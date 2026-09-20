Colombia

Trabajadores de la salud se encadenaron en una clínica en Cali por falta de salarios: les deben seis meses

Los manifestantes afirmaron que la entidad no les responde y decidieron hacer el plantón en las puertas de la IPS para exigir su remuneración. Denunciaron afectaciones a nivel personal por la carencia de recursos

Los manifestantes alegaron que les deben seis meses de sus respectivos sueldos y exigen una respuesta de la IPS y de la EPS encargada de los recursos - crédito @TwiterosCali/X

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La crisis de la salud sigue haciendo estragos y afectando tanto a los pacientes como a los trabajadores y trabajadoras del sector, que sufren por las condiciones para atender a los pacientes y cumplir con otras funciones. Están trabajando en centros asistenciales que tienen problemas económicos.

Ese es el caso de un grupo de auxiliares de enfermería que se encadenaron en la IPS Clínica Integral San Jorge, ubicada en Cali, Valle del Cauca, como protesta para exigir el pago de salarios atrasados. Con su manifestación, buscan que la institución prestadora de servicios les responda por los incumplimientos, los cuales llevan mucho tiempo.

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Por el momento, no se tiene un pronunciamiento oficial por parte de la IPS ni de la EPS encargada de los respectivos pagos a la clínica. Mientras tanto, las personas continúan en las puertas de la institución y hay pacientes que piden atención inmediata.

“La gerente todos los días se inventa que ha pasado una cosa y la otra”

El grupo de enfermeros y enfermeras que se encadenó en la entrada de la IPS para reclamar el pago de salarios denuncia que, al parecer, no reciben sus pagos desde abril. La protesta se registró frente a la entrada principal del Club Noel y fue difundida mediante videos en redes sociales.

Las manifestantes sostienen que la EPS a la que están adscritas recibió cerca de 1.000 millones de pesos, pero aún no ha cancelado los seis meses pendientes. “Es muy injusto que desde el mes de abril hasta ahora, septiembre, a nosotros los auxiliares de enfermería de la Clínica Integral San Jorge no nos hayan resuelto ningún pago y la gerente todos los meses se inventa que ha pasado una cosa y la otra”, afirmó una de ellas.

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Enfermeras encadenadas Cali
Un grupo de trabajadores de la salud se encadenó en una clínica en Cali por falta de salarios - crédito Captura de video @TwiterosCali/X

Las profesionales prestan servicios de atención domiciliaria, conocidos como “home care”, para la IPS, pero les ha sido imposible trasladarse a los distintos puntos en la ciudad para los respectivos cuidados de los pacientes que tienen en casa.

Además, la falta de ingresos habría afectado la situación personal de algunas empleadas. Una de las manifestantes dijo que está a cargo de un hermano que necesita atención médica intensiva y que no ha podido garantizar todos los servicios requeridos para su tratamiento, señaló la revista Semana.

Enfermeras encadenadas en Cali
La Personería hizo presencia en la protesta de las auxiliares encadenadas en protesta - crédito @personeriacali/X

Por otro lado, la Secretaría de Salud de Cali advirtió que el presupuesto para reconstruir la infraestructura hospitalaria afectada por el terremoto del 10 de agosto superaría los 450.000 millones de pesos. La emergencia también redujo la capacidad de atención de la capital del Valle del Cauca: cerca de 600 camas permanecen fuera de servicio por el cierre de clínicas y centros médicos.

Aumento de quejas en el sistema de salud

La Defensoría del Pueblo se pronunció con un informe por la crisis de la salud en Colombia y advirtió que el deterioro del sistema creció gravemente, “con un alarmante aumento del 75.7% en las quejas durante los últimos dos años. Los retrasos en la entrega de medicamentos, la falta de oportunidad en la atención especializada y las deficiencias en el acceso a servicios médicos esenciales son las principales preocupaciones”.

Salud en Colombia
La Defensoría alertó por el número de quejas de los usuarios del sistema de salud en Colombia - crédito Defensoría del Pueblo

La situación es especialmente crítica en regiones como el sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño, donde las Defensorías regionales han reportado múltiples deficiencias”, señaló la entidad.

Según algunas cifras de la Defensoría sobre el sistema de salud del país, durante 2024 se reportaron 5.284 quejas sobre retrasos en la entrega de medicamentos, mientras que en 2022 fueron 2.123. Además, debido a la falta de oportunidades para la atención en medicina especializada, se generaron 4.232 quejas en 2022, las cuales aumentaron a 3.349 en 2024.

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