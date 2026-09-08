América Latina

El Gobierno de Bolivia lanzó una nueva política antidroga tras el alza de los cultivos de coca

La estrategia presentada junto con un reporte de la Unodc busca recortar plantaciones excedentarias e ilegales hasta el límite legal, con acciones en seguridad, salud pública y desarrollo integral por cinco años

La política antidroga tendrá un financiamiento de USD 492 millones en cinco años, con un 56,3% aportado por la cooperación internacional y el resto por el Estado boliviano (REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo)
La política antidroga tendrá un financiamiento de USD 492 millones en cinco años, con un 56,3% aportado por la cooperación internacional y el resto por el Estado boliviano (REUTERS/Claudia Morales/Foto de archivo)
Guardar

El Gobierno de Bolivia lanzó una nueva política antidroga para 2026-2030 después de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informara un aumento del 7% en los cultivos de coca durante 2025. El plan, financiado con USD 492 millones, se centró en seguridad, salud pública y desarrollo integral.

La nueva estrategia fue presentada este martes por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz junto con el informe anual de monitoreo de coca, que registró un incremento de la superficie cultivada de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

PUBLICIDAD

Durante el acto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que los datos eran “realmente preocupantes” y dijo que era “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para sostener resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El funcionario explicó que la Política Antidroga 2026-2030 apunta a reducir de manera progresiva los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los márgenes permitidos por la ley, con una diferenciación entre esa producción y la hoja destinada a usos tradicionales y legales.

Marco Antonio Oviedo, hombre con gafas, traje azul y corbata roja, habla a un micrófono con el dedo índice levantado. Detrás, bandera de Bolivia y figura en uniforme
El ministro Marco Antonio Oviedo afirmó que el aumento de los cultivos de coca exige recuperar la capacidad de intervención institucional en la lucha contra el narcotráfico (Reuters)

Según la presentación oficial, el esquema para reducir la oferta de droga se apoyó en una interdicción focalizada por territorios, con intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

PUBLICIDAD

A esa línea se sumaron mecanismos de inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control sobre los precursores químicos, dentro de un enfoque dirigido a desarticular redes vinculadas al narcotráfico.

El plan también incorporó un frente orientado a la reducción de la demanda desde la salud pública, con programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social. El Gobierno indicó que esa parte de la estrategia priorizó a niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

En ese marco, el representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, valoró que la iniciativa incluyera de manera conjunta los planos de seguridad, salud y desarrollo, y expresó la disposición del bloque a colaborar con el país en acciones contra las redes criminales.

El representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, respaldó la nueva política antidroga presentada por el Gobierno (EFE)
El representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, respaldó la nueva política antidroga presentada por el Gobierno (EFE)

El anuncio de la estrategia antidroga coincidió con una etapa de tensión económica en Bolivia, marcada por la escasez de dólares, las filas en surtidores por combustibles y el aumento de precios de distintos productos.

Ahora estamos recuperando (con una) etapa crediticia, pero nosotros no podemos vivir del crédito, tenemos que vivir de la producción, por eso los programas y las leyes van a ir hacia la producción”, dijo el mandatario.

En la misma intervención, sostuvo: “No va a llover dólares del cielo, porque esos dólares se los gastaron con el gas que Dios nos dio”, al insistir en que su administración debía orientar programas y leyes hacia la producción y no hacia un esquema sostenido por crédito.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Gobierno de BoliviaBoliviaONUNarcotráficoRodrigo PazÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un especialista plantea que se verifiquen multas de tránsito en República Dominicana para trámites de visa a Estados Unidos

La iniciativa busca que un proceso de alto interés sirva como estímulo para ponerse al día con infracciones acumuladas y canalizar parte de esos cobros hacia controles automatizados en las vías

Un especialista plantea que se verifiquen multas de tránsito en República Dominicana para trámites de visa a Estados Unidos

Cuba programará cortes eléctricos de hasta 2,130 megavatios y el 66% del país sentirá el golpe este martes

La Unión Eléctrica calcula que la demanda de la tarde-noche superará por amplio margen la capacidad disponible, por lo que aplicará desconexiones controladas para evitar un colapso mayor del sistema nacional

Cuba programará cortes eléctricos de hasta 2,130 megavatios y el 66% del país sentirá el golpe este martes

El Banco de Guatemala recibe la 32.ª reunión del Grupo de Londres sobre contabilidad ambiental-económica

El encuentro internacional se realiza del 7 al 9 de septiembre en la capital, con especialistas locales y extranjeros que buscan mejorar cómo se mide el vínculo entre recursos naturales y crecimiento

El Banco de Guatemala recibe la 32.ª reunión del Grupo de Londres sobre contabilidad ambiental-económica

República Dominicana eleva la formalidad laboral y las mujeres superan por primera vez el 50% de ocupación

Los datos oficiales muestran un alza de cuatro puntos porcentuales frente a 2021 sobre una base de 5.2 millones de ocupados, con más de 200 mil personas incorporadas a cobertura de salud y aportes previsionales

República Dominicana eleva la formalidad laboral y las mujeres superan por primera vez el 50% de ocupación

Cómo consolidaron los hijos de Ortega y Murillo el control de sectores clave de la economía nicaragüense tras la reforma

Un entramado familiar avanza sobre áreas decisivas mientras crece la presión externa y se redefine el mapa interno del poder

Cómo consolidaron los hijos de Ortega y Murillo el control de sectores clave de la economía nicaragüense tras la reforma
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así reaccionó el país político tras la firma del decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “No contienen la violencia”

Así reaccionó el país político tras la firma del decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “No contienen la violencia”

Emiliano Gómez aparece en el radar de Tigres para reforzar su delantera

Olympiacos vs Volos FC: la ‘Hormiga’ González sale como titular en la Copa de Grecia

Tras la discusión con su pareja, mujer intentó ahorcar a sus tres hijos en Magdalena: uno de ellos escapó y avisó a un vecino

Capturan a alias Sobri, señalado cabecilla de La Terraza: es sobrino de uno de los capos que estuvo en el ‘Tarimazo’ de Petro

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Brutal agresión de un futbolista al juez de línea en un partido entre Racing y San Miguel del Senior: “Está bastante golpeado”

Una estrella de la Fórmula 1 comparó el manejo de Franco Colapinto con Kimi Antonelli y remarcó: “Tiene destellos de brillantez”

De las inferiores de River Plate al Inter de Milán: quién es Annika Paz, la argentina que convirtió cuatro goles en el Mundial Sub 20

Francisco Cerúndolo tras su eliminación en el US Open: “Tengo bronca, pero no puedo reprocharme nada”

ENTRETENIMIENTO

George Clooney relató los últimos minutos junto a su hermana antes de que muriera de cáncer: “Entender lo breve que es todo esto”

George Clooney relató los últimos minutos junto a su hermana antes de que muriera de cáncer: “Entender lo breve que es todo esto”

“Me siento muy cansado”, la frase de Ozzy Osbourne a Tony Iommi la noche previa a su muerte

A días de su cancelación, Spider-Noir gana 5 premios Emmy de Artes Creativas 2026

Kelly Osbourne revela quién le dio su primera línea de cocaína: era amigo de Ozzy y miembro de una banda famosa

Se revela la verdadera historia detrás de “Bohemian Rhapsody”: el título original y los versos descartados