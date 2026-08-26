México

Regreso a clases 2026 Edomex: el gasto promedio por estudiante oscilará los 3 mil 500 pesos

Se espera que la derrama económica en la entidad sea superior a los 13 mil millones

Feria de regreso a clases 2024 Ecatepec Profeco
El inicio del ciclo escolar 2026-2027 generará una derrama económica 10% mayor a la del año pasado (Especial)
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El regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 representará una importante oportunidad para el comercio y los negocios del Estado de México, al generar una derrama económica superior a 13 mil 750 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

La cifra representa un incremento de 10 por ciento respecto a los 12 mil 500 millones de pesos que se estimaron durante el regreso a clases del ciclo anterior, por lo que las autoridades prevén una mayor actividad comercial en los próximos días.

El nuevo ciclo escolar comenzará el lunes 31 de agosto, fecha en la que millones de estudiantes mexiquenses regresarán a las aulas después del periodo vacacional.

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Regreso a clases beneficiará a más de 66 mil negocios en Edomex

Regreso a clases 2026 Edomex derrama económica
Regreso a clases 2026 Edomex derrama económica (Gob. Edomex)

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, la temporada de regreso a clases tendrá un impacto positivo en más de 66 mil unidades económicas dedicadas a la comercialización de productos y servicios relacionados con la actividad escolar.

Entre los principales establecimientos que podrían beneficiarse se encuentran las tiendas de ropa y uniformes, papelerías, librerías, zapaterías, tiendas departamentales y negocios especializados en equipo de cómputo y tecnología.

La demanda de estos productos aumentará conforme se acerque el inicio del ciclo escolar, debido a que las familias deberán realizar compras para cubrir las necesidades de los estudiantes.

Las autoridades estatales señalaron que esta temporada representa una de las etapas de mayor actividad económica para diversos sectores comerciales, debido al volumen de productos que requieren las familias para el regreso a las aulas.

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¿Cuánto gastarán las familias por estudiante?

Regreso a clases 2026 Edomex derrama económica
Regreso a clases 2026 Edomex derrama económica (Gob. Edomex)

La Secretaría de Desarrollo Económico estima que el gasto promedio por estudiante oscilará entre 3 mil y 3 mil 500 pesos durante el regreso a clases.

Este monto contempla productos básicos como útiles escolares, uniformes, calzado y mochilas, aunque el gasto final podría variar dependiendo del nivel educativo, las necesidades de cada alumno y las marcas o establecimientos elegidos por las familias.

La estimación considera a más de 4 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior que formarán parte del nuevo ciclo escolar en el Estado de México.

Ante este escenario, el Gobierno mexiquense hizo un llamado a las familias a organizar con anticipación sus compras para evitar gastos innecesarios y aprovechar las opciones disponibles en el comercio formal.

Gobierno de Edomex recomienda comparar precios

"Consume local" es el llamado del Estado de México para este inicio a clases 2025-2026. Foto: X/@ContraloriaGEM.
"Consume local" es el llamado del Estado de México para este inicio a clases 2025-2026. Foto: X/@ContraloriaGEM.

Para cuidar la economía familiar durante el regreso a clases, las autoridades recomendaron planificar las compras, comparar precios y aprovechar las ferias escolares que ofrecen productos para estudiantes.

También pidieron verificar la calidad de los artículos adquiridos y revisar que cuenten con las garantías correspondientes, especialmente en el caso de equipos de cómputo, tecnología y otros productos de mayor costo.

El Gobierno del Estado de México exhortó además a las familias a priorizar los establecimientos locales formalmente establecidos, ya que el consumo en estos negocios contribuye a fortalecer la economía de las comunidades y mantener activa la actividad comercial.

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 a la vuelta de la esquina, el regreso a clases se perfila como uno de los principales motores de consumo para el comercio mexiquense durante los últimos días de agosto y el comienzo de septiembre.

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