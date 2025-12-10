Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado en horas de la tarde de este miércoles por efectivos de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía por una causa abierta por corrupción.
Según pudo conocer Infobae, el ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Surgió durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro de Economía,y expuso irregularidades en la gestión de fondos estatales
Noticia en desarrollo...
