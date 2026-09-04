Muere a los 15 años futbolista promesa del Piratas de Veracruz durante un entrenamiento

El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia. (Facebook)

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El futbol veracruzano y el deporte nacional se visten de luto este viernes 4 de septiembre de 2026, tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de un joven futbolista de 15 años de edad, Gael Gabriel Uscanga, integrante de las fuerzas básicas de la franquicia deportiva Piratas FC (también conocida como Piratas de Veracruz).

De acuerdo con las primeras versiones periodísticas e informes recabados en el lugar de los hechos, la tragedia ocurrió durante las primeras horas de la mañana, en el marco de las actividades de entrenamiento programadas por el conjunto juvenil.

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El club no ha dado ninguna declaración al momento. (IG Piratas FC)

¿Qué sucedió?

La práctica se desarrollaba con normalidad en las inmediaciones del Estadio Luis “Pirata” Fuente, cuando el adolescente comenzó a manifestar un severo malestar. Testigos del incidente relataron que el deportista repentinamente se llevó las manos al pecho y se desvaneció sobre el terreno de juego ante la mirada atónita de sus compañeros y el cuerpo técnico.

Ante la emergencia, personal del club deportivo intentó auxilar al joven y coordinó su traslado de urgencia a las instalaciones de la delegación médica de la Cruz Roja Mexicana, ubicadas sobre la avenida Salvador Díaz Mirón en la ciudad de Veracruz.

No obstante, a pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo e intervenirlo de inmediato, al arribar o minutos después de ingresarlo a la unidad hospitalaria se confirmó de manera oficial que el joven ya no contaba con signos vitales generando conmoción entre sus compañeros y familiares.

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El joven había acudido a su entrenamiento diario cuando tuvo que se llevado de emergencia. (Facebook)

Autoridades investigan el caso

Tras el reporte del deceso, las instalaciones de la Cruz Roja se convirtieron en el punto de concentración para directivos, entrenadores y personal del club Piratas FC, quienes acudieron visiblemente consternados por lo sucedido. Al sitio también arribaron elementos de la Policía Estatal y fuerzas de seguridad local, quienes procedieron a acordonar la zona perimetral de la clínica para resguardar el área en espera de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y peritos forenses se presentaron en la delegación médica para llevar a cabo los peritajes correspondientes, dar fe de los hechos e iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer de forma precisa la causa del fallecimiento.

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Asimismo, se prevé la realización de los exámenes médicos de ley y la necropsia para determinar de manera científica si el desvanecimiento obedeció a una afección cardiaca o a algún otro padecimiento de salud imprevisto.

El acontecimiento ha causado una profunda consternación entre la comunidad deportiva y la afición local. Piratas de Veracruz, institución que recientemente se integró al circuito profesional del balompié, no ha emitido aún un comunicado detallado con todos los pormenores del caso, mientras se mantiene bajo resguardo la identidad del menor. Dirigentes deportivos y diversos sectores del futbol profesional han expresado su solidaridad y condolencias hacia la familia del joven atleta en este desgarrador momento.

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El joven acudió a las instalaciones del Estadio Luis 'Pirata' Fuente para realizar sus trabajos de entrenamiento. (Facebook)

David Faitelson arremete contra las condiciones de los jugadores

El trágico suceso ha encendido de inmediato las alarmas dentro de la comunidad deportiva nacional e indignó a reconocidos comunicadores, quienes cuestionan las medidas de protección y salud hacia los deportistas de alto rendimiento, especialmente en divisiones con menores de edad.

El destacado periodista deportivo David Faitelson alzó la voz de manera tajante a través de la red social X (antes Twitter), señalando la gravedad de la situación e instando a que se auditen de inmediato los protocolos de trabajo de la institución:

“Tema grave en Veracruz. La muerte de un futbolista de 16 años en pleno entrenamiento de los Piratas de Veracruz de la Liga de Expansión en el Estadio Luis “Pirata” Fuente. Habrá que revisar bajo qué condiciones se entrenan…”, publicó el analista.

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En un segundo mensaje, Faitelson enfatizó el duro clima que se registraba al momento de la práctica y cuestionó la exigencia física bajo temperaturas sofocantes:

“Hay 34 grados centígrados y una humedad relativa del 61% en Veracruz... No se puede entrenar al futbol profesional de alto rendimiento bajo esas condiciones. Hoy, un chico de 16 años, ha perdido la vida…”.

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