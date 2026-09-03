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CMLL Aniversario 93: anuncian nuevas luchas y una cartelera con estrellas internacionales

El magno evento del Consejo Mundial de Lucha Libre tendrá campeonatos, luchas de apuestas y una impresionante presencia internacional

Maika, Mei Seira y Ema Maishima continuarán en México y tendrán participación en la gran celebración de la Arena México.
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El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) continúa aumentando la expectativa rumbo a su gran celebración anual. El Aniversario 93 se realizará el viernes 18 de septiembre en la Arena México y contará con una cartelera que combina a las principales figuras de la empresa con representantes de algunas de las compañías más importantes de la lucha libre internacional.

El Aniversario 93 tendrá una lucha de alto riesgo

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Durante una nueva emisión de CMLL Informa, conducida por Julio César Rivera, se dieron a conocer nuevos enfrentamientos para la esperada función.

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Uno de los combates que inmediatamente llamó la atención es el Cuadrangular de Parejas con Final Suicida. Místico y Averno se enfrentarán a Último Guerrero y Templario, Zandokan Jr. y Star Jr., además de Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr.

La estipulación elevará considerablemente el riesgo, pues al finalizar la competencia habrá una máscara o una cabellera que terminará en juego.

Andrade El Ídolo y Bandido tendrán grandes desafíos

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

La función también contará con dos encuentros individuales que prometen convertirse en algunos de los atractivos principales de la noche.

Volador Jr. se enfrentará a Andrade El Ídolo, mientras que Soberano Jr. tendrá como rival a Bandido, en dos enfrentamientos que reunirán a destacados representantes mexicanos con figuras de amplia trayectoria internacional.

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(Fotos: Diego Cedrix)
(Fotos: Diego Cedrix)

La presencia de estos luchadores forma parte de la apuesta del CMLL por ofrecer una celebración con talento proveniente de diferentes escenarios de la lucha libre mundial.

Los campeonatos estarán en juego

Los títulos también tendrán un papel fundamental durante el Aniversario 93.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Titán defenderá el Campeonato Mundial Welter del CMLL frente a Komander, en un encuentro que pondrá frente a frente a dos luchadores reconocidos por su velocidad y espectacularidad.

Ángel de Oro y Niebla Roja, desafían a los campeones de NJPW Strong, Templario y TJP. (X / @CMLL)
Ángel de Oro y Niebla Roja, desafían a los campeones de NJPW Strong, Templario y TJP. (X / @CMLL)

Mientras tanto, Ángel de Oro y Niebla Roja expondrán el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL ante Villano III Jr. e Hijo de Villano III, además de otras dos parejas que todavía deberán ser anunciadas.

Una batalla internacional por el Campeonato Mundial Femenil

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

La división femenil tendrá uno de los enfrentamientos más internacionales de la noche.

Persephone llegará como campeona mundial femenil del CMLL para defender su cinturón en un cuadrangular frente a Tessa Blanchard, Starlight Kid y Mina Shirakawa.

El combate reunirá a representantes con experiencia en distintas empresas y será otro de los puntos fuertes de la celebración.

Hechicero enfrentará a Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Uno de los encuentros más esperados será el triangular por el Campeonato Mundial Completo del CMLL.

Hechicero tendrá que defender su campeonato ante Zack Sabre Jr. y Claudio Castagnoli, dos rivales reconocidos por su capacidad técnica y experiencia internacional.

Además, Maika, Mei Seira y Ema Maishima participarán en otro encuentro con rivales todavía por confirmar.

Septiembre tendrá más lucha internacional en Arena México

El CMLL no concentrará toda su actividad internacional en el Aniversario 93. La Arena México también albergará una función especial el 11 de septiembre.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Místico y Mike Bayley se medirán con Averno y Kevin Knight, mientras que Hechicero y Esfinge se enfrentarán a Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

También habrá un choque entre Soberano Jr. y Titán contra Bandido y Komander.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En la división femenil se realizará un triangular de parejas entre CMLL, AEW y Stardom.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Megan Bayne y Lena Kross representarán a AEW frente a Starlight Kid y Maika de Stardom, además de Persephone y Olympia por el CMLL.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La Tarde Mexicana completará un septiembre especial

Las estrellas de Stardom tendrán representación en una celebración mexicana. (Ilustración: Jesús Aviles)
Las estrellas de Stardom tendrán representación en una celebración mexicana. (Ilustración: Jesús Aviles)

Para el 16 de septiembre, el CMLL celebrará la llamada Tarde Mexicana con una cartelera especial por la Independencia de México.

Místico y Templario se enfrentarán a Soberano Jr. y Zandokan Jr. en la lucha súper estelar, mientras que Blue Panther, Zack Sabre Jr. y Xelhua protagonizarán un triangular de alarido.

Además, Neón, Titán y Ángel de Oro chocarán con Yutani, Rocky Romero y Bad Dude Tito.

(Especial)
(Especial)

En la rama femenil, Thunder Rosa y Dark Silueta disputarán el Campeonato Nacional Femenil, mientras que la Copa Independencia 2026 contará con Tessa Blanchard, Lluvia, Garra Negra, Zeuxis, Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima.

Con tres grandes funciones programadas durante septiembre, el CMLL prepara un mes cargado de enfrentamientos internacionales. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el 18 de septiembre, cuando la Arena México sea escenario del Aniversario 93, una celebración que tendrá campeonatos, estrellas internacionales y una máscara o cabellera en juego.

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