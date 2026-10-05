Colombia

DNI en la era Petro habría cometido varias irregularidades: supuesta manipulación de bases de datos y compras de armas injustificadas hacen parte de la denuncia

Un ex jefe de contrainteligencia habría alterado el registro de funcionarios y exfuncionarios, un hecho que comprometería los controles sobre antecedentes relevantes para la seguridad institucional del organismo

La Dirección Nacional de Inteligencia emitió un comunicado en el que respaldó la facultad del presidente Gustavo Petro para llamar a calificar servicios a miembros de la Fuerza Pública.- crédito Presidencia de la República/DNI
Un exdirector de Contrainteligencia habría alterado la base de datos confidenciales sobre los agentes de la entidad - crédito Presidencia de la República/DNI
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Siguen las polémicas para la familia de la influenciadora petrista Gabriela Muñoz, después de que se revelara una serie de irregularidades presuntamente cometidas al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) mientras la madre de la también conocida “mariposa amarilla”, Liliana Olaya, hizo parte de la entidad.

Según información conocida por Caracol Radio, la posible manipulación de una base con información reservada de agentes figuraría entre las irregularidades en la DNI. El caso también involucraría cuestionamientos por compras de armas, contrataciones y la falta de formación para los funcionarios de la entidad.

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Según los datos revelados, las situaciones bajo observación habrían ocurridon durante el gobierno de Gustavo Petro y alcanzarían áreas sensibles de la Dirección Nacional de Inteligencia. La denuncia menciona a Liliana Olaya, madre de Gabriela Muñoz, quien trabajó como coordinadora de Análisis de la Contrainteligencia.

La información revelada plantearía que la DNI habría acumulado fallas en sus procedimientos administrativos, en la vinculación de personal y en el manejo de datos confidenciales. El señalamiento más delicado se relacionaría con el registro de quienes pasaron por la institución, que presuntamente habría sido alterado por un exdirector de Contrainteligencia.

La base de datos de agentes quedó bajo cuestionamiento

Olaya Cabrales salió a respaldar a su hija en medio de los señalamientos que ha recibido por medio de redes sociales - crédito @gabymunozz_/X
Liliana Olaya, madre de la influenciadora Gabriela Muñoz, se desempeñó como coordinadora de Análisis de la Contrainteligencia en el organismo - crédito @gabymunozz_/X

Según información conocida por Caracol Radio, habría una serie de irregularidades en el archivo que reúne información sensible sobre los funcionarios y exfuncionarios de la entidad. De acuerdo con el medio, la base habría sido manipulada por un antiguo jefe del área de contrainteligencia.

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Dicha situación comprometería los controles internos y los filtros aplicados a quienes integraron el organismo estatal. La información almacenada incluiría antecedentes relevantes para la seguridad institucional.

La denuncia vinculó este punto con otros asuntos que deberán ser revisados dentro de la entidad. Entre ellos se mencionan la adquisición de un dron y los perfiles de las personas contratadas.

Liliana Olaya estuvo al frente de la coordinación del área de Análisis de la Contrainteligencia, una dependencia descrita como una de las de mayor peso dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La Dirección Nacional de Inteligencia habría adquirido armamento letal mediante contratos con Indumil sin una justificación operativa - crédito Captura de Pantalla X
La Dirección Nacional de Inteligencia habría adquirido armamento letal mediante contratos con Indumil sin una justificación operativa - crédito Captura de Pantalla X

Su nombre apareció en la revelación por su vínculo familiar con Gabriela Muñoz, una funcionaria que tuvo cercanía con el entorno político de Gustavo Petro. Sin embargo, a la mujer no se le responsabiliza, por ahora, por las presuntas irregularidades de la institución.

Gabriela Muñoz es activista política, creadora de contenido digital y estudiante de Derecho. La joven es reconocida por su cercanía con sectores progresistas y con el entorno del presidente.

Muñoz Ocupó un cargo asistencial de nivel auxiliar antes de incorporarse a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. Esa vinculación despertó cuestionamientos públicos por denuncias sobre una posible influencia excesiva en decisiones operativas de la Aerocivil.

Las compras de armas fueron calificadas como innecesarias

Según la información conocida por Caracol Radio, las adquisiciones de armamento letal dentro de la DNI se habrían adelantado sin una justificación operativa para su compra. Sin embargo, la solicitud habría llevado a una ampliación de contratos con la Industria Militar de Colombia (Indumil).

Las fuerzas de seguridad colombianas intensifican la búsqueda de 'Mordisco' en el Caquetá - crédito Colprensa
La Escuela Nacional de Inteligencia habría afectado la instrucción del personal al no dictar cursos durante cuatro años - crédito Colprensa

El señalamiento se sumó a las dudas sobre el funcionamiento administrativo de la DNI durante la administración de Petro. Las observaciones abarcan decisiones internas que quedaron expuestas ante la opinión pública.

La Escuela Nacional de Inteligencia no dictó cursos durante cuatro años

Otro de los puntos revelados fue la presunta suspensión de la capacitación en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Caracol Radio señala que durante los cuatro años de Gobierno no se realizaron cursos para los funcionarios.

La ausencia de formación habría afectado la instrucción académica que debía recibir el personal de la institución y generado una parálisis en procesos básicos de la entidad.

Las críticas también alcanzaron los mecanismos de nombramiento. De acuerdo con la denuncia, hubo presunta vinculación de personal sin cumplir los parámetros establecidos para ocupar determinados puestos.

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