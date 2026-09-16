Informe de la DEA revela ruta de cocaína por pistas clandestinas en Costa Rica

Cuatro detenidos en La Reforma esperan que el Tribunal Penal de San José resuelva el pedido de extradición presentado por Estados Unidos en una causa por tráfico de cocaína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro detenidos en La Reforma esperan la decisión sobre un pedido de extradición de Estados Unidos, presentado el 13 de julio de 2026. La solicitud está relacionada con una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) sobre una presunta red que utilizaba Guanacaste como punto de tránsito para la cocaína y que, según el expediente, recibía aeronaves cargadas con droga para enviarla fuera de Costa Rica.

Un informe de la DEA, conocido por CR Hoy, estimó en USD 7.2 millones el valor de un cargamento vinculado con la organización. La investigación situó a Costa Rica dentro de una ruta aérea que tenía a México como escala y a Wisconsin como destino final, donde cada kilogramo de cocaína podía alcanzar un valor aproximado de USD 18,000 en Milwaukee.

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El expediente apunta contra los costarricenses Ariel Antonio Castillo García, David Rodríguez Ramírez y Leonel de Jesús Carvajal Duarte, además del mexicano José Kenji Takashima Montoya.

Según el documento citado por CR Hoy, la pesquisa comenzó con el seguimiento a Castillo, una circunstancia que llevó a la DEA a considerar que habría ocupado una posición de liderazgo dentro de la estructura investigada.

La investigación ubicó a Guanacaste como punto de tránsito de la cocaína

La DEA sostuvo que el grupo recibía aeronaves con paquetes de droga en pistas ilegales de Guanacaste y luego reexportaba la carga hacia México, con el objetivo de que ingresara a territorio estadounidense.

La operación investigada se centró en el uso de Costa Rica como puente para transportar la cocaína mediante avionetas de alcance limitado.

El agente especial a cargo de la declaración jurada concluyó que la cocaína tenía como destino Wisconsin. Para esa valoración tomó en cuenta la trayectoria centroamericana de los cargamentos, la presencia de Takashima Montoya, oriundo de Sinaloa, el uso de aeronaves con una autonomía que impedía vuelos transoceánicos y el hallazgo de dinero estadounidense durante las diligencias.

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La investigación de la DEA ubicó a Guanacaste como punto de tránsito de una ruta aérea de cocaína que pasaba por México y tenía a Wisconsin como destino final. (Facebook/Alejandra Araya Periodista/ ARCHIVO)

El informe señaló que la droga procedía principalmente de Colombia, aunque también mencionó a Bolivia y Perú como posibles países de origen.

El investigador sostuvo que Estados Unidos es el mercado de drogas más lucrativo de la región y que tiene capacidad para absorber grandes cantidades de cocaína.

La DEA y la Policía de Control de Drogas (PCD) observaron el 30 de noviembre de 2025 a los cuatro investigados cuando cargaban lo que parecía cocaína en una aeronave monomotor. La operación ocurrió en una pista clandestina próxima a Filadelfia, Guanacaste, donde los agentes identificaron un avión similar a una Cessna.

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El documento describió la aeronave como un modelo de autonomía limitada. Ese tipo de avioneta puede recorrer hasta 1,482 kilómetros (800 millas náuticas), una distancia que, según el informe, permitiría alcanzar territorio mexicano o zonas marítimas cercanas a Estados Unidos.

El operativo frustró un supuesto traslado de droga hacia Filadelfia

La DEA recibió información el 9 de diciembre de 2025, cerca de la medianoche, sobre la salida de los cuatro hombres desde la casa de Carvajal en Bagaces.

El grupo se desplazaba en caravana hacia Filadelfia, aunque modificó su ruta ante la presencia policial, en apariencia cuando se preparaba para cargar nuevamente una avioneta con droga.

Las autoridades interceptaron tres vehículos: una Toyota Hilux conducida por Castillo, con Takashima como pasajero; una camioneta Chevrolet manejada por Carvajal; y un Renault Duster al mando de Rodríguez. La sospecha de los investigadores era que los detenidos se disponían a trasladar una carga hacia la pista clandestina para continuar con la operación aérea.

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Dentro de la Chevrolet, los agentes hallaron luces portátiles de aterrizaje, combustible de aviación en estañones, tres neumáticos de avión, un monocular de visión nocturna, radios de comunicación, teléfonos y una pistola Beretta calibre .40. Los elementos incautados formaron parte de la evidencia sobre la presunta logística utilizada por la organización para operar vuelos desde pistas clandestinas.

La DEA sostuvo que la organización recibía aeronaves con droga en pistas ilegales de Guanacaste para reexportar la cocaína hacia México y luego a Estados Unidos. (Crédito: MSP)

En el Renault Duster, la Policía encontró 13 paquetes blancos que contenían ladrillos de cerca de un kilogramo cada uno. Los envoltorios llevaban el símbolo de Porsche y las pruebas aplicadas a parte de la sustancia confirmaron que era cocaína.

El decomiso alcanzó 400 kilogramos de cocaína. Según la estimación incorporada al expediente, la carga tenía el valor señalado por el agente de la DEA, de acuerdo con el precio que podía obtener en Milwaukee, ciudad identificada como el destino del producto ilícito.

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La PCD decomisó a Takashima dos celulares, una llave de hotel, una billetera con colones y moneda estadounidense, un pasaporte mexicano, una tarjeta de identidad y una licencia de conducir. También llevaba más de USD 200 en efectivo, mientras que Carvajal portaba USD 120 y un permiso de portación de armas.

Los allanamientos revelaron combustible, armas y registros de hospedaje

Después de las capturas, la PCD realizó allanamientos en dos viviendas y un apartamento ubicados en Guanacaste. En esos inmuebles se localizaron teléfonos, una escopeta, un revólver, municiones, un dron, motocicletas, radios, cargadores, recipientes vacíos y envases con combustible de aviación.

Las autoridades también encontraron documentos de Rodríguez, entre ellos tarjetas bancarias, una cédula y dos identificaciones como trabajador de seguridad privada. La documentación del Ministerio de Justicia incorporada al caso registraba visitas realizadas a Rodríguez en la cárcel de San Ramón.

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La vigilancia de la DEA y la PCD documentó el 30 de noviembre de 2025 una maniobra en una pista clandestina cerca de Filadelfia, Guanacaste, con una aeronave monomotor similar a una Cessna. (Foto: CR Hoy)

En una de las propiedades, los agentes hallaron un altar dedicado a la Santa Muerte. El informe indicó que los narcotraficantes suelen recurrir a esta figura en busca de protección frente a la Policía, rivales, traiciones y la muerte.

La habitación de hotel de Takashima fue registrada como parte de las diligencias. Allí aparecieron USD 2,450 dentro de una riñonera escondida en el forro de una maleta, junto con documentos y facturas que reflejaban pagos en efectivo por varias noches de alojamiento.

Los comprobantes identificaban a Ganadería Rancho Las Tres Palomas S. A. como cliente de los pagos. Además, consignaban una dirección de correo electrónico cuyo usuario coincidía con el nombre de Castillo, de acuerdo con los datos reseñados por el medio.

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El Tribunal Penal de San José aún debe resolver la extradición

Los cuatro investigados permanecen en prisión desde su detención a finales de 2025. La solicitud formal de extradición de Estados Unidos llegó meses después y el Tribunal Penal de San José todavía no ha emitido una resolución sobre el requerimiento.

Castillo nació en San José, Rodríguez es oriundo de Chacarita, Puntarenas, y Carvajal procede de Palmar Norte de Osa. Los tres costarricenses tienen entre 36 y 51 años, mientras que Takashima Montoya nació en Salvador Alvarado, Sinaloa.

La causa reúne los decomisos, los allanamientos y el seguimiento de las autoridades como elementos para sostener la hipótesis de una red de tráfico de drogas. La decisión judicial sobre la extradición definirá el próximo paso en el proceso contra los cuatro detenidos.

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