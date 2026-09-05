América Latina

Una explosión de material pirotécnico dentro un cuartel militar en Bolivia dejó dos muertos, siete desaparecidos y 52 heridos

El estallido ocurrió cerca de las 14:30 en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 “Bolívar”, en el departamento de La Paz, y afectó a civiles, militares, policías y premilitares que fueron trasladados a hospitales minutos más tarde

Se confirmó que hasta el momento al menos 52 personas se encuentran heridas y hay daños materiales "de consideración" en el establecimiento (X)
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Una explosión registrada este viernes en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz, dejó dos muertos, siete desaparecidos y 59 heridos, mientras la Policía de Bolivia investiga las causas de la detonación. El incidente ocurrió por la tarde en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Bolívar”, ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad.

El subcomandante nacional de la Policía, coronel Roger Roca, informó que el área se encuentra bajo control. “Hasta el momento, se tiene controlado el incidente. Lamentamos porque tenemos 7 personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas”, declaró ante los medios.

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Roca señaló que las autoridades desarrollan pericias para establecer el origen de la explosión, aunque evitó anticipar hipótesis. “Se realizan actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar”, indicó.

En un primer comunicado, el Ministerio de Defensa atribuyó el episodio a una detonación “accidental” de material pirotécnico que estaba almacenado en el cuartel. La cartera informó daños materiales “de consideración” en las instalaciones. Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, evacuación y atención médica, a la vez que ordenó aislar el sector, mantener los recursos necesarios para atender a los heridos y asistir a familiares y vecinos afectados.

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“Se ha dispuesto la investigación técnica correspondiente para establecer con precisión las causas de la detonación, las condiciones en las que se encontraba almacenado este material y las responsabilidades que pudieran corresponder”, señaló Justiniano.

Una explosión de material pirotécnico dentro un cuartel militar en Bolivia dejó dos muertos, siete desaparecidos y 52 heridos (Captura de video)
Una explosión de material pirotécnico dentro un cuartel militar en Bolivia dejó dos muertos, siete desaparecidos y 52 heridos (Captura de video)

El Servicio Departamental de Salud de La Paz activó un plan de emergencia y contingencia, en coordinación con el Ministerio de Salud, para trasladar y atender a los lesionados. De las 59 personas heridas, ocho presentan lesiones de gravedad y siete son menores de edad, según datos del organismo sanitario. Al menos 52 de los heridos son civiles. Las autoridades todavía no confirmaron la identidad de las dos personas fallecidas.

Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron el impacto de la explosión en Viacha. Las imágenes registraron daños en puertas y ventanas de viviendas cercanas al cuartel, además de la reacción de los habitantes del municipio.

En un primer informe de situación, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó que entre los heridos había civiles, militares, premilitares y policías, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de La Paz y El Alto. Carrasco señaló que se dispusieron ambulancias de varios municipios, en coordinación con hospitales paceños y alteños, para atender la emergencia dentro del regimiento.

Además, las detonaciones registradas en el Regimiento Bolívar de Viacha provocaron un corte de electricidad que afectó a todo el municipio, explicó Lizeth Villagómez, ex concejal local. “Alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente se ha escuchado como una explosión y se ha cortado toda la luz en el municipio, era muy fuerte la explosión. Posteriormente a eso hubo más explosiones, no sé si municiones, armamento, no sé, dudo mucho que esa explosión haya sido pirotecnia”, indicó.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano (REUTERS/Claudia Morales)
El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano (REUTERS/Claudia Morales)

Vecinos de Viacha relataron que escucharon dos explosiones separadas por unos 20 minutos y afirmaron que la segunda fue la que provocó los daños más visibles en las viviendas ubicadas frente al cuartel. El estallido causó roturas en ventanas y afectó estructuras de casas situadas en los alrededores del recinto militar.

La situación generó preocupación entre familiares de soldados y premilitares vinculados al regimiento. Varias personas se acercaron al perímetro militar para buscar noticias sobre los jóvenes que cumplían funciones en el recinto o habían sido convocados, pero fueron alejadas por razones de seguridad a más de dos cuadras del lugar.

(Con información de EFE y El Deber)

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