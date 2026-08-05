¿Aspirantes pagarán por examen de control? esto dice la UNAM

El secretario Administrativo, Tomás Rubio, señala que la repetición de la evaluación será presencial y no implicará cuotas adicionales para quienes ya pagaron el trámite del proceso original tras la cancelación con Territorium Life

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En el marco de las auditorías anunciadas tras la cancelación del contrato con Territorium Life, el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Rubio, informó que la universidad cubrirá de forma integral el costo del nuevo examen de ingreso a licenciatura, por lo que los aspirantes no tendrán que cubrir ninguna cuota adicional para presentar la evaluación de manera presencial.

Sin costo para los aspirantes

Rubio precisó que, una vez que se ejerza el gasto correspondiente al nuevo proceso, la universidad transparentará el uso de esos recursos. Enfatizó que no se realizará un nuevo cobro a nivel aspirante, por lo que quienes ya cubrieron su cuota para el examen original no enfrentarán un pago extra por la repetición del proceso.

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¿De dónde saldrán los recursos?

El funcionario explicó que el presupuesto federal que recibe la UNAM —aprobado por el Ejecutivo y el Legislativo— está destinado a las funciones sustantivas de la universidad y a la comunidad universitaria ya integrada a la institución.

En este sentido, aclaró un punto clave:

Los procesos de selección de nuevo ingreso no forman parte de la comunidad universitaria todavía.

Estos procesos se financian con ingresos extraordinarios que la propia universidad autogenera, no con el presupuesto federal ordinario.

Por ello, Rubio aseguró que no habrá afectación presupuestal para otras áreas de la UNAM, ya que el gasto derivado de repetir el examen se cubrirá desde estos recursos propios, sin comprometer fondos destinados a la operación académica y administrativa regular de la institución.

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La universidad informa que asumirá el gasto total de la nueva prueba de admisión y que quienes cubrieron el registro inicial no desembolsarán más, mientras se organiza la aplicación en modalidad presencial

Contexto: la cancelación del contrato con Territorium Life

Esta información se da a conocer luego de que la UNAM anunciara la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa que originalmente aplicaría el examen de ingreso a licenciatura, después de que se presentaran anomalías durante la prueba.

Como parte de las medidas derivadas de este caso, la universidad ya había informado que se llevarán a cabo:

Una auditoría tecnológica a la plataforma utilizada.

Una auditoría interna , a cargo de la Contraloría universitaria.

Una auditoría externa, solicitada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Contexto

El anuncio se da luego de que la UNAM confirmara la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa que aplicó por primera vez en la historia de la universidad un examen de ingreso completamente remoto, con apoyo de inteligencia artificial para la supervisión, y al que se inscribieron más de 158 mil aspirantes. Tras conocerse los resultados en julio —con cerca de 22 mil personas admitidas y un 2% de evaluaciones canceladas por presuntas irregularidades—, la institución enfrentó señalamientos de fraude, suplantación de identidad y uso indebido de herramientas de IA durante la prueba, lo que derivó en la apertura de tres auditorías (tecnológica, interna y ante la Auditoría Superior de la Federación) y en la disculpa pública del rector Leonardo Lomelí a quienes, “habiendo sido aceptados limpiamente”, deberán presentar de nuevo el examen.

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