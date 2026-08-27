Esperamos justicia en el caso contra Fernando Farías Laguna, dice Sheinbaum: “Hay una carpeta de investigación muy sólida”

Sheinbaum afirmó que la FGR tiene "una carpeta de investigación sólida" contra Fernando Farías. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno espera que haya “justicia” en el caso contra Fernando Farías, excontralmirante de la Secretaría de Marina, quien es acusado de liderar una red de huachicol fiscal que operó en cinco estados de México.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, subrayó que el expediente contra Farías Laguna, quien fue trasladado desde Argentina y permanece bajo prisión preventiva en el penal del Altiplano, reúne elementos probatorios presentados tanto por el extitular como por el actual titular de la Secretaría de Marina.

La presidenta enfatizó la importancia de que el proceso se conduzca conforme a la ley y reiteró su confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR).

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“Justicia. Esta persona, lo explicó la fiscal en, en uno de sus mensajes que acostumbra a hacer para dar a conocer a la opinión pública, a la gente, al pueblo, las razones sustantivas o las causas por las cuales establece una carpeta de investigación de alguna persona o cuando se obtiene una orden de aprehensión de un juez”, dijo en Palacio Nacional.

Agregó que el proceso judicial cuenta con suficientes pruebas para señalar a Farías de contrabando de combustibles; sin embargo, destacó la relevancia de que se respete el marco legal.

“Lo que se pide, pues, es justicia de acuerdo con lo que establece el Código de Procedimientos Penales”.

La presidenta recordó que la fiscalía difundió públicamente los motivos para abrir la investigación y obtener la orden de aprehensión.

Subrayó que la denuncia original provino de las más altas autoridades navales y que el caso implica tanto a exmandos como a empresarios.

Denuncias de la Marina y ampliación de la red criminal

Sheinbaum detalló que la primera denuncia fue presentada por el extitular de la Secretaría de Marina ante la Fiscalía General de la República.

Posteriormente, el actual titular de la dependencia presentó una nueva denuncia, ampliando el espectro de quienes estarían involucrados en el contrabando de hidrocarburos.

La presidenta explicó que la investigación identificó a varias personas, incluidas figuras de alto rango dentro de la Marina, empresarios y particulares.

“No solamente son personas que eran mandos de la Secretaría de Marina, sino empresarios y otras personas que están en la investigación, algunos de ellos ya detenidos y otros que se ha solicitado incluso la extradición, porque se encuentran en este momento en los Estados Unidos”, puntualizó Sheinbaum.

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El caso Challenge Procyon y el operativo contra “Los Primos”

El procedimiento judicial tiene su origen en el aseguramiento de un buque en el puerto de Tampico en junio de 2025, cuando se hallaron más de 10 millones de litros de diésel de contrabando.

Las autoridades vincularon el hallazgo con la red denominada “Los Primos”, presuntamente encabezada por los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.

La estructura criminal, según la fiscalía, operaba en al menos cinco estados y utilizaba su influencia sobre las aduanas marítimas para introducir combustible ilegal, declarado falsamente como aceites o aditivos. El caso ha resultado en la detención de al menos quince personas y la emisión de órdenes de extradición para otros implicados.

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Baja definitiva de la Marina y proceso penal en curso

En abril de 2026, la Armada de México separó de sus filas a Fernando Farías Laguna, retirándole el grado de contralmirante y todos los derechos asociados a su carrera naval. La decisión, de carácter definitivo, fue tomada antes de que las autoridades argentinas lo localizaran en Buenos Aires.

Tras su detención en Argentina el 23 de abril de 2026, Farías Laguna fue trasladado a México el 21 de agosto del mismo año, ingresando al penal del Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva. La audiencia inicial se desarrolla a puerta cerrada y por videoconferencia, bajo el argumento de seguridad nacional, y la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega determinará este jueves 27 de agosto si existen elementos para vincularlo a proceso.

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La defensa ha cuestionado la solidez de las pruebas y ha reportado problemas de salud del acusado, quien fue dado de baja de la Marina y enfrenta cargos de delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.