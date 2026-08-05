Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Ya cayó el pago de agosto a todas las beneficiarias?

El programa Mujeres con Bienestar es promovido por el Gobierno del Estado de México y está diseñado para brindar apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años

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El programa Mujeres con Bienestar es promovido por el Gobierno del Estado de México y está diseñado para brindar apoyo económico de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años en situación de vulnerabilidad, mediante un incentivo monetario entregado cada dos meses.

Las beneficiarias reciben no solo el pago monetario, sino también acceso a seguro médico, descuentos en el transporte público y asesoría en temas financieros, psicológicos y legales, así como otros tipos de apoyo.

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Esta iniciativa estatal busca incrementar los ingresos de mujeres en situación de pobreza que no cuentan con seguridad social, mediante una estrategia que integra transferencias económicas y una gama de servicios orientados a su bienestar.

¿Ya cayó el pago de agosto de Mujeres con Bienestar a las beneficiarias del Edomex?

Por ahora, las beneficiarias no han informado haber recibido el pago correspondiente a agosto. Aún así, se prevé que el depósito se realice tras concluir el periodo de pagos de la Beca Rita Cetina, lo que se estima sucederá en la segunda semana del mes.

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Cabe recordar que la dispersión de recursos se organiza en cinco bloques, cada uno correspondiente a un rango alfabético de la CURP. El grupo 1, que abarca las letras A, B, C y D, accede primero al depósito bimestral mediante la tarjeta Mujeres con Bienestar. El grupo 2 comprende las letras E, F, G y H. El grupo 3 incluye de la I a la M. El grupo 4 considera de la N a la R. Por último, el grupo 5 corresponde a S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Grupo 1: A, B, C, D

Grupo 2: E, F, G, H

Grupo 3: I, J, K, L, M

Grupo 4: N, Ñ, O, P, Q, R

Grupo 5: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Mujeres con Bienestar rebasa los 650 mil beneficiadas Edomex (Gob. Edomex)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

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¿Cómo saber si ya llegó el depósito?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.