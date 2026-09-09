América Latina

La “auditoría total” a la administración de Boric terminó con 4 organismos denunciados y más de 1500 “hallazgos”

La inspección abarcó más de 500 servicios públicos y requirió unos mil auditores internos que analizaron 913 millones de registros

La “auditoría total” a la administración de Boric terminó con 4 organismos denunciados y más de 1500 “hallazgos”
Los antecedentes evidenciaron dificultades estructurales para realizar un seguimiento adecuado de los dineros entregados a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro.
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El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno cerró este martes su “Inspección Total” a la administración del expresidente Gabriel Boric, la que partió apenas asumió José Antonio Kast el gobierno el 11 de marzo pasado y permitió analizar información de más de 500 servicios del Gobierno Central.

El proceso contó con la participación de más de 1.000 auditores internos y contempló cuatro etapas: recolección de datos; detección e investigación de alertas; análisis de hallazgos; y corrección y derivación. En total, se analizaron más de 913 millones de registros de datos, identificándose 26 señales de alerta que dieron origen a 360 programas de auditoría interna.

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Como resultado de este trabajo se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones según su naturaleza y gravedad.

Debido a esto, se instruirán sumarios administrativos en 53 servicios, mientras que siete casos serán derivados a la Contraloría General de la República (CGR); cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDF) y cuatro al Ministerio Público -correspondientes a la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb)-, por lo que ahora la Fiscalía deberá analizar los antecedentes y definir si existen hechos constitutivos de delito a perseguir.

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El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que el valor de esta “auditoría total” está precisamente en que la revisión no se limite a identificar problemas, sino que permita adoptar medidas concretas.

“La Inspección Total demuestra la importancia de revisar el Estado de manera integral, con información, con auditorías y con controles efectivos. No basta con detectar una irregularidad o una debilidad: cuando existen antecedentes que lo ameritan, corresponde instruir los sumarios y realizar las derivaciones a los organismos competentes. Nuestro compromiso es que cada hallazgo tenga seguimiento y que los recursos públicos sean administrados con el máximo rigor”, señaló Pavez al término de la última sesión del Comité.

El proceso también incluyó una revisión de las transferencias efectuadas a personas jurídicas sin fines de lucro, entre ellas fundaciones y corporaciones, con el objetivo de analizar el estado de sus rendiciones e identificar brechas en los mecanismos de seguimiento.

Los antecedentes recogidos evidenciaron dificultades estructurales para realizar un seguimiento adecuado de las transferencias y sus rendiciones, debido a que la información se encuentra distribuida entre distintos servicios y sistemas.

La “auditoría total” a la administración de Boric terminó con 4 organismos denunciados y más de 1500 “hallazgos”
El Gobierno resaltó la importancia de "revisar el Estado de manera integral, con información, con auditorías y con controles efectivos".

Informe será entregado al presidente Kast

En paralelo, el Comité acordó preparar un informe final que será entregado al Presidente de la República y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, amén de continuar realizando seguimiento a las medidas correctivas derivadas de los hallazgos, verificando su implementación por parte de los respectivos servicios.

Finalmente, la subsecretaria General de la Presidencia y presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, Constanza Castillo, sostuvo que “hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República: revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”.

“Los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor. Este proceso, inédito por su magnitud, es un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la gestión del Estado”, remató Castillo.

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