América Latina

¿Cómo se encuentra el programa de vivienda social en El Salvador sobre el acceso a hipotecas para hogares vulnerables?

Un esquema con respaldo internacional abrió una vía poco habitual para sectores excluidos y dejó efectos más amplios de los previstos

Banco Interamericano de Desarrollo y vivienda social en El Salvador: la condición clave que cambió el acceso a hipotecas largas (Foto cortesía Fondo Social para la Vivienda)
Banco Interamericano de Desarrollo y vivienda social en El Salvador: la condición clave que cambió el acceso a hipotecas largas (Foto cortesía Fondo Social para la Vivienda)
Guardar

Un programa de vivienda social en El Salvador habría permitido ampliar el acceso a hipotecas de largo plazo para hogares de bajos ingresos, facilitando que cerca de 13.000 familias accedieran a viviendas más asequibles y de mejor calidad, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta junio. En un contexto donde el crédito formal para este sector era limitado y el déficit habitacional afectaba especialmente a los grupos más vulnerables, la iniciativa contribuyó a reducir barreras tanto habitacionales como financieras.

Al cierre del proyecto en 2024, casi 3.000 hogares habían recibido préstamos hipotecarios, de los cuales más del 42% correspondió a hogares encabezados por mujeres. El fortalecimiento del Fondo Social para la Vivienda (FSV) buscó asegurar la continuidad de este acceso, más allá del periodo de ejecución del programa.

PUBLICIDAD

En 2018, más de 51.000 hogares carecían de una vivienda adecuada y casi la mitad presentaba problemas como hacinamiento, tenencia insegura, materiales precarios o acceso limitado a servicios básicos. El acceso al crédito era especialmente bajo entre los hogares con menores ingresos: solo el 2,4% del 40% más pobre de la población tenía acceso a financiamiento formal para vivienda, mientras que los préstamos bancarios se concentraban en los segmentos de mayores ingresos.

La operación, financiada con USD 50 millones y ejecutada por el Fondo Social para la Vivienda, amplió el crédito de largo plazo para familias de bajos ingresos en un mercado con fuerte restricción financiera (Foto cortesía Fondo Social para la Vivienda)
La operación, financiada con USD 50 millones y ejecutada por el Fondo Social para la Vivienda, amplió el crédito de largo plazo para familias de bajos ingresos en un mercado con fuerte restricción financiera (Foto cortesía Fondo Social para la Vivienda)

Para atender esta situación, en 2021 se destinó un financiamiento de USD 50 millones a través del Fondo Social para la Vivienda, orientado a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. El programa permitió el acceso a hipotecas para viviendas sociales valoradas en hasta USD 40.000, con plazos de pago de 10 años o más, condiciones previamente inaccesibles para familias de bajos ingresos.

PUBLICIDAD

Esta medida facilitó el acceso a la vivienda propia para familias que anteriormente alquilaban o vivían en condiciones informales, aliviando restricciones de liquidez y extendiendo los plazos de pago, según el BID. El cambio impactó de manera directa en la economía doméstica, ya que los beneficiarios pudieron destinar recursos al patrimonio familiar y mejorar la calidad de la vivienda, así como su seguridad económica a largo plazo, según el organismo.

El acceso a la propiedad también brindó mayor estabilidad en la tenencia y fortaleció la capacidad de los hogares para enfrentar variaciones de ingresos y acceder a futuros créditos con garantías formales. Además, el programa incorporó criterios de resiliencia ambiental en un país expuesto a huracanes e inundaciones, integrando consideraciones de riesgo climático en el financiamiento y en el diseño de las viviendas, con el objetivo de consolidar prácticas permanentes para la construcción de hogares más seguros.

El Banco Interamericano de Desarrollo destaca que el programa de vivienda social fortaleció el crédito hipotecario para los hogares más pobres en El Salvador (Foto cortesía BID)
El Banco Interamericano de Desarrollo destaca que el programa de vivienda social fortaleció el crédito hipotecario para los hogares más pobres en El Salvador (Foto cortesía BID)

Los hogares encabezados por mujeres

Una parte relevante de los recursos se destinó a hogares encabezados por mujeres, que suelen enfrentar obstáculos adicionales para acceder a crédito de largo plazo. Más del 42% de los préstamos se asignó a este grupo, lo que amplió las posibilidades de que más mujeres se convirtieran en propietarias y fortalecieran su resiliencia económica y capacidad de decisión dentro del hogar, detalla el BID.

El proyecto también incluyó mejoras en los sistemas de gestión de crédito y cartera, prácticas de gestión de riesgo y la articulación entre las decisiones de préstamo y los marcos nacionales de planificación del uso del suelo. Estas acciones respondieron a debilidades estructurales del mercado de financiamiento para vivienda, donde los préstamos de largo plazo permanecen limitados por restricciones de fondeo, volatilidad macroeconómica y una alta percepción de riesgo.

Temas Relacionados

Banco Interamericano de DesarrolloViviendaCréditos hipotecariosFSVBIDcréditos hipotecariosacceso a vivienda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Liberan en Florida al padre nicaragüense de un marino del USS Abraham Lincoln

La familia del detenido confirmó que salió este martes del control de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, después del arresto en un retén vehicular en Cayo Hueso, y pidió privacidad mientras se reencuentran

Liberan en Florida al padre nicaragüense de un marino del USS Abraham Lincoln

Honduras avanza en proceso de reforma energética con apoyo de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó que la encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, como parte del seguimiento al diálogo entre ambos países sobre el futuro del sector energético hondureño.

Honduras avanza en proceso de reforma energética con apoyo de Estados Unidos

Diputados dominicanos y la FAO reactivan proyectos de Ley de Alimentación Escolar y Agricultura Familiar en el país

El encuentro en Santo Domingo con representantes de la FAO y de Mesoamérica sin Hambre revisó el trámite de ambas iniciativas, que deberán someterse otra vez al haber caducado en el Congreso

Diputados dominicanos y la FAO reactivan proyectos de Ley de Alimentación Escolar y Agricultura Familiar en el país

Panamá mantiene una balanza deficitaria en cuanto a la producción de muebles

En 2025 el país importó $262.5 millones en respecto muebles, colchones, luminarias y mobiliario médico, según Aduanas

Panamá mantiene una balanza deficitaria en cuanto a la producción de muebles

Oficialismo en Costa Rica impulsa regreso al texto original de jornadas 4x3 y elimina consulta a trabajadores

La modificación aprobada en el Congreso deja sin efecto cambios incorporados durante la legislatura anterior y reactiva disposiciones sobre jornadas de hasta 12 horas. La oposición cuestionó que se suprima la participación directa de los trabajadores en la decisión

Oficialismo en Costa Rica impulsa regreso al texto original de jornadas 4x3 y elimina consulta a trabajadores
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno modificó las condiciones de seguridad que deberán cumplir los vehículos 0 km nacionales e importados

El Gobierno modificó las condiciones de seguridad que deberán cumplir los vehículos 0 km nacionales e importados

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 25 de agosto de 2026

Todo lo que sabemos sobre la película que presentará Brad Pitt en el Festival de San Sebastián: un thriller de supervivencia extrema y de amistad con un perro

Abusaba, golpeaba y amenazaba a su ex pareja y fue condenado a ocho años de prisión

Regreso a clases 2026 Edomex: el gasto promedio por estudiante oscilará los 3 mil 500 pesos

DEPORTES

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

Leandro Petersen lanza TAI y apunta a liderar el mercado global de marcas: “Quiero que sea una empresa referente”

Los millones que “reservó” el Barcelona para una última oferta por Julián Álvarez antes del cierre del libro de pases

River Plate anunció la rescisión del contrato de Germán Pezzella: el sentido mensaje del defensor

El sueño del argentino Tito Petruzzella en la UFC duró 35 segundos: sufrió un impactante KO y no pudo firmar su primer contrato

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift recuerda con emoción a Dolly Parton tras su muerte: “Su legado será eterno”

Taylor Swift recuerda con emoción a Dolly Parton tras su muerte: “Su legado será eterno”

Ryan Gosling prepara una nueva película de ‘Los Picapiedra’ centrada en Bam-Bam

Quentin Tarantino arremete contra el cine de los años 80: “Fueron bastante malos”

Avanza la secuela de “Cómo perder a un chico en 10 días” que podría reunir a Hudson y McConaughey tras 23 años

El ultimátum de Toriyama a su editorial que cambió Dragon Ball para siempre