Sulaimán revela detalles sobre el que podría ser el próximo rival de Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán reveló que Lester Martínez tiene que realizar otra pelea antes de enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez, incluso si el mexicano vence a Christian Mbilli

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Mauricio Sulaimán reveló que Lester Martínez tiene que realizar otra pelea antes de enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez, incluso si el mexicano vence a Christian Mbilli en el combate programado para el 31 de octubre por el título absoluto de peso súper medio del CMB.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo explicó que el camino del guatemalteco depende de los movimientos que se definiran en la división durante los meses posteriores. La pelea entre Canelo y Mbilli estaba prevista para el 31 de octubre, por lo que el organismo esperaba conocer su resultado antes de ordenar los siguientes combates.

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Martínez se perfila como uno de los boxeadores interesados en una oportunidad dentro de las 168 libras. El mismo peleador ha expresado que está listo para medirse al ganador entre el mexicano y el francés.

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano. (Captura de pantalla)

En entrevista con los medios, Sulaimán señaló que las resoluciones tomadas en la Convención Anual anterior ya no reflejan por completo el escenario de la categoría. Los resultados, los movimientos de los campeonatos y las fechas de los peleadores han modificado el orden de los contendientes.

“Vamos a esperar. Hubo cambios importantes en lo que se dictaminó en la convención anterior a lo que ya está sucediendo en este momento”, dijo el dirigente del organismo deportivo.

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Lester Martínez habría tenido otra pelea antes de disputar el título

Sulaimán consideró que el combate programado para finales de octubre y el cierre de año deja poco margen para organizar una defensa o una pelea de campeonato.

“Lo más seguro es que Lester tenga que hacer una pelea porque Canelo contra Mbilli es hasta octubre, el 31, y después viene el cierre del año”, sostuvo Sulaimán.

Luka Plantić sufrió su primera derrota profesional ante Lester Martínez después de llegar al combate con 13 victorias. (Captura de pantalla)

El dirigente añadió que la opción de que Martínez tenga actividad antes de disputar el cetro absoluto toma fuerza por el calendario. “Entonces es muy probable que Lester vuelva a subir al ring”, afirmó.

La postura del CMB apunta a que Martínez no permanezca inactivo mientras se resuelve el duelo entre Álvarez y el francés.

El posible combate de Martínez no tiene rival, fecha ni sede definidos. Sulaimán no mencionó nombres de oponentes ni precisó si esa pelea puede funcionar como una eliminatoria oficial dentro de la categoría de peso súper medio.

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Canelo Álvarez y su reivindicación

Por ahora, Canelo se encuentra realizando su campamento en San Diego, en busca de reivindicarse tras tener un 2025 complejo donde perdió su campeonato indiscutido y fue operado del codo.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

En mayo, el peleador jalisciense logró recuperar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer a William Scull por decisión unánime. Aunque Saúl volvió a ser campeón indiscutido de la división, su rendimiento del cuadrilátero fue muy cuestionado por la poca cantidad de golpes que hubo. El estilo del cubano Scull le complicó la pelea al mexicano a pesar de la victoria que se llevó aquella velada en Riad, Arabia Saudita.

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La revisión de noviembre también permitirá conocer si el CMB ordenará una defensa obligatoria, una eliminatoria o un combate previo para alguno de los peleadores ubicados en la ruta del campeonato. Lester Martínez espera saber si su nombre aparece entre los siguientes aspirantes.