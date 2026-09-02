Crisis en Cuba: el turismo se desplomó un 62% tras el embargo energético de Donald Trump

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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El turismo internacional en Cuba se desplomó un 62% entre enero y julio de 2026, según los datos difundidos este martes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). La isla recibió 419.863 visitantes extranjeros en los primeros siete meses del año, frente a los aproximadamente 1,13 millones registrados en el mismo período de 2025, una caída del sector sin precedentes en más de dos décadas, fuera de los años de pandemia.

El deterioro se aceleró en el segundo trimestre: solo en junio llegaron 28.100 turistas, la cifra mensual más baja en años, con un ligero repunte en julio hasta los 32.272. Canadá, el principal mercado emisor histórico de la isla, aportó apenas 127.645 visitantes en el período, casi 351.000 menos que en 2025. Estados Unidos y Rusia también registraron caídas superiores al 50%.

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El desplome se explica por la ofensiva sancionadora que Washington intensificó tras la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero de 2026. Tres semanas después, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14380, que declaró la emergencia nacional respecto a Cuba e impuso aranceles a los países y empresas que comercien petróleo con la isla. La medida, un bloqueo petrolero de facto, redujo los envíos energéticos desde Venezuela y presionó a México para frenar sus exportaciones, lo que provocó escasez de combustible de aviación y obligó a varias aerolíneas a cancelar o modificar sus rutas hacia la isla.

La Casa Blanca dirigió después su presión hacia el sector turístico. El Departamento del Tesoro amenazó con sanciones secundarias a las empresas extranjeras vinculadas con Gaesa, el conglomerado militar que controla buena parte de la industria hotelera cubana, y fijó el 5 de junio como fecha límite para que cortaran sus lazos comerciales. La respuesta empresarial fue una salida en cascada: Blue Diamond Resorts abandonó 62 hoteles el 30 de mayo, Iberostar cesó la gestión de 12 de sus 18 establecimientos el 1 de junio y Meliá anunció el fin de su actividad en 15 hoteles vinculados a Gaesa, aunque mantuvo la operación de otros 19 cuyos propietarios dependen del Ministerio de Turismo. La canadiense Royalton también limitó sus operaciones esa misma semana.

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Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El golpe se extendió al sistema financiero. El Banco Central de Cuba informó que, a partir del 6 de junio, las tarjetas Visa y Mastercard emitidas fuera de la isla dejaron de procesarse, después de que el banco extranjero encargado de gestionar esas transacciones cortara su relación con la entidad cubana Fincimex por las sanciones estadounidenses. La medida privó al país de una vía para captar divisas de turistas y comercios.

El Gobierno cubano reconoció en julio que siete cadenas hoteleras internacionales, que gestionaban el 46% de las más de 80.000 habitaciones del país, habían cesado su actividad en la isla. La ocupación hotelera cayó al 12,9% en el primer trimestre de 2026, frente al 23,7% del año anterior, y el 73% de los hoteles permanecía cerrado a fines de agosto, con unos 25.000 trabajadores del sector en situación de disponibilidad laboral.

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El turismo, que llegó a representar hasta USD 3.000 millones anuales en ingresos, ya arrastraba una crisis estructural previa. En 2025 la isla recibió 1,8 millones de turistas, la cifra más baja desde 2002 sin contar la pandemia, y muy lejos del pico de 4,7 millones alcanzado en 2018. Ante el deterioro, la dictadura de Miguel Díaz-Canel autorizó en las últimas semanas que empresarios privados administren hoteles y presten servicios de transporte y guías turísticos, con una tasa del 1% para sostener la operación del sector.

La supervivencia de la industria dependerá ahora de si esas concesiones al sector privado logran compensar la fuga de inversión extranjera, en un contexto en el que el bloqueo petrolero sigue limitando la conectividad aérea y en el que Washington no ha dado señales de flexibilizar su presión sobre Gaesa antes de que termine el año.

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