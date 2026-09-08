Grecia Quiroz llega a la FGR para solicitar que la FEMDO atraiga el caso del asesinato de su esposo Carlos Manzo

Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

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La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, arribó la tarde de este martes 8 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para solicitar que la dependencia atraiga la investigación por la muerte de su esposo y expresidente municipal, Carlos Manzo.

La funcionaria estatal, perteneciente al Movimiento del Sombrero, ha solicitado en reiteradas ocasiones que la FGR atraiga el caso, que ha estado en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) desde que ocurrió el asesinato, el 1 de noviembre de 2025.

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“Hace algunos meses habías solicitado a la fiscal Ernestina tener un acercamiento con ella. Sin embargo, yo entiendo la serie de ocupaciones que tiene. Sin embargo, pues ya a 10 meses del asesinato de Carlos, creo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso. No podemos fraccionar el tema de que una parte la esté investigando el estado de Michoacán y otra parte la Fiscalía General de la República” declaró Quiroz frente a medios a las afueras de la FGR.

Carlos Manzo fue asesinado durante una actividad con motivo del Día de Muertos. A más de 10 meses del ataque, Quiroz insiste en que la FGR debe revisar los avances y determinar si atrae la carpeta de investigación, en un contexto en que el asesinato de su esposo atrajo una fuerte crisis dentro del estado, en un contexto en el que se acerca el proceso electoral de 2027.

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Grecia Quiroz responde a la presidenta Claudia Sheinbaum ante negativa de reunión

Durante su conferencia de prensa de este martes 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiroz busca reunirse con ella para abordar asuntos relacionados con el homicidio de Carlos Manzo y la seguridad en Uruapan, sin embargo, Sheinbaum señaló que no sostendrá encuentros personales con quienes aspiren a competir por un cargo público ante la cercanía del proceso electoral de 2027.

“Me reúno con el gobierno, pero ya no me reúno con quien pretenda ser un candidato”, afirmó la mandataria, quien precisó que la comunicación con la presidenta municipal se mantiene por mensajes. También indica que instruyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atender los asuntos de seguridad y coordinación institucional en Uruapan.

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Ante ello, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, respondió que no busca una reunión como candidata, sino como presidenta municipal. “Mi acercamiento con ella en primera no es como candidata ni mucho menos, porque no lo soy todavía”, declaró.

Sostuvo que busca el encuentro en su calidad de presidenta municipal sustituta de Uruapan, ante los asuntos que enfrenta el municipio. “Creo que tengo el derecho de poder tener un acercamiento con ella para lo que sucede en Uruapan”, señala.

Quiroz también se definió como víctima indirecta por el asesinato de Carlos Manzo. Explicó que esa condición motivó su petición de diálogo con la titular del Ejecutivo federal y pide que la investigación no tenga interferencias políticas. “Esa más que nada era la intención de tener un acercamiento con ella, lejos del tema político, que creo no tiene por qué intervenir dentro de esta carpeta”, afirma.

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(@GreciaMich2027)

Grecia Quiroz llama a mantener unido al Movimiento del Sombrero

A través de una publicación en redes sociales, la viuda de Carlos Manzo se definió como un referente de las candidaturas independientes y sostiene que esa posición implica una responsabilidad frente a las personas que buscan participar en la vida pública.

“Somos un referente de las candidaturas independientes, lo que representa una gran responsabilidad ante las personas que diariamente se suman y buscan participar en la vida pública”, escribe la presidenta municipal.

Quiroz llamó a la ciudadanía a caminar unida y afirma que las personas que conocen su trayectoria pueden valorar su desempeño más allá de los señalamientos que enfrenta. “La gente que conoce realmente a Grecia Quiroz, quien ha tenido la oportunidad de conocerme como persona, como mujer y como ser humano, eso es lo más importante”, expresa en el mensaje.

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La alcaldesa anticipa que las críticas y el golpeteo político aumentarán conforme se aproximen los tiempos electorales. También asegura que el movimiento que encabeza se mantiene unido. “Estamos fortalecidos, como movimiento estamos unidos y, tarde que temprano, la verdadera justicia llegará y las cosas caerán por su propio peso”, señala Quiroz. El mensaje se publicó mientras la alcaldesa acudió a la Ciudad de México para pedir que la FGR intervenga en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.