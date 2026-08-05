El presidente de Paraguay, Santiago Peña, conversó con Marco Rubio sobre la cooperación entre Paraguay y Estados Unidos

Santiago Peña calificó de espectacular la conversación telefónica con Marco Rubio (EFE)

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos repasaron los principales aspectos de la cooperación entre sus países, centrados en proyectos de seguridad, defensa y desarrollo económico.

“Hablé el día lunes con el secretario de Estado, una conversación realmente espectacular, media hora de intercambio sobre la relación bilateral de Paraguay y EEUU, de lo que estamos haciendo juntos, de los proyectos que estamos llevando adelante (y de) la cooperación en seguridad y defensa, del desarrollo económico”, declaró Peña a los periodistas.

Durante el encuentro, el mandatario paraguayo remarcó el avance conjunto en iniciativas que reforzaron la posición de ambos países en la región y destacó el impulso dado a los acuerdos de cooperación.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que la conversación incluyó temas como la ampliación de la cooperación en materia de seguridad y economía, así como la reafirmación de la asociación estratégica entre Paraguay y Estados Unidos.

Rubio agradeció expresamente el apoyo de Paraguay a los esfuerzos de reconstrucción y transición democrática en Venezuela, mientras destacó la importancia de la unidad y la coordinación regional para acompañar el desarrollo político en ese país.

La llamada entre ambos funcionarios se produjo en la antesala de una visita oficial de autoridades paraguayas a Washington, donde el vicepresidente Pedro Alliana y el canciller Rubén Ramírez firmaron con Marco Rubio un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil. En la ceremonia, Rubio afirmó que la relación entre ambos gobiernos “experimentó un crecimiento histórico en el último año y medio, en coincidencia con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca”.

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La cancillería de Paraguay valoró la sintonía política y la alianza estratégica con Washington en temas globales (Reuters)

La ceremonia, que tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado, formalizó el acuerdo conocido internacionalmente como “Acuerdo 123”, el cual se ajustó a las disposiciones de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos y estableció el marco para la transferencia de tecnología nuclear de uso civil, bajo supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica y con el compromiso de no destinar esos materiales a fines militares.

Por su parte, la cancillería de Paraguay valoró la sintonía política y la alianza estratégica con Washington en temas globales, con énfasis en la cooperación en seguridad, comercio e inversión.

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“Las partes afirman su compromiso con el desarrollo internacional y el uso pacífico de la energía nuclear y reconocen el papel que puede desempeñar la misma en la satisfacción de las necesidades energéticas de ambos países”, citaron.

El nuevo acuerdo nuclear se inscribe en un contexto de fortalecimiento de vínculos institucionales desde la asunción del actual gobierno paraguayo en 2023. El año pasado, ambas naciones firmaron además el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que estableció pautas para la cooperación en materia de seguridad y otorgó inmunidades al personal militar estadounidense, lo que profundizó la integración estratégica entre Paraguay y Estados Unidos.

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(Con información de EFE)