos dejaron 19 capturas, un sometimiento a la justicia y decomisos de drogas, armas y municiones en varios departamentos.

Uno de los procedimientos ocurrió en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, donde unidades del Ejército se enfrentaron con integrantes de la estructura 36 de las disidencias de las Farc. El informe presidencial indicó que un presunto integrante murió durante el combate y otro resultó herido antes de ser capturado por los militares.

Temas Relacionados

Narcotráfico en UrabáAbelardo de la EspriellaTráfico de DrogasHondureño capturadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Expresidente Gustavo Petro confirmó que saldrá de Colombia nuevamente: viajará a Cannes a recibir premio internacional

La aprobación legislativa de agosto de 2026 habilita al exjefe de Estado a desplazarse a otros países, con la obligación de reportar fechas y razones de cada salida, tras su reciente visita a México

Expresidente Gustavo Petro confirmó que saldrá de Colombia nuevamente: viajará a Cannes a recibir premio internacional

Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar

Nueve de los debutantes se unieron en el primer día de trabajos en Delaware a pocos minutos de la sede del primer partido ante México

Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar

Un muerto en voraz incendio en Cúcuta: al menos 12 casas resultaron afectadas

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, afectando a varias familias quedaron damnificadas por las llamas

Un muerto en voraz incendio en Cúcuta: al menos 12 casas resultaron afectadas

El papá del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que será operado a corazón abierto: “Oren por mí”

El papá del presidente de Colombia compartió una publicación en Instagram en la que informó que la intervención está prevista para hoy 21 de septiembre de 2026

El papá del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que será operado a corazón abierto: “Oren por mí”

Falsa tienda de Temu generó euforia en Barranquilla: el momento se viralizó en redes sociales

Los videos muestran filas y una entrada apresurada al establecimiento, con empujones y congestión, por la expectativa de hallar artículos y tarifas como las del comercio electrónico

Falsa tienda de Temu generó euforia en Barranquilla: el momento se viralizó en redes sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Deportes

Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar

Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar

Juegos Suramericanos 2026: Colombia superó las 100 medallas, estas son las competencias de los deportistas nacionales hoy, 21 de septiembre

Atlético Nacional perdió con Llaneros con James Rodríguez en la cancha: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tolima y América empataron a un gol: a los ‘Pijaos’ les anularon una anotación de chilena, los ‘Escarlatas’ tuvieron “ley del ex”

Walter Vargas fue el mejor colombiano del mundial de ciclismo, en contrarreloj: este fue el campeón