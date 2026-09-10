Morena en Michoacán va contra Grecia Quiroz: acusan “exigencia de justicia selectiva” en el asesinato de Carlos Manzo

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El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Antonio Mora González, acusó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de solicitar “una justicia selectiva” en el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manzo.

En conferencia de prensa realizada este miércoles, el dirigente sostuvo que la funcionaria exige respuestas cuando se trata de los autores intelectuales y materiales del crimen, pero guarda silencio cuando las pesquisas son de su entorno, como la supuesta recomendación y aumento que le habría dado a Samuel García Rivero, detenido por presuntamente filtrar la agenda de Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“Tope hasta donde tope”, acusan en exigencia de justicia

Mora González retomó la frase de “hasta donde tope” utilizada por Quiroz para “recordarle” que aún no entrega el celular de su esposo, además de que cuestionó que no exija la captura inmediata de José Manuel Jiménez Miranda, el entonces jefe escoltas de Manzo que se encuentra prófugo y con ficha roja para lograr su detención.

“Que tope con Samuel, el Judas García, que tope con los autores intelectuales, que tope con los teléfonos, que tope con los escoltas, que tope con la muerte del adolescente cuando ya estaba sometido, que tope con el coronel Jiménez, que continúa prófugo, que tope con funcionarios municipales, si aparecen elementos, que tope con quien tenga que topar”, sentenció respecto a los temas que se mantienen pendientes en el caso.

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Mostraron cronología del caso Samuel García: dirigente descartó un ataque político

Foto: Facebook / Jesús Mora

El reclamo más concreto de Morena se centró en los celulares de Carlos Manzo, los cuales fueron solicitados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) el 28 de agosto, con una tercera petición reciente.

Para “ilustrar” el paso del tiempo, el dirigente colocó un pizarrón en el que contabilizó los días que han pasado desde la solicitud de las autoridades junto a la frase: “¿Dónde están los celulares de Manzo?”.

Cabe señalar que en días pasados la alcaldesa Quiroz afirmó que Manzo solo utilizaba un celular que solía dejar bajo resguardo de funcionarios de su confianza mientras realizaba actividades como alcalde, el cual no se negó a entregar a las autoridades, pero pidió que solo se hiciera frente a ella y sin que le fuera colocado algún dispositivo para evitar posibles afectaciones al mismo.

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Con esto, aseguró, son las propias autoridades las que han decidido no revisar el teléfono hasta la fecha, ya que no permitirá que se lo lleven.

Por su parte, Jesús Mora descartó que se trate de un ataque político los señalamientos en contra de la alcaldesa de Uruapan: “No se trata de convertir una investigación en espectáculo. Se trata de que la exigencia de justicia no sea selectiva”, afirmó.

La cronología de Samuel García Rivero

Foto: Facebook / Jesús Mora

Mora González también expuso una línea de tiempo sobre Samuel García, en el que destacó el salario que recibía cuando regresó a laborar en el Ayuntamiento de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo.

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De acuerdo con su cronología, fue el 31 de agosto de 2024 cuando García Rivero terminó su relación laboral con el legislador Ildefonso Guajardo en la Cámara de Diputados para posteriormente ingresar al Ayuntamiento de Uruapan en octubre de 2024, supuestamente por recomendación directa de Grecia Quiroz, según acusó Yesenia Méndez Rodríguez, exsecretaria particular de Manzo.

Entre agosto y septiembre de 2025, dijo Méndez, el propio Manzo separó a García Rivero del cargo por sus problemas de adicciones. El 15 de octubre de 2025 comenzó el intercambio de mensajes entre García y un tercero identificado como José Eulogio “N”, relacionado con los movimientos de Manzo.

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Para el primero de noviembre de 2025, García habría compartido información sobre el itinerario de Manzo. Ese mismo día, el entonces alcalde fue asesinado durante el Festival de las Velas. El 5 de noviembre, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal.

Samuel García Rivero, señalado por Juan Manzo por presuntas filtraciones de información sobre Carlos Manzo.

Según Méndez, durante noviembre de 2025 García Rivero fue reincorporado al Ayuntamiento con un salario bruto de 25 mil 645 pesos y que era superior al del síndico y al del secretario municipal.

Juan Daniel Manzo, hermano del exalcalde, también realizó esta acusación en semanas pasadas, afirmando que se trataba de un sueldo de 70 mil pesos mensuales.

García Rivero fue detenido el 8 de enero de 2026. Al día siguiente, la fiscalía ejecutó una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado y lesiones calificadas por el caso de Manzo, y el 12 de enero quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva.

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Los escoltas de Manzo y la fuga del coronel Jiménez Miranda

Foto: Facebook / Jesús Mora

Mora González también retomó los señalamientos de Juan Daniel Manzo, hermano del exalcalde, sobre un presunto financiamiento de la defensa de los escoltas por parte del Ayuntamiento de Uruapan, así como el dato de que uno de los detenidos es hijo de una funcionaria municipal.

De manera previa, Quiroz rechazó estas acusaciones y exigió pruebas concretas sobre el presunto aumento de Samuel García: “Si él tiene las pruebas, yo le pediría que las presente”, declaró, y pidió que su cuñado “aclare con argumentos” los señalamientos.

Quiroz también ha señalado que observa tintes políticos en los señalamientos que se le han hecho de manera reciente, y afirmó que continuará solicitando justicia, luego de que también ha pedido que se investigue a tres políticos de Morena: Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, Ignacio Campos Equihua y Raúl Morón.

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