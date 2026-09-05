De la Espriella lanzó dura advertencia a mandatarios regionales sobre “conversaciones clandestinas” con terroristas: señaló al gobernador de Nariño

El presidente confirmó que no pueden existir negociaciones paralelas con grupos criminales por parte de mandatarios regionales - crédito @santiuribedel10/X

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El presidente Abelardo de la Espriella emitió una categórica advertencia al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y afirmó que ningún mandatario regional podrá realizar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas.

El pronunciamiento ocurrió durante la cumbre de gobernadores realizada en Mompox, Bolívar, en la que, en medio del despliegue militar de bombardeos contra grupos armados ilegales, el jefe de Estado se pronunciara sobre la cohesión del Gobierno nacional con los mandatarios locales para efectos de su política de seguridad.

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Entonces mencionó en forma directa al gobernador nariñense, Luis Alfonso Escobar, que se ha mostrado crítico con el despliegue militar del Gobierno De la Espriella, con cuestionamientos sobre su proyecto político.

El gobernador de Nariño, afín al petrismo, no está de acuerdo con la política de seguridad de Abelardo de la Espriella- crédito Colprensa

En una entrevista con Caracol Radio, el gobernador dijo: “Yo hago un llamado a la reflexión en que esto no puede ser un escenario para polarizar más el país entre quienes están con el gobierno y quienes se supone pueden estar con la criminalidad (...)”, dijo que este tipo de mensajes ”no le ayuda a la democracia" y que “no podemos pasar de la paz total a la guerra total. Yo, como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”.

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Sin embargo, la respuesta del jefe del Ejecutivo fue contundente: “Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño. Está advertido”, afirmó el mandatario.

Por eso, exhortó que las autoridades departamentales y municipales no pueden adelantar diálogos por fuera de los mecanismos definidos por el Gobierno nacional.

“Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, dijo.

“No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”, agregó.

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El mandatario también sostuvo que evaluará la política de seguridad según su impacto en las regiones. “No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”, afirmó.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció severidad contra los grupos armados ilegales - crédito Presidencia

En ese mismo sentir, De la Espriella sostuvo que los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público deben dejar de ser espacios dedicados solo a revisar informes.

“Los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público tienen que ser verdaderamente operativos, espacios de decisión, asignación de responsabilidades y seguimiento. No simple comité de evaluaciones de informes. Yo soy un hombre de resultados”, expresó.

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El Gobierno nacional cerró los diálogos con Comuneros del Sur y las estructuras criminales de Medellín

El presidente De la Espriella formalizó el cierre de dos procesos de diálogo iniciados durante la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro: la mesa con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el espacio de conversación con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Las decisiones quedaron establecidas en las resoluciones ejecutivas 365 y 369 de 2026, firmadas el 3 de septiembre. Ambos actos ordenan comunicar el fin de los mecanismos a las autoridades competentes y entraron en vigencia desde la fecha de su expedición.

El presidente De la Espriella celebró, además de las resoluciones, la caída de alias Bendito Menor - crédito Función Pública

El presidente Abelardo de la Espriella acabó oficialmente con los procesos de diálogo con los Comuneros del Sur, la disidencia del ELN y los grupos criminales de Medellín

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La Resolución Ejecutiva 365 dispuso la terminación de la Mesa de Diálogos de Paz entre los representantes autorizados por el Gobierno nacional y el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, organización que se había separado del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El documento también derogó la Resolución 369 del 13 de septiembre de 2024, que establecía el marco de ese proceso. También ordenó que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz notifique la decisión a las entidades correspondientes. Se acaban más mesas de la Paz Total: esta vez son Comuneros del Sur y bandas de Medellín