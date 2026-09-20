Carlos Torres Piña renuncia a la Fiscalía de Michoacán tras un año en el cargo: buscará la gubernatura en 2027

Carlos Torres Piña duró un año como Fiscal de Michoacán: oficialmente renuncia al cargo por buscar la gubernatura en 2027. (Foto: redes sociales)

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Tras haber sido anunciado como el ganador en las encuestas internas de Morena, Carlos Torres Piña presentó su renuncia definitiva como titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La salida abre el camino formal para que el exfiscal busque la gubernatura del estado en 2027, en sustitución de Alfredo Ramírez Bedolla.

El oficio de renuncia fue dirigido a Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, a quien solicitó que los legisladores aprueben formalmente su separación del cargo. La decisión llegó apenas días después de que Torres Piña asumiera como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, resultado de un proceso interno en el que compitió contra el senador con licencia Raúl Morón y otros nueve perfiles.

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Torres Piña invoca la autonomía de la Fiscalía para justificar su salida

El exfuncionario argumentó que su decisión responde a una reflexión sobre la siguiente etapa de su vida pública y a la intención de participar en nuevos proyectos que, según planteó, contribuyan al bienestar de las familias michoacanas. También sostuvo que la autonomía de la institución y la continuidad de la procuración de justicia exigían su separación definitiva.

Torres Piña asume como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional tras vencer al senador con licencia Raúl Morón. (Foto: redes sociales)

En el documento presentado ante el Congreso, Torres Piña escribió: “Esta decisión responde a una reflexión personal y responsable sobre la siguiente etapa de mi vida pública y a la voluntad de dedicar mis esfuerzos a nuevos proyectos que me permitan contribuir, desde un ámbito más amplio, al bienestar de la ciudadanía michoacana”.

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El Congreso deberá activar un mecanismo de cuatro pasos para elegir al nuevo fiscal

Con la renuncia sobre la mesa, el Congreso de Michoacán debe sesionar y aprobar formalmente la separación definitiva del cargo. Mientras se designa al sucesor, la Fiscalía General del Estado queda bajo la conducción provisional del vicefiscal Israel Vega Rodríguez.

El procedimiento constitucional inicia cuando el Congreso emite una convocatoria pública y recibe las postulaciones de los aspirantes. Con los perfiles que cumplan los requisitos, los diputados integran una lista de 10 nombres y la envían al gobernador, quien elige tres de ellos y devuelve una terna a los legisladores. El fiscal se elige entre esos tres perfiles, con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

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El Congreso de Michoacán se prepara para sesionar y aprobar la separación definitiva de Carlos Torres Piña del cargo de fiscal.

Cuando Torres Piña asumió la Fiscalía General del Estado el 28 de julio de 2025, Alfredo Ramírez Bedolla lo felicitó públicamente y le ratificó respaldo, coordinación y colaboración plena para el desarrollo de su plan de trabajo.

De la Fiscalía a la disputa por la gubernatura de Michoacán

La salida de Torres Piña de la Fiscalía ocurre menos de un año después de haber asumido el cargo, en julio del año pasado, y mientras persisten cuestionamientos sobre la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025. Torres Piña era fiscal cuando comenzaron las pesquisas por ese homicidio.

Originario de Paracho de Verduzco, en la región purépecha, Torres Piña es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con una trayectoria de casi tres décadas en la política estatal. Militó en el PRD antes de sumarse a Morena y fue diputado federal en dos legislaturas, además de ocupar dos veces la Secretaría de Gobierno de Michoacán bajo la administración de Ramírez Bedolla.

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Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, figura como posible contendiente opositora rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027. (Grecia Quiroz )

Su nombramiento como coordinador estatal lo coloca como el principal perfil de Morena rumbo a 2027, en un escenario donde también figura Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan y viuda de Manzo, como posible contendiente desde una alianza opositora.