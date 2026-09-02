América Latina

Maestros que faltan, apagones que se prolongan: así comienza el curso escolar para 1,4 millones de estudiantes en Cuba

Con más de una cuarta parte de las plazas docentes vacantes y un salario medio que no llega a 15 dólares, las familias cubren de su bolsillo uniformes y meriendas ante un sistema estatal desbordado.

Crisis educativa en Cuba.
El Ministerio de Educación de Cuba anticipó un curso escolar diferente por el déficit de uniformes, la escasa cobertura docente y los cortes de electricidad. (EFE/Yander Zamora)
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Un total de 1.4 millones de estudiantes cubanos regresaron este martes a las aulas en medio de una crisis energética y económica que la propia dictadura reconoce como inédita. La falta de uniformes, el déficit de maestros y los apagones de hasta 30 horas seguidas marcaron el arranque de un curso que el Ministerio de Educación ya anticipó como “diferente” al resto.

En la escuela primaria María Cabrales, en el municipio habanero de Diez de Octubre, el primer día transcurrió sin timbre ni música de bienvenida: la zona llevaba más de 28 horas sin electricidad. La directora del centro, Regla María Perera, de 64 años, explicó que las clases se adaptarán a los horarios en que haya suministro eléctrico. “Priorizaremos para esos horarios las clases y las asignaturas fundamentales”, señaló, según recogió la agencia AFP.

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El contexto que explica esta situación se remonta al 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos comenzó a bloquear los petroleros con destino a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, aliado clave de La Habana en el suministro de crudo. Washington endureció después las restricciones a otros proveedores, incluida la mexicana Pemex, lo que agravó una crisis energética que ya arrastraba la isla y derivó en apagones prolongados y escasez de combustible en los meses previos al inicio de clases.

Según datos oficiales citados por la ministra de Educación, Naima Trujillo, más del 25% de las plazas docentes no pudieron cubrirse para este curso, con la situación más crítica en La Habana, adonde se trasladarán unos 300 maestros de otras provincias. La funcionaria precisó además que la cobertura de uniformes apenas alcanza el 12% en primaria, “un poquito menos” en secundaria, lo que llevó al ministerio a flexibilizar su uso y los horarios de clases.

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Ante la incapacidad del Estado para garantizar la venta de uniformes en la red comercial, miles de familias debieron recurrir a talleres de costura privados, donde cada prenda cuesta entre 1.500 y 3.500 pesos cubanos, entre USD 2 y USD 5 al cambio informal. El desembolso representa entre el 20% y el 50% del salario medio estatal en un país donde el salario medio estatal ronda los USD 10 mensuales al tipo de cambio no oficial, de acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

Más del 25% de las plazas docentes quedaron vacantes en este curso en Cuba y La Habana recibirá unos 300 maestros de otras provincias. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Más del 25% de las plazas docentes quedaron vacantes en este curso en Cuba y La Habana recibirá unos 300 maestros de otras provincias. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

Ahora la escuela descansa sobre la casa, sobre los padres”, resumió Yannay Miranda, peluquera de 35 años y madre de una niña de seis años, en declaraciones a la AFP. Su testimonio ilustra un giro respecto a un sistema educativo que durante décadas fue presentado como gratuito y universal, uno de los pilares simbólicos de la revolución cubana de 1959.

Otras familias describen dificultades similares para sostener la alimentación escolar en medio de los cortes eléctricos. “Hoy mismo amanecimos sin corriente, toda la madrugada. Se hace difícil por las meriendas, se echan a perder muchas comidas”, relató Kasumy Chiu, artesana de 47 años, a la AFP.

La dictadura, sin embargo, optó por escenificar el inicio del curso como un acto de resistencia. En una gala celebrada en el Paseo del Prado de La Habana Vieja, el dictador Miguel Díaz-Canel no pronunció discurso, pero escribió en X que los estudiantes iniciaban el año pese al “plan de asfixia” que, dijo, Estados Unidos pretende imponer a la isla. La ministra Trujillo fue más tajante: “La educación en Cuba no se negocia”, afirmó durante el acto oficial.

El año lectivo anterior ya había estado marcado por apagones y falta de combustible que obligaron a adelantar el cierre del calendario académico. La diferencia este curso es la magnitud del deterioro: cortes que superan las 30 horas consecutivas en la capital y se extienden varios días en otras provincias, sin que la dictadura ofrezca un horizonte claro de normalización mientras el bloqueo petrolero estadounidense siga vigente.

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