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Redes sociales festejan el cumpleaños de Ese Pérez de LCDLFM con divertidos memes

El creador de contenido generó debate dentro y fuera del reality por su comportamiento frente a Flor Vigna y Masad

Ese Pérez entra a La Casa de los Famosos México
La producción siguió las órdenes del público y envió al habitante al Exilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cuarta temporada de La Casa de los Famosos 2026 ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos de tensión y conversación en plataformas digitales. En el centro del huracán mediático se encuentra el influenciador y creador de contenido conocido como Ese Pérez, quien ha pasado de ser uno de los participantes más esperados de la edición a convertirse en el foco constante de severas críticas, encontronazos dentro del inmueble y una avalancha de reacciones en redes sociales.

A medida que las semanas avanzan dentro del reality show, el comportamiento del habitante ha fragmentado a la audiencia. Entre señalamientos de estrategia agresiva y acusaciones de falta de empatía, el creador digital celebra este día su cumpleaños encerrado entre las cuatro paredes del foro de televisión, un acontecimiento que la comunidad de internet no ha dejado pasar desapercibido, desatando una oleada masiva de memes y comentarios satíricos.

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Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido.
Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido. (Redes sociales)

De la estrategia al rechazo del público

Fuera de las cámaras, el impacto del desempeño de Ese Pérez dentro de La Casa de los Famosos 4 se ha medido en tiempo real a través de plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram. Las etiquetas con su nombre han figurado de manera recurrente en las tendencias nacionales, alimentadas en su mayoría por fragmentos de video donde se le observa teniendo confrontaciones con Masad Altamimi y hasta teniendo peleas con Flor Vigna, con quien aparentemente sostenía una relación al interior de la caza, lo que le ha valido el rechazo de miembros del cast y de los diferentes fandoms.

Aunado a ello, en el formato de votación negativa del público para seleccionar a los ‘muebles’ de la temporada lo dejó devastado y con dudas sobre cómo ha sido su participación en la contienda pues, inicialmente, el público respaldaba su perfil humorístico e irreverente.

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Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido.
Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido. (Redes sociales)

Un cumpleaños amargo: festejo en encierro y lluvia de memes

El calendario marca hoy el aniversario de nacimiento de Ese Pérez, una fecha que en condiciones normales representaría un motivo de celebración festiva, pero que dentro del contexto del programa se vive en un ambiente de marcada frialdad.

Paralelamente, el universo de las redes sociales ha tomado la coincidencia del cumpleaños como insumo para la creación de contenido humorístico. Los usuarios han abarrotado las plataformas digitales con una impresionante cantidad de memes que ironizan sobre su situación actual dentro del juego.

Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido.
Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido. (Redes sociales)

Entre las imágenes y composiciones fotográficas más virales destacan aquellas que retratan a Ese Pérez sentado en soledad tras ser enviado al exilio como parte de la dinámica en la que el público votó.

Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido.
Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido. (Redes sociales)

El futuro en el juego: la prueba de la nominación

Celebrar un cumpleaños dentro de un reality show rodeado de fricciones representa un arma de doble filo para cualquier participante. Mientras que para algunos concursantes de ediciones pasadas la empatía generada por el festejo sirvió como escudo ante el voto del público, en el caso de Ese Pérez la fecha parece haber intensificado el escrutinio sobre su figura.

Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido.
Las redes no dejaron pasar el cumpleaños del creador de contenido. (Redes sociales)

Con la siguiente gala de nominación a la puerta, la permanencia del creador de contenido pende de un hilo. El reto para Ese Pérez no solo residirá en lograr sobrevivir a la votación de la audiencia frente a sus rivales de nominación, sino en reestructurar una convivencia interna que se percibe desgastada y reconstruir una imagen pública que hoy oscila entre la controversia del juego y la sátira colectiva de las redes sociales.

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