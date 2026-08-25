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El consultor Fernando Cerimedo afronta una tercera causa penal en Bolivia

La Felcv de Santa Cruz abrió de oficio una pesquisa por presunta agresión contra su ex pareja, Nadia Beller, tras publicaciones del 18 de agosto, mientras siguen los expedientes por tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito

Cerimedo permanece en el penal de Palmasola con detención preventiva de 180 días por la causa de feminicidio en grado de tentativa. (REUTERS/Ipa Ibanez)
Cerimedo permanece en el penal de Palmasola con detención preventiva de 180 días por la causa de feminicidio en grado de tentativa. (REUTERS/Ipa Ibanez)
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Fernando Cerimedo, el consultor político argentino, afronta ahora tres investigaciones penales simultáneas en Bolivia, tras la apertura de oficio de una nueva causa por violencia familiar y doméstica contra su ex pareja, Nadia Beller. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz confirmó el martes la medida, que se suma a los procesos ya abiertos por tentativa de feminicidio y por presunto enriquecimiento ilícito.

El director departamental de la Felcv, coronel Edson Fernández, explicó que la denuncia se inició a partir de publicaciones difundidas en redes sociales el 18 de agosto, un día después del atentado armado contra Beller. En esas capturas de pantalla, la mujer habría mostrado lesiones en su cuerpo que, según ella, Cerimedo le habría ocasionado en julio pasado. “Ha sido de conocimiento público, salió una publicación por redes sociales y, en coordinación con los fiscales adscritos a la Felcv, se ha abierto una denuncia por violencia familiar”, señaló Fernández.

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Cerimedo permanece recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, con detención preventiva de 180 días. La Fiscalía lo imputa por “feminicidio en grado de tentativa” al considerar que existen indicios que lo señalan como presunto instigador de un ataque armado contra su expareja, acusándolo de haber enviado “sicarios” para matarla.

El proceso principal se originó el 17 de agosto, cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en motocicleta a inmediaciones de un hotel ubicado entre el quinto anillo y el canal Isuto, en Santa Cruz, y dispararon contra Beller, quien recibió tres impactos de arma de fuego. La mujer fue internada y recibió el alta médica posteriormente; actualmente se encuentra en su domicilio. Junto al argentino, fueron enviadas a detención preventiva otras dos personas: un hombre acusado de haber proporcionado el arma a los atacantes y la pareja de este. La Policía indicó que ya tiene identificados preliminarmente a los presuntos autores materiales y mantiene su búsqueda.

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Uno de los primeros pasos de la nueva investigación por violencia doméstica será recoger la declaración de Beller. Fernández precisó que la fecha y modalidad aún deben definirse en función del estado de salud de la víctima, y dejó abierta la posibilidad de que personal de la Felcv se traslade hasta su domicilio. “Hay que tener un criterio legal y, en virtud de eso, asumo que va a ser de esa manera”, indicó. La investigación deberá determinar si existieron hechos de violencia, cuándo habrían ocurrido y las circunstancias en que se produjeron.

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
La Felcv de Santa Cruz abrió de oficio la denuncia por violencia familiar tras publicaciones en redes sociales sobre lesiones que Nadia Beller atribuyó a Cerimedo.

El segundo proceso contra Cerimedo se tramita en La Paz y está relacionado con presunta legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Durante allanamientos vinculados a esa causa se secuestraron Bs 500.000, billetes en dólares y euros, teléfonos celulares y otros elementos que permanecen bajo análisis pericial. Entre los hechos que forman parte de esa investigación figura la fuga de un ex militar identificado como Fritz Junior G. A. durante un operativo policial, quien fue capturado posteriormente y afirmó haber perdido USD 700.000 que llevaba consigo. Un juez determinó 45 días de detención preventiva para él, mientras que su esposa, Claudia Inés L. C., recibió detención domiciliaria con arraigo; la Fiscalía apeló ambas resoluciones.

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo enfrenta en Bolivia tres investigaciones penales simultáneas, incluida una nueva causa por violencia familiar y doméstica contra Nadia Beller.

El caso proyectó una sombra sobre el entorno político de Cerimedo en la región. En Bolivia, los detractores del presidente Rodrigo Paz —entre ellos el ex presidente Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara— aseguran que Cerimedo fue asesor personal del mandatario, relación que el Gobierno boliviano niega y sostiene que el argentino no formó parte de la estructura del Estado.

Paz se solidarizó con Beller y le ofreció “garantías” para la investigación, pero ha evitado pronunciarse sobre su vínculo con Cerimedo. La defensa del argentino, por su parte, calificó el proceso por tentativa de feminicidio de “show político” destinado a “desestabilizar” al Gobierno de Paz, argumentando que la causa estaría motivada por el vínculo que tuvo en su momento Beller con el Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Morales.

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