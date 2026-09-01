México

“El Wicho” o “R5”: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Los Reyes

Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida a Luis Enrique Barragán Chávez

Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida al líder del Cártel de Los Reyes, "El Wicho" o "R5". (Anayeli Tapia/Infobae)
Un enfrentamiento armado el 31 de agosto en Michoacán habría dejado sin vida al líder del Cártel de Los Reyes, "El Wicho" o "R5". (Anayeli Tapia/Infobae)
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Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

Mientras la Fiscalía de Michoacán no confirma el hecho, en internet circula desde hace años otra versión de este hombre, contada por él mismo o por quienes decidieron cantarle: al menos tres corridos que narran su ascenso, presumen su poder de fuego y nombran a la gente que lo rodeaba.

Estas canciones también muestran la narrativa de cómo “El Wicho” quería ser visto, y en varios puntos, esa imagen coincide con lo que después documentaron investigaciones en Estados Unidos y reportes sobre la estructura de dicho cártel.

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El primer corrido lo sitúa en el crimen desde 200

"El R5" es identificado como jefe de Cárteles Unidos en Los Reyes. (X/@MennyValdz|Borderland Beat)
"El R5" es identificado como jefe de Cárteles Unidos en Los Reyes. (X/@MennyValdz|Borderland Beat)

La canción “El R5”, interpretada por Alemi Bustos y Grupo Comando HG, abre con una declaración que funciona casi como presentación personal: “me apodan el R5 y empecé en el 2005”. Es la fecha más antigua que cualquiera de los tres temas atribuye a su carrera dentro del crimen organizado, 20 años antes del operativo que hoy lo tiene en el centro de la conversación.

La letra presume protección territorial y menciona un ”rancho de La Sandía" donde supuestamente “nunca entra la policía”. En el video musical, los artistas tienen una sandía bordada en sus trajes.

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En el tema también se reconoce que tiene enemigos dispuestos a ir por él: “muchos quieren mi cabeza, yo sé que les pesa meterse a mi rancho”. Es una admisión directa de que su vida está en la mira de alguien, mucho antes de que Estados Unidos pusiera una recompensa real por su captura.

Sobre su armamento personal, la canción menciona apenas un detalle, pero significativo: “me colgué mi cuerno, no se me despega, es el consentido”, en referencia a un cuerno de chivo, el nombre con el que se conoce popularmente al fusil AK-47 en el argot del narcotráfico.

Aparecen dos nombres sin apellido, “Pancho” y “compa Kevin”, junto con saludos a zonas específicas: “arriba las Tamacuas, Guerrero” y “arriba el Infiernillo, Michoacán”.

La letra también habla de cuando muera: “y si un día me encuentro ausente, no se me agüite mi gente”. Un corrido que, sin buscarlo, terminó anticipando el escenario que hoy podría ser realidad.

El segundo corrido habla de un ejército a 200 hombres

Luis Enrique Barragán "R5" o "Wicho"
Foto: Departamento de Estado de EEUU

Para 2023, cuando José Aldaz graba “El Wicho (R-5)”, la narrativa cambia de escala. La canción ya no habla de un rancho protegido, sino de un ejército: “más de doscientos muchachos andan vestidos de guachos”, dice la letra, usando la palabra con la que en el argot regional se nombra a quienes visten uniformes que imitan a los del Ejército.

El corrido abre con un inventario de armas cortas antes de llegar al armamento pesado: “una Glock traigo en el cinto y nunca me verán solo”, una frase que combina la presunción del arma con la idea de que siempre se mueve acompañado, nunca vulnerable.

La canción tampoco esquiva su reputación violenta. La letra dice sin rodeos: “dicen que soy muy violento porque arremango parejo, tal vez porque no me dejo, los contras ya saben eso”. Añade después: “tengo rato en el refuego, no toquen a mi gente yo les aconsejo”, una manera de marcar que su presencia en el conflicto armado no es reciente.

El armamento que describe el corrido sube de nivel conforme avanza la letra. Menciona “Scar y el 50 empotrado”, en referencia a un fusil de asalto Scar y un arma calibre .50 montada sobre un vehículo, y agrega “trocas artilladas, lanza papas y los monstruos”, términos con los que se conoce a las camionetas con blindaje artesanal y a los lanzagranadas improvisados que se han documentado en enfrentamientos de la región.

La canción ubica el territorio de operación “en la compuerta del estado de Jalisco”, justo la frontera donde el Cártel de Los Reyes disputa el paso frente al avance del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y nombra a colaboradores: “Brian, el maníaco, el checo y Alan”.

El tema cierra con una declaración de dominio territorial que resume el resto de la letra: “a todos he demostrado que ahorita en los Reyes anda fuerte el GÜICHO”.

El tercer corrido lo conecta con “El Abuelo” y expone a su propio hermano como escolta

El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo" y a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas Foto: FBI
El FBI y la DEA buscan a "El Abuelo" y a otros objetivos prioritarios con millonarias recompensas Foto: FBI

El tercer tema, “Wicho De Apodo Soy” de Máximo Grado, grabado en vivo también en 2023, es el que más se acerca a los datos que después confirmarían fuentes periodísticas sobre la jerarquía del cártel. Antes de que arranque la historia, hay una dedicatoria que queda suelta en la grabación: “pa’ Servando ZL, al millón”, un nombre que no aparece en ningún reporte periodístico ni en el organigrama extraoficial de la organización.

La letra dice: “estoy al cien con el abuelo”, una línea que coincide con el apodo de Juan José Farías, señalado como el hombre que comanda Cárteles Unidos desde el municipio de Tepalcatepec, por encima de la estructura local de Los Reyes.

El corrido también presume una racha de enfrentamientos que, leída hoy, adquiere un tono distinto: “más de cincuenta enfrentamientos son los que hasta ahorita tengo y mi récord invicto va”. Un “invicto” que la Fiscalía de Michoacán todavía no puede confirmar si sigue vigente después del operativo del 31 de agosto.

Más adelante, la canción declara sin rodeos: “Poncho es mi compa, mi jefe”. Es Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, detenido el 1 de agosto en la localidad de Imbarácuaro, apenas un mes antes del operativo donde “El Wicho” habría sido abatido. El corrido lo describe como superior directo, coincidiendo con lo que después reportaron autoridades sobre la cadena de mando del cártel.

Alfonso Fernández Magallán, "Poncho La Quiringua". (@DorlanFernandez)
Alfonso Fernández Magallán, "Poncho La Quiringua". (@DorlanFernandez)

La misma frase sigue con un dato que no había quedado registrado: “Paty y veinte son mi línea”. El alias “veinte” podría coincidir con “El 20”, identificado en el organigrama extraoficial de la organización como Antonio “Tony” Fernández, hijo de “Poncho”.

El tema presume una fuerza de “ciento veinte los muchachos” y “veinte camionetas desblindadas y artilladas”, y llama a la organización “comunitarios”, en referencia al origen de autodefensa que las autoridades atribuyen tanto a Barragán Chávez como a Fernández Magallón, ambos surgidos de los grupos armados que en su momento combatieron a Los Caballeros Templarios en Michoacán.

Pero el dato que más llama la atención está escondido entre versos: “en la familia hay seis hermanos y mi carnal michoacano es mi escolta, es el mayor”. La frase coincide, alias por alias, con Antonio Barragán Chávez, “El Michoacano”, señalado en un organigrama del cártel como hermano de “R5” y parte de su círculo de lugartenientes. Es la misma persona que la canción describe cuidándole la espalda.

Hacia el final, el corrido desliza una frase que sugiere un pasado de intentos fallidos, sin detallar de qué tipo: “de los errores se aprende y la tercera fue la vencida”.

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