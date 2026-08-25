Ricardo Monreal da respaldo a Graciela Domínguez y le recuerda a Rocha Moya su “error” exprés por su segunda licencia

Ricardo Monreal respalda a Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa

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Ricardo Monreal Ávila manifestó que la decisión tomada por el Congreso de Sinaloa respecto a la elección de la nueva titular del Ejecutivo estatal fue correcta. Según sus palabras, el análisis realizado por los legisladores incluyó la evaluación de diversas personalidades, lo cual derivó en una votación mayoritaria de 31 votos contra 6 a favor de la diputada federal con licencia Graciela Domínguez.

Monreal destacó diversas características de la diputada, a quien calificó como prudente, cuidadosa, institucional y honesta. Recordó haber compartido casi dos años de legislatura con Domínguez, periodo durante el cual ella mantuvo “un elevado nivel de institucionalidad, respeto y respaldo a la agenda legislativa propuesta por la presidencia y el movimiento.” Subrayó que Domínguez es confiable, leal a las instituciones y comprometida con Sinaloa; además, le deseó éxito en la gestión que ejercerá por poco más de un año, convencido de que sorprenderá por su capacidad, experiencia y afecto a la entidad.

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En relación con Rubén Rocha Moya y su reincorporación exprés al cargo, luego de estar menos de 40 horas al frente del gobierno estatal, Monreal señaló que no considera que el mandatario se haya convertido en una carga para el movimiento de la Cuarta Transformación y apuntó que Rocha Moya rectificó el pasado sábado tras reincorporarse brevemente, pues “tras unas horas reconoció que había cometido un error”, lo que lo llevó a presentar nuevamente la solicitud de licencia. Monreal indicó que esta acción contribuyó a la reconducción institucional y que la situación en Sinaloa quedó resuelta durante la mañana.

El diputado respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido en que los funcionarios deben valorar su posición dentro del movimiento. Monreal reiteró que cada integrante debe reflexionar si su permanencia beneficia o perjudica al movimiento y, en caso de ser necesario, retirarse para no afectarlo. Finalmente, evitó opinar sobre un posible regreso del senador Enrique Inzunza.

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Domínguez plantea una estrategia de paz con justicia y coordinación federal

Domínguez afirmó que la paz que busca para Sinaloa debe ir acompañada de justicia y que no basta con la ausencia de violencia. Señaló que el respeto a los derechos humanos es una condición indispensable dentro de esa ruta.

En ese mismo planteamiento incluyó la atención a víctimas, la reconstrucción del tejido social, el trato digno a las personas desaparecidas y el impulso a distintos sectores económicos. La gobernadora interina sostuvo que esos frentes concentran parte de los retos de su administración.

La respuesta central de su mensaje fue esa: trabajará “de la mano” con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el bienestar de la población y pacificar la entidad. En sus palabras: “Hoy Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano: coordinación, inteligencia, política social y capacidad del Gobierno federal para recuperar plenamente la tranquilidad”.

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Graciela Domínguez afirmó que su gobierno en Sinaloa, tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, trabajará de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum.

También dirigió un mensaje a la presidenta: “Presidenta Claudia Sheinbaum, reconozco su liderazgo, particularmente en este momento tan importante para Sinaloa. Tenga usted la seguridad de nuestra plena disposición para trabajar conjuntamente por el bien de México. El humanismo es nuestra guía”.

Frente a la población sinaloense, la mandataria interina añadió: “Al pueblo sinaloense, mi compromiso está a prueba. Es tiempo de reconstruir la confianza. Es tiempo de hacer de la paz y la justicia una tarea conjunta. Trabajemos juntas y juntos para devolverle a nuestro estado la certeza, la paz y la esperanza que merecemos”.