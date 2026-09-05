México

La presidenta de la República responde a preguntas por la muerte del diputado federal, Zenyazen Escobar

La investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la República

La presidenta de la República responde a preguntas por la muerte del diputado federal, Zenyazen Escobar. (Presidencia/@ZenyazenEscobar)
La presidenta de la República responde a preguntas por la muerte del diputado federal, Zenyazen Escobar. (Presidencia/@ZenyazenEscobar)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso del diputado de Morena, Zenyazen Escobar García, quien fue encontrado sin vida al interior de su vehículo en la carretera federal Veracruz-Xalapa, la mañana de este 4 de septiembre de 2026.

Durante su visita en Aguascalientes, donde la mandataria encabezará el evento “Honestidad y Resultados” con motivo de su segundo informe de gobierno, Sheinbaum reiteró que la FGR ya investiga lo ocurrido con el legislador de San Lázaro:

PUBLICIDAD

“La Fiscalía General de la República (FGR), como saben, atrajo el caso, y van a investigar, en el momento que tengan más avances pedimos que lo informen”.

Horas antes de la declaración de Sheinbaum, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy, informó que debido al cargo como diputado federal le corresponde dar continuidad a las indagatorias, por lo que, atraerá la investigación del fallecimiento del legislador que fue encontrado sin vida en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

FGR investigará muerte del diputado Zenyazen Escobar. REUTERS/Yahir Ceballos
FGR investigará muerte del diputado Zenyazen Escobar. REUTERS/Yahir Ceballos

Diputado murió por un impacto de arma de fuego

La mañana de este viernes, se reportó la muerte del diputado Zenyazen Escobar, quien fue hallado sin vida en la zona de La Gloria, con una herida provocada por arma de fuego, sin embargo, autoridades confirmaron que el vehículo donde se encontraba no presentaba muestras de violencia, por lo que indagan lo ocurrido.

PUBLICIDAD

En un breve encuentro con medios de comunicación, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó el deceso y adelantó que peritos y elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

¿Quién era Zenyazen Escobar?

Zenyazen Roberto Escobar García nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz; fue secretario de Educación en el gobierno de Veracruz entre 2018 y 2021. Antes de ese cargo trabajó como docente de telesecundarias estatales desde 2009 y ejerció un interinato en la supervisión escolar de la zona 609 de telesecundarias estatales en 2007.

Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sotavento, obtenida en 2018, y una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, concluida en 2021.

En 2015 participó en el movimiento Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial, vinculado al MMPVE-CNTE, antes de su etapa como funcionario y legislador.

Morena lamenta la muerte del diputado Zenyazen Escobar. (Foto: redes sociales)
Morena lamenta la muerte del diputado Zenyazen Escobar. (Foto: redes sociales)

Escobar García representaba al Distrito 16 de Córdoba, Veracruz, bajo el principio de mayoría relativa, dentro de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, cuyo periodo corre del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027.

Entre sus iniciativas más recientes destacan propuestas para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro las leyendas “Tratados de Córdoba, 24 de agosto de 1821” y “A los Mártires de Río Blanco, 1907”. También impulsó en 2024 una reforma constitucional en materia de lenguaje plural, desechada el 29 de agosto de 2025.

Morena lamentó la muerte del diputado de Veracruz

La muerte del diputado veracruzano sacudió a Morena, por lo que distintos políticos lamentaron su fallecimiento y enviaron condolencias a la familia. Ricardo Monreal, coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados, destacó que Zenyazen Escobar dedicó su carrera al servicio público, desde su labor como docente hasta la Secretaría de Educación de Veracruz y su llegada a San Lázaro.

“Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero”, expresó Monreal en su pronunciamiento.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, también se pronunció a través de redes sociales y ofreció condolencias directas a la familia del legislador. “Mi sentido pésame a su esposa, hijas y familiares del compañero y amigo diputado federal Zenyazen Escobar”, escribió la funcionaria, quien acompañó su mensaje con una esquela dedicada al morenista.

Morena lamenta la muerte del diputado Zenyazen Escobar. (Foto: redes sociales)
Morena lamenta la muerte del diputado Zenyazen Escobar. (Foto: redes sociales)

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, reconoció la trayectoria de Escobar como maestro y servidor público y subrayó que hizo de la educación una parte central de su vida política: “Mi abrazo y solidaridad a toda su familia, a sus amigos, compañeros y al pueblo de Veracruz. Hasta siempre, compañero Zenyazen”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumFGRMorenaVeracruzErnestina GodoyPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sorteo Superior 2897: Resultados viernes 4 de septiembre del 2026 de la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados

Sorteo Superior 2897: Resultados viernes 4 de septiembre del 2026 de la Lotería Nacional

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Infobae México trae las noticias más recientes e importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Asesinos del tecladista de Camilo Séptimo y su familia podrían pasar el resto de su vida en prisión

El par de hombres responsables del multihomicidio en Atizapán, Estado de México, ya fueron trasladados al penal de Barrientos

Asesinos del tecladista de Camilo Séptimo y su familia podrían pasar el resto de su vida en prisión

Asesinos iban por una caja fría con millones de dólares en Bitcoins, destapa la Fiscalía en caso del tecladista de Camilo Séptimo

Diego Sebastián “N” le daría dos millones de pesos a Gerardo “N”, su chofer, por la ayuda prestada para localizar el dinero en criptomonedas

Asesinos iban por una caja fría con millones de dólares en Bitcoins, destapa la Fiscalía en caso del tecladista de Camilo Séptimo

Van tras Ana Gabriela Guevara, presentan nueva denuncia ante la FGR por presunto desfalco de 65 mdp en Conade

El paso por el gobierno federal de la exmedallista olímpica sigue estando marcado por diferentes irregularidades presupuestarias

Van tras Ana Gabriela Guevara, presentan nueva denuncia ante la FGR por presunto desfalco de 65 mdp en Conade
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Anabel Hernández exhibe a Galilea Montijo, Lili Brillanti y Paty Navidad: buscan cobrar por su imagen

El Embajador de EEUU en México celebra la “Misión Cortafuegos”: aumenta decomiso de armas y bajan muertes por fentanilo

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Aaron Mercury aclara su estado de salud tras accidente con una estructura en los Premios DIGITELLE

Aaron Mercury aclara su estado de salud tras accidente con una estructura en los Premios DIGITELLE

Surge último video de Farath Coronel regañando con ira a sus escoltas: “Le vas a pegar con el rifle”

Exatlón México vs Resto del Mundo: cuál es el resultado del segundo duelo internacional

Poncho de Nigris acusa veto en La Casa de los Famosos México: “El problema es la productora”

Filtran audio de amigos de Farath Coronel donde explican la cronología y las causas del asesinato del vidente

DEPORTES

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

Filipe Luis, entrenador del Mónaco, confirma que no se rendirá en fichar a Erik Lira: “Seguiré empujando por él en cada mercado”

David Faitelson exige respuestas a la Liga de Expansión MX por muerte del joven futbolista de Piratas FC

Después de ser borrado en Chivas, Diego Campillo afronta su polémico pasado y busca un lugar en el Tri de Rafa Márquez

Erik Lira acelera para evadir a la prensa afuera de la Noria mientras Charly Rodríguez firma autógrafos

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América