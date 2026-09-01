España

Químicos, pesticidas, drogas o productos farmacéuticos: varios peces comestibles del Mediterráneo contienen un “cóctel” de contaminantes

Un estudio de la Universidad de Córdoba analiza la presencia de una gran variedad de sustancias en especies habituales de la dieta mediterránea

Plato de sardinas. (Magnific)
Plato de sardinas. (Magnific)
Guardar

Los mares y océanos de todo el mundo sufren un serio problema de contaminación por culpa del ser humano. La sobrepoblación, el turismo de masas, el tráfico marítimo, las plantas de tratamiento de aguas residuales o la escorrentía agrícola, entre otros, liberan a estos hábitats marinos una gran cantidad de microplásticos y sustancias químicas tóxicas.

Los contaminantes presentes en el agua afectan gravemente al ecosistema y, además, también pueden provocar efectos en los consumidores, pues estos se alimentan precisamente de los productos que se obtienen del mar contaminado. Nos convertimos así en víctimas de nuestro propio ataque al medio natural.

PUBLICIDAD

En este sentido, el Mediterráneo enfrenta un serio problema. Un reciente estudio de la Universidad de Córdoba publicado en la revista Journal of Hazardous Materials ha identificado la presencia de 81 compuestos contaminantes en varias especies de este mar. Son en concreto cuatro peces que forman parte de la dieta mediterránea: el jurel, la sardina, el salmonete y la merluza. Este “cóctel” de sustancias contaminantes es diferente en cada una de las especies en función de sus hábitos y naturaleza.

Banco de peces en el océano. (Marc Taquet/Wikimedia Commons)
Banco de peces en el océano. (Marc Taquet/Wikimedia Commons)

De plastificantes a drogas ilícitas

La investigación, llevada a cabo por el Departamento de Química Analítica del Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA), se ha centrado en los metabolitos, que son el producto del “procesamiento” del contaminante por parte del pez. El impacto de los metabolitos en la salud humana, de hecho, está menos estudiado y documentado en las evaluaciones de seguridad de los productos alimenticios.

PUBLICIDAD

Los investigadores analizaron 120 especímenes de las cuatro especies estudiadas y detectaron 81 compuestos de diversas categorías: plastificantes, retardantes de llama, pesticidas, productos farmacéuticos y drogas ilícitas, productos de cuidado personal, compuestos industriales... De todos estos, casi la mitad eran metabolitos de los que, en muchos casos, no se hallaron restos del contaminante original.

Cada una de las especies analizadas registra contaminantes diferentes según el hábitat en el que reside, las estrategias que emplea para su alimentación o las vías de exposición. Así, el jurel se alimenta tanto de presas pelágicas (las que viven en la columna de agua o en la superficie) como bentónicas (las que lo hacen en el fondo marino, en contacto con los sedimentos), por lo que cuenta con un amplio espectro de contaminantes como plastificantes, compuestos industriales y pesticidas.

Un nuevo estudio internacional revela que el polietileno, el plástico más común, no solo se encuentra en nuestro organismo, sino que también puede empeorar la condición del hígado graso. Conoce los detalles de esta investigación realizada en ratones y sus implicaciones para la salud humana.

Mientras tanto, el salmonete remueve el sedimento para encontrar comida, por lo que se ve afectado por la contaminación de las zonas costeras, como plastificantes y productos farmacéuticos. La merluza, que se sitúa en el nivel trófico más elevado del estudio, registró menos volumen de contaminantes pero más presencia de sustancias industriales persistentes, que son difíciles de degradar.

Desde la Universidad de Córdoba matizan que un contaminante que se haya detectado en un pez no significa necesariamente que consumirlo vaya a provocar un problema de salud. Sin embargo, sí es necesario estudiar su impacto y los posibles efectos. “Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en el conocimiento para obtener una imagen más realista de la contaminación de los productos del mar y del riesgo de exposición humana”.

Temas Relacionados

AnimalesContaminaciónContaminación AmbientalInvestigación EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia responde a España tras las acusaciones de Sánchez y pide pruebas de su implicación en la crisis migratoria de Ceuta

El presidente del Gobierno advirtió de la participación de “redes rusas e israelíes” y una “internacional ultraderechista” en la entrada masiva a la ciudad autónoma

Rusia responde a España tras las acusaciones de Sánchez y pide pruebas de su implicación en la crisis migratoria de Ceuta

Solomillo de cerdo con salsa de melocotón, una receta elegante y muy fácil para sorprender

Aunque esta fruta veraniega se usa normalmente para preparar postres y no tanto para acompañar carnes, este plato consigue una combinación riquísima que bien merece una oportunidad

Solomillo de cerdo con salsa de melocotón, una receta elegante y muy fácil para sorprender

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

La exdiputada de Vox ha ejercido como abogada del Estado desde que abandonó la primera fila de la política en 2023

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Primeras imágenes de la nueva nariz de Lucas González tras su compleja reconstrucción en Turquía

El exintegrante de Andy y Lucas ha sido fotografiado junto a su mujer durante el postoperatorio, apenas unos días después de someterse a una segunda intervención para reparar los daños de su primera operación

Primeras imágenes de la nueva nariz de Lucas González tras su compleja reconstrucción en Turquía

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

A pesar de que se produzca en plena polémica por la ausencia del monarca en esas ciudades, fuentes de Moncloa aseguran que esta reunión responde a la relación habitual entre el Ejecutivo y la Corona

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Macarena Olona se incorpora al bufete del abogado de Víctor de Aldama y Julio Iglesias

Sánchez se reúne con el Rey Felipe VI tras pedir que acuda a Ceuta y Melilla e insiste en que la visita se hará “cuando se den las condiciones”

Baliza V-16, ‘L’ y bicicletas: los errores que pueden costarte hasta 200 euros

El narco más buscado de Alemania, un boxeador experto que cambiaba de nombre cada tres meses, detenido en España

Juanma Moreno Bonilla no tiene quien le lave y le cuide los 29 coches oficiales de Presidencia: desierto el contrato de 263.726 euros

ECONOMÍA

Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

Los italianos disparan sus viajes a España justo antes de la crisis fronteriza: 717.000 turistas dejaron 839 millones en solo un mes

Cuánto puedo ingresar en el banco sin que salten las alarmas de Hacienda: los límites de dinero en efectivo que vigila la Agencia Tributaria

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuándo se cobra el paro en septiembre de 2026: qué día paga CaixaBank, ING, BBVA y otros bancos

El tamaño depende del código postal: los españoles quieren pisos de tres habitaciones, pero el precio les obliga a renunciar a metros

DEPORTES

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Marruecos trató de convencer a Lamine Yamal con 14 años y a otros nacidos en España para jugar con su selección: “Nos reunimos con su familia y los trajimos”

Robert Moreno, de La Roja a nuevo seleccionador de Corea del Sur: “Tiene un amplio conocimiento del fútbol coreano y gran capacidad de análisis”

Djokovic desfallece en el US Open y hace saltar las alarmas tras una noche de llanto, dolor y vómitos: “Si solventa esos problemas con el calor, puede seguir ahí ganando partidos”

El FC Barcelona endosa una ‘manita’ a un Rayo Vallecano peleón en el Camp Nou

Alcaraz está de vuelta: firma una ilusionante victoria en el US Open ante Roman Safiullin y empieza a recuperar sensaciones