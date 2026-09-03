Caso Camilo Séptimo: Fiscalía entrega cuerpos y alistan funeral de Jonathan Meléndez y su familia en Tlalnepantla

Foto: Facebook / Camilo Séptimo

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Los cuerpos de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, de tres años, fueron entregados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a sus familiares la madrugada de este jueves 3 de septiembre. Con ello, sus allegados alistan el funeral en la Funeraria Gayosso de Santa Mónica, en Tlalnepantla, donde familiares y amigos acuden para despedir a las víctimas.

Las tres personas fueron asesinadas a tiros la tarde del 1 de septiembre dentro de su departamento, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación por el crimen y detuvo a dos personas por su presunta participación.

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Tras concluir las necropsias en la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla, en Barrientos, los vehículos funerarios trasladaron los cuerpos a la funeraria de Santa Mónica, donde los servicios de despedida comenzaron a partir de las 11:00 horas de hoy.

La funeraria destinó la sala Sagrado Corazón de Jesús para el velorio de la familia Meléndez. El recinto tiene tres plataformas color marfil con arreglos florales y una corona colocada en la parte trasera, la cual habría sido enviada por integrantes de Camilo Séptimo.

El hombre y su familia fueron asesinados el pasado 1 de septiembre en un departamento del Edomex. Crédito: Redes Sociales

El cuerpo de Aleyda Romero, trabajadora de la familia y víctima del mismo ataque, es velado por separado en otro recintode Tlalnepantla.

En tanto, el cuerpo de Nala, la perra golden retriever de la familia, también fue entregado a los deudos de los Meléndez, según fuentes locales. El niño de seis años que sobrevivió al ataque permanece bajo el resguardo de familiares y aún no ha declarado ante las autoridades ministeriales.

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Diego Sebastián “N”, socio de Meléndez, fue detenido en La Marquesa en menos de 12 horas

El crimen ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre, según precisó la FGJEM. Una cámara de seguridad del edificio residencial registró el ingreso de Diego Sebastián “N” al inmueble a las 17:24 horas, minutos antes del ataque.

Los vecinos alertaron a la policía municipal cerca de la medianoche tras escuchar gritos y detonaciones. Al ingresar al departamento, los elementos de seguridad hallaron cuatro cuerpos con impactos de bala: tres de ellos en la cabeza y uno en la espalda; dos de las víctimas estaban maniatadas.

El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, rendirá testimonio como testigo dentro de la investigación por un multihomicidio. (Especial Infobae México)

La FGJEM detuvo a Diego Sebastián “N” a las 9:25 horas del 2 de septiembre, en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca. El detenido tiene 51 años, tez blanca y cabello corto negro, y es señalado por la fiscalía estatal como el probable autor material del multihomicidio.

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Un segundo detenido, Gerardo “N”, es investigado por su posible participación como cómplice. Ambos permanecen en las instalaciones de la FGJEM, y la fiscalía espera cumplir una orden de aprehensión el viernes 4 de septiembre para ingresarlos a un penal.

De acuerdo con los primeros reportes, el móvil del crimen habría sido una disputa por un préstamo de 300,000 pesos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el caso como “muy triste y lamentable” y ofreció apoyo a los familiares de las víctimas.

Camilo Séptimo despidió a Honas con un comunicado en sus redes sociales

La banda emitió un pronunciamiento en sus cuentas de Instagram horas después de que se confirmó el asesinato. “Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Honas, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa”, reza el texto, que concluye: “En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

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Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, y su familia, fueron asesinados en Atizapán de Zaragoza. (Instagram: camiloseptimomx)

El grupo también extendió su pésame a la familia de Aleyda Romero y valoró la labor de la FGJEM en el esclarecimiento de los hechos. Los otros dos integrantes de la banda, Manuel Mendoza y Erik Vázquez, no han ofrecido declaraciones adicionales fuera de ese comunicado.

Meléndez, de 38 años, nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México y cofundó Camilo Séptimo en 2013 junto a Mendoza y Vázquez. Su trabajo con los teclados y sintetizadores definió la identidad sonora del grupo desde el primer EP, Maya, hasta el álbum MAPAS II, lanzado en mayo de 2026.

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La discografía de la banda incluye los discos Óleos, Navegantes, Ecos, Jardín de las almas y las dos entregas de MAPAS. El grupo colaboró con artistas como Ximena Sariñana, Francisca Valenzuela, Porter y Samantha Barrón, y obtuvo una nominación a los MTV MIAW en 2022.

La investigación de la FGJEM permanece abierta. El menor sobreviviente será entrevistado por las autoridades en los próximos días para obtener su versión de los hechos y fortalecer el expediente contra los detenidos.