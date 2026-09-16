México

“Puebla York”: así celebró Zohran Mamdani el Grito de Independencia en medio de tensiones migratorias

Hace dos días, el alcalde de Nueva York marchó por primera vez en el desfile en conmemoración a las Fiestas Patrias realizado en la Quinta Avenida

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani durante el grito de Independencia de México. (redes sociales)

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani celebró las Fiestas Patrias en la Gran Manzana, dando el grito de Independencia y de bienvenida a todos los migrantes mexicanos que viven en esta zona de Estados Unidos.

“Nos unimos para celebrar el primer llamado de Independencia del padre Hidalgo y Costilla. Un grito que no solo cambió la nación, sino todo un continente. También sabemos que el grito no entregó un México soberano de la noche a la mañana, marcó el comienzo de una larga y dolorosa lucha”, expresó el funcionario estadounidense durante un discurso emitido el pasado 15 de septiembre.

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Recordó que fue en medio de esta libertad nacional que nació la relación entre el país y la ciudad neoyorquina, “en la década de 1860, Benito Juárez y la República Mexicana lucharon contra los franceses. La ciudad de Nueva York se convirtió en un refugio para los que escapan del conflicto”.

Siguiendo con su mensaje, agregó que parte de este festejo también está vinculado con el hecho de que, durante más de 160 años, los connacionales han ayudado a “dar forma” a esta urbe de EEUU. “México está cosido en el tejido de Nueva York: lo vemos en los zapateros de Corona recomendando botas usadas de turnos tardíos y marchas largas por la justicia”.

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Hace dos días, Mamdani marchó por primera vez en el desfile del Día de la Independencia realizado en la Quinta Avenida, junto a la comunidad mexicana que vive en esta metrópoli estadounidense. Posteriormente, durante la celebración en Sunset Park, declaró que en ese momento sintió el mismo orgullo que había experimentado anteriormente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. REUTERS/Jeenah Moon
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. REUTERS/Jeenah Moon

Zohran Mamdani llama a Nueva York como “Puebla York”

De una forma divertida llamó a Nueva York como “Puebla York”, haciendo que los presentes rieran y se emocionarán por este chiste. El funcionario siguió su participación expresando que para los neoyorquinos mexicanos esa urbe es un hogar donde pueden sentirse a salvo: “vengo a ti como alcalde nuestra ciudad para decir que estás en casa aquí en Puebla York, y siempre estarán en casa aquí”.

Aseguró que las clínicas, escuelas y albergues permanecerán abiertos para todos y todas sin importar su estatus migratorio. Estas declaraciones se dan en un momento de tensión contra los migrantes mexicanos, quienes han sufrido múltiples deportaciones y maltratos como consecuencia de la implementación de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desfile del Día de la Independencia de México

El Desfile del Día de México celebrado Sunset Park el pasado domingo, contó con piñatas con la figura del mandatario estadounidense y banderas con mensajes contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), como expresión de rechazo a la política migratoria del gobierno estadounidense.

Las protestas durante la 32ª edición del evento aparecen mientras elementos de esta agencia federal intensifica sus operativos en Nueva York. El lugar del festejo funciona desde hace meses como un centro de detención de la autoridad, frente al cual organizaciones comunitarias mantienen vigilias semanales para exigir el fin de los arrestos.

Zohran Mamdani recibió la banda de gran mariscal mientras reveló que es el primer alcalde de la ciudad en participar en el desfile. Los asistentes lo recibieron con porras, mientras ondearon una bandera mexicana; el funcionario también ha respaldado limitar las operaciones de ICE dentro de la ciudad.

La celebración reunió a cientos de familias con trajes típicos para presenciar el Jarabe Tapatío, el Son Jarocho y la danza de la flor de piña, originaria de Oaxaca. El eveneto se realiza desde 1994 en Sunset Park para reconocer las contribuciones culturales de la comunidad mexicana a la Gran Manzana.

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