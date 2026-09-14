Colombia

Cuáles son las empresas más admiradas de Colombia en 2026: esta es la opinión que hay sobre Bancolombia, Juan Valdez, Ecopetrol, Alpina y otras

El listado publicado por Cifras y Conceptos destaca la diversidad de sectores y la alta dispersión en las percepciones de líderes sociales y económicos del país

Ecopetrol desvinculó a José Enrique Name Correa de su filial de trading en Estados Unidos sin explicar de forma oficial las razones del cambio - crédito Diego Pineda/Colprensa
Ecopetrol se vio envuelta en diferentes escándalos durante el Gobierno Petro - crédito Diego Pineda/Colprensa
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El Panel de Opinión 2026 de Cifras y Conceptos es una encuesta anual que recoge las opiniones de líderes de diversos sectores en Colombia sobre la situación política, económica y social del país, así como sobre el desempeño de las instituciones. Con 18 años de trayectoria, la medición se consolidó como una referencia para conocer las percepciones de estos actores sobre la coyuntura nacional.

Para este año, entre sus mediciones, reveló cuáles son las empresas más admiradas de Colombia. Este ubicó a Alpina en el puesto con 10%, seguida por Ecopetrol con 8% y Bancolombia con 6%. En la misma medición, Dejusticia encabezó el listado de ONG con 8%, delante de la Cruz Roja con 6%, en una consulta que recoge la percepción de referentes sociales, económicos y políticos del país.

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La compañía de lácteos quedó al frente de una medición que evalúa reputación corporativa desde la mirada de líderes de opinión. El ejercicio, además, “confirma el liderazgo simbólico de marcas de consumo masivo por encima de gigantes energéticos y financieros del país”.

La autoridad laboral ordenó el cierre provisional de cuatro áreas tras detectar riesgos asociados a fugas de vapor y manejo de sustancias químicas (imagen de Referencia)- Crédito VisualesIA
Alpina es una empresa de origen colombiano dedicada a la producción y comercialización de alimentos, con una oferta centrada en productos lácteos, jugos y bebidas - crédito VisualesIA

Cómo se reparte el ranking de las empresas más admiradas

Argos y Empresas Públicas de Medellín (EPM) comparten el cuarto lugar con 5% cada una. Crepes & Waffles también alcanzó 5%, mientras Grupo Nutresa obtuvo 4%.

Un escalón más abajo aparecen Acesco, Grupo Éxito y Grupo Sura, cada una con 3% de las menciones. La cercanía entre esos resultados refleja una disputa ajustada en la parte alta y media del listado. La distribución también refleja que la admiración corporativa no quedó concentrada en una sola actividad económica.

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El ranking reúne firmas de consumo, energía, banca, manufactura, alimentación y comercio minorista.

Otras empresas

Con 2% figuran Arturo Calle, D1, Bavaria, Frisby, Nubank, Tecnoglass, Organización Corona, Postobón, Cine Colombia y Juan Valdez. Ese grupo reúne marcas de alta exposición al consumidor y compañías de perfiles sectoriales diversos.

Alpina supera a Ecopetrol como la empresas más admirada de Colombia - crédito Cifras y Conceptos
Alpina supera a Ecopetrol como la empresas más admirada de Colombia - crédito Cifras y Conceptos

Con 1% aparecen Davivienda, Alquería, Colombina, Mario Hernández, Terpel, Productos Ramo, Carvajal S.A., Grupo Aval, Vélez, Isa, Avianca, Rappi y Colanta. La amplitud de nombres refuerza la idea de un universo heterogéneo entre las empresas valoradas por los consultados.

La categoría “Otro” concentró 19% de las respuestas, la cifra individual más alta de toda la medición. Ese dato sugiere una dispersión importante de percepciones entre los consultados.

Cifras y Conceptos advirtió que, por el redondeo de los datos, los porcentajes pueden no sumar exactamente 100%. El material también menciona 33 compañías destacadas dentro del listado empresarial.

Juan Valdez es un personaje creado en 1959 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para representar a los productores de café del país y promover el café colombiano en los mercados internacionales - crédito Luisa González/Reuters
Juan Valdez es un personaje creado en 1959 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para representar a los productores de café del país y promover el café colombiano en los mercados internacionales - crédito Luisa González/Reuters

Qué ONG encabeza la admiración de los líderes de opinión

En la medición sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), Dejusticia ocupó el primer lugar con 8% y la Cruz Roja quedó segunda con 6%. Ambas “concentran juntas cerca de una cuarta parte de las preferencias entre las diez ONG mejor posicionadas del listado”. Después aparecen Fundación Corona y la Misión de Observación Electoral (MOE), con 5% cada una. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) alcanzó 4%.

Con 3% se ubicaron la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Fundación Grupo Social, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y Transparencia por Colombia. La Fundación Pies Descalzos cerró el top 10 con 2%.

Ese bloque de organizaciones concentra entidades vinculadas con derechos humanos, atención humanitaria, desarrollo social, veeduría electoral, construcción de paz, libertad de prensa y transparencia. El panel las identifica como las mejor valoradas por los referentes consultados en Colombia.

Contraste entre marcas de consumo y organizaciones sociales

La comparación entre los dos listados deja una doble fotografía de la admiración pública en el país. En un frente aparecen marcas con presencia cotidiana en el mercado y, en el otro, entidades asociadas a la defensa de derechos, la vigilancia institucional y el trabajo social. Para Cifras y Conceptos, este tipo de mediciones aporta una lectura complementaria a los indicadores tradicionales de reputación. La lista empresarial destaca la visibilidad comercial, mientras la de ONG pone en primer plano causas y labores de incidencia social.

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