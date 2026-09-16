Senado se compromete a transparentar su presupuesto en 2027 y ser más austero hasta 2030

El Senado de la República estableció seis ejes con los que busca transparentar su presupuesto y apegarse a principios de austeridad entre 2027 y 2030. Crédito: Senado de la República

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El Senado de la República se compromete a que sí habrá “transparencia y rendición de cuentas, garantizando el cumplimiento de decisiones aplicables en materia presupuestal, contable y fiscalización” en su presupuesto para 2027.

Lo anterior, será uno de sus seis “principios rectores” para 2027. Además, la Cámara Alta informó que los cinco mil 103 millones de pesos que solicita para trabajar el próximo año implican un recorte presupuestal de 3.7 por ciento, en términos reales y buscará que no afecte su labor legislativa.

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Transparencia y austeridad, ejes del presupuesto 2027 del Senado

De acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, la Cámara de Senadores mantendrá el mismo techo presupuestal nominal que en 2026 y dará paso a un ajuste progresivo para reducir 15 por ciento su gasto en cuatro años.

“El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Cámara de Senadores para el Ejercicio Fiscal 2027 considera mantener el techo presupuestario nominal en el mismo nivel autorizado para 2026, por un monto de 5,103,817,038 pesos.

“Esta propuesta no implica un crecimiento nominal del gasto y, considerando una inflación estimada de 3.84%, representa una reducción aproximada de 3.70% en términos reales respecto del ejercicio fiscal 2026. Lo anterior constituye un primer esfuerzo dentro de la trayectoria de ajuste progresivo prevista para el periodo 2027-2030, cuyo objetivo es alcanzar, al término de los cuatro ejercicios fiscales, una reducción acumulada equivalente al 15% en términos reales respecto del presupuesto base de 2026”, dicta en la Estrategia Programática que incluyó en su petición de presupuesto para el próximo año.

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¿Cuáles serán los ejes rectores presupuestarios de la Cámara Alta?

Además, el Senado precisó que “la política de gasto para 2027 se sustentará en los siguientes principios rectores: de prioridad de las funciones sustantivas, preservando los recursos indispensables para el desarrollo del trabajo legislativo y parlamentario; de responsabilidad y disciplina presupuestaria, mediante una asignación ordenada y sostenible de los recursos públicos.

“De racionalidad y austeridad, orientadas a eliminar ineficiencias y optimizar el gasto sin comprometer las atribuciones constitucionales de la Cámara; de eficiencia y orientación a resultados, fortaleciendo el seguimiento de objetivos, metas e indicadores; transparencia y rendición de cuentas, garantizando el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia presupuestaria, contable y de fiscalización.

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“De modernización institucional, promoviendo la actualización tecnológica, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, detalla.

Senadores prometen seguir trabajando de manera “eficiente”

El documento también precisa que los objetivos para 2027 son “garantizar la continuidad y eficiencia del trabajo legislativo, parlamentario y de representación. Asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para el desarrollo de las funciones constitucionales del Senado, la atención de la agenda legislativa y el funcionamiento de los órganos parlamentarios.

“Garantizar el cumplimiento de las obligaciones institucionales y la continuidad operativa. Atender oportunamente las obligaciones laborales, fiscales, contractuales, administrativas y de seguridad social, así como preservar la infraestructura física, tecnológica y operativa indispensable para el funcionamiento de la Cámara.

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Poco más de cinco mil millones de pesos, es el presupuesto que prevé recibir el Senado de la República en 2027. Crédito: Gaceta UNAM

“Optimizar el ejercicio de los recursos públicos. Consolidar medidas de racionalidad, austeridad, disciplina y priorización presupuestaria que permitan generar eficiencias sostenibles sin afectar el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Senado”, sostienen los legisladores.

Los seis criterios del Senado para conocer cómo gastan su presupuesto

En resumidas cuentas, los seis criterios con los que el Senado de la República se compromete a ser más austero, transparente y eficiente son:

Prioridad sustantiva. Preservar los recursos indispensables para la labor legislativa.

Responsabilidad y disciplina . Asignación ordenada y sostenible del gasto.

Racionalidad y austeridad . Eliminación de ineficiencias sin afectar facultades.

Orientación a resultados . Seguimiento a metas e indicadores.

Transparencia y rendición de cuentas . Cumplimiento fiscal y de fiscalización.

Modernización institucional. Simplificación administrativa.

Vamos a ver sí es verdad que el Senado transparenta el uso de sus recursos, algo que no ocurrió cuando el legislador morenista, Adán Augusto López, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, entre 2024 y 2026.

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