Alejandro Eder invitó a participar en la carrera ‘Cali Somos Todos 5K’: así puede ayudar a reconstruir la ciudad tras el terremoto

La carrera Cali Somos Todos buscará reunir deporte, salsa y civismo - crédito @alejoeder/X

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, invitó a los habitantes de la ciudad a participar en la carrera Cali Somos Todos, una actividad deportiva de 5 kilómetros que busca reunir a la ciudadanía alrededor de un mensaje de solidaridad, recuperación y convivencia.

La convocatoria fue difundida por el mandatario local en un video publicado en X. Allí sostuvo que la competencia tendrá como punto de partida el sector de Las Trompetas y finalizará en el monumento de La Solidaridad, dos referencias urbanas que enmarcan el recorrido previsto para los participantes.

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Eder presentó la iniciativa como parte de una etapa que, según expresó, debe trascender las obras y las intervenciones materiales tras desastre que dejó el terremoto del 10 de agosto de 2026 en la ciudad.

“Tenemos que entrar cada vez más a la recuperación y a la reconstrucción de Cali”, afirmó.

Alejandro Eder convocó a los caleños a la carrera Cali Somos Todos - crédito @alejoeder/X

La competencia comenzará a las 6:30 a. m. en la Plazoleta Jairo Varela y el Centro Administrativo Municipal de Cali. El circuito pasará por la avenida 2 Norte, el Boulevard del Río, el Parque Versalles y la Avenida Estación. La llegada al Monumento a la Solidaridad está prevista para las 10:00 a. m.

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La Alcaldía planteó la jornada como un espacio de encuentro ciudadano, con presencia de expresiones que forman parte de la identidad local, entre ellas la salsa y las prácticas deportivas.

El alcalde señaló que la recuperación de la ciudad contempla componentes físicos, aunque insistió en la necesidad de atender el estado de ánimo y el bienestar de la población. “La reconstrucción de Cali también es la reconstrucción del ánimo”, manifestó.

En esa línea, Eder vinculó la actividad con la posibilidad de fortalecer vínculos entre vecinos y recuperar escenarios compartidos. Para el jefe de Gobierno municipal, el deporte puede aportar a ese propósito por su capacidad de convocar a personas de distintas edades y sectores.

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“Nada sana como el deporte”, dijo el alcalde. También recordó que Cali tiene una relación histórica con las competencias atléticas y con diversas disciplinas, un aspecto que ubicó como parte de la cultura de la ciudad.

Durante su intervención, Alejandro Eder resaltó la respuesta de la ciudadanía en momentos de necesidad y la definió como una muestra vigente del civismo caleño. “Cuando más se necesitaba, miles de caleños estuvimos presentes para darnos la mano”, expresó.

El alcalde Alejandro Eder destacó el civismo caleño al convocar a la carrera Cali Somos Todos - crédito @ALEXCAMINA/X

El mensaje del alcalde puso el foco en la solidaridad como uno de los valores que la carrera pretende visibilizar. Según indicó, ese rasgo ha permitido que la ciudad proyecte una imagen de apoyo colectivo dentro y fuera del país.

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“La solidaridad es lo que le demostramos a Colombia y al mundo”, afirmó. El recorrido terminará precisamente en un monumento que representa ese concepto, lo cual refuerza el sentido simbólico de la actividad anunciada.

La iniciativa se denomina Cali Somos Todos 5K busca que los participantes asistan con una consigna de unidad. Eder definió la jornada como una celebración de la “caleñidad”, con la intención de reunir a corredores, familias y ciudadanos que quieran acompañar la convocatoria.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que quienes quieran participar en la carrera podrán obtener su pin a cambio de materiales de construcción entregados en un punto de acopio dispuesto para la jornada.

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Alejandro Eder anunció cómo obtener el pin para la carrera Cali Somos Todos - crédito @ALEXCAMINA/X

La recepción se realizará en la Ciudadela Petronio este martes 8 y miércoles 9 de septiembre, desde las 9:00 a. m. Cada persona deberá llevar los insumos al lugar y podrá reclamar la identificación para la competencia en ese mismo momento.

“Participar es muy sencillo”, expresó el mandatario en una publicación de X. La medida vincula la inscripción de la actividad deportiva con una recolección destinada a reunir elementos para obras.

Eder precisó que el intercambio será directo: los asistentes entregarán los materiales de construcción y recibirán el pin sin un trámite posterior. La convocatoria forma parte de las actividades anunciadas alrededor de la carrera de 5 kilómetros.

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El alcalde cerró el video con un llamado a la participación. “Caleños y caleñas, los invito a que salgamos masivamente a correr”, señaló.