Expertos advierten que hay más de 21 mil personas en Chile con VIH que no reciben tratamiento

Desde el Ministerio de Salud señalan que si bien la cobertura está garantizada por el sistema público, muchos pacientes se ausentan de los controles periódicos y no siguen al pie de la letra su terapia.

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Este 4 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Salud Sexual y desde la fundación AIDS Healthcare Foundation (AHF) Chile recordaron que, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) del 2024, más de 21 mil personas que portan el virus del VIH en el país están al tanto de su diagnóstico, pero no reciben tratamiento alguno.

Según la estadística, alrededor de 91 mil personas viven con VIH en el país, 86.419 conocen su diagnóstico, pero solo 64.504 están en tratamiento, por lo que existen unas 21.915 personas sin terapia antirretroviral.

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En julio pasado Fernando Bernal, jefe del departamento de VIH y ETS del Minsal, admitió ante la Comisión de Salud del Senado que el país vive un “nudo crítico” en la segunda etapa del proceso de atención al paciente, pues si bien la cobertura está garantizada por el sistema público, muchos de ellos se ausentan de los controles periódicos y no siguen al pie de la letra su terapia.

Según el director de Advocacy de AHF para América Latina y el Caribe, Francisco Rubio, “Chile ha conseguido que una proporción importante de las personas que viven con VIH conozca su diagnóstico. Hoy, el desafío está en conseguir que ese conocimiento se traduzca en acceso y continuidad del tratamiento”.

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“Una persona que recibe un resultado positivo necesita contar con un acompañamiento claro hacia la atención y la terapia, sin barreras que terminen alejándolas del sistema”, sostuvo Rubio.

Respecto a las razones por las cuales los pacientes discontinúan su tratamiento, señaló que “pese a todos los avances en VIH, el temor al estigma aún está presente, y el miedo al rechazo familiar o laboral aleja a las personas de los centros de salud”.

La triterapia es altamente efectiva y quienes la siguen regularmente pueden hacer una vida normal sin transmitir el virus.

Terapia altamente efectiva

De acuerdo a las mismas cifras de 2024 del Minsal, la triterapia tiene alrededor de un 95% de efectividad, pues de las 64.504 personas que se contabilizaron en tratamiento, 61.496 lograron el estatus de “indetectables”, es decir, con una carga tan baja que el virus es intransmisible.

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“Los datos del Minsal muestran que cuando las personas llegan al tratamiento, los resultados son favorables. Por eso es necesario prestar atención a la distancia que existe entre conocer el diagnóstico y acceder a una terapia sostenida. Reducir esa brecha puede tener efectos tanto en la salud de las personas como en la respuesta frente a nuevas infecciones”, complementó el representante de AHF en Chile.

Al cierre, Rubio llamó al Minsal a “priorizar el cierre de la brecha entre diagnóstico y tratamiento, fortaleciendo los mecanismos de vinculación y permanencia en la atención, y acompañar a las personas desde el diagnóstico, identificar oportunamente las interrupciones en los controles y facilitar su reincorporación al tratamiento cuando sea necesario”.

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