América Latina

Santiago Peña designó a Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud de Paraguay

El funcionario reemplazará en el cargo a María Teresa Barán, quien se despidió con una carta de agradecimiento

Isaías Freitas Paraguay
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a Isaías Fretes (izquierda) y Derlis León (derecha)
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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó este domingo a Isaías Fretes como nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en sustitución de María Teresa Barán, en medio del conflicto laboral que enfrenta a su Gobierno con los médicos del sector público y de una creciente presión interna dentro del Partido Colorado, la fuerza que sostiene su Administración.

Debemos mejorar la gestión, estar más cerca de la gente y asegurar que cada paraguayo reciba la atención que merece”, afirmó Peña al anunciar el cambio en su cuenta de X. El mandatario añadió que confía “plenamente” en la vocación y el liderazgo de Fretes, quien desde el 22 de abril dirigía el Instituto de Previsión Social (IPS), el ente que administra la seguridad social del país.

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En el mismo mensaje, Peña indicó que el médico Derlis León asumirá la conducción del IPS que deja vacante Fretes. Ambas designaciones se producen a apenas ocho días de una nueva huelga nacional de médicos, convocada para el 21 y el 22 de septiembre, y dos semanas después de un primer paro de cinco días que ya había paralizado hospitales públicos en distintos puntos del país.

Isaías Freitas Paraguay
Isaías Fretes, flamante ministro de Salud de Paraguay

La ahora ex ministra, que ejercía el cargo desde agosto de 2023, no logró destrabar el reclamo salarial de los médicos ni evitar la primera huelga, lo que llevó al Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) a pedir que el propio Poder Ejecutivo tomara las riendas de la negociación.

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En su despedida, difundida este domingo en redes sociales mediante una carta de cinco páginas, Barán agradeció a Peña “por haberle dado la confianza” para asumir el cargo y expresó su gratitud al vicepresidente, Pedro Alliana, por el “acompañamiento y el respaldo permanente” durante su gestión. “Me voy con la tranquilidad de haber entregado todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi compromiso al servicio de mi país”, escribió. La ex ministra deseó éxitos a quienes “continúan esta tarea” y remarcó que en salud “no existen los triunfos individuales, ni banderas personales”, sin referirse de manera directa al conflicto con los médicos que marcó el tramo final de su gestión.

La saliente ministra de Salud y Bienestar Social, de Paraguay, María Teresa Barán, agradeció al presidente Peña por estos años en su Gobierno (EFE/Andrés Cristaldo)
La saliente ministra de Salud y Bienestar Social, de Paraguay, María Teresa Barán, agradeció al presidente Peña por estos años en su Gobierno (EFE/Andrés Cristaldo)

Fretes, en su primera conferencia de prensa como ministro, ofrecida desde la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, se comprometió a resolver la disputa laboral y anunció que llamará a la médica Rossana González, dirigente de Sinamed, para iniciar el diálogo. “Vamos a resolver este problema”, afirmó, en un tono que buscó diferenciarse de la parálisis que caracterizó los últimos meses de su antecesora.

El reclamo de los médicos tiene un componente salarial preciso. Actualmente, un profesional del sistema público percibe entre 5 y 5,4 millones de guaraníes mensuales (entre USD 831 y USD 898), según datos oficiales citados por la agencia, aunque algunos acumulan más de un contrato con el Estado. El gremio exige un incremento de 3 millones de guaraníes que eleve el piso salarial a 8 millones (unos USD 1.330), además de insumos, medicamentos y el pase a planta de cerca de 9.000 trabajadores con contratos temporales. Fretes se mostró favorable a una mejora salarial, aunque condicionada a un esquema de escalafón, la misma fórmula que el Gobierno viene proponiendo sin éxito desde hace semanas.

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