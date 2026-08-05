COPRED pide a empresas de CDMX eliminar castigos laborales por maternidad y cuidados: no basta con lactarios

La Comisión de la Mujer del Congreso de Guatemala avala una ley para fortalecer la lactancia materna (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) sostiene que instalar lactarios en las empresas no basta para garantizar el derecho de las mujeres a ejercer la maternidad y el cuidado sin consecuencias, por lo que exigió a los empleadores un cambio estructural para evitar que ser mamá derive en un castigo laboral.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el organismo señaló que, pese a los avances en infraestructura, persisten prácticas que afectan el empleo, el ingreso y la trayectoria profesional de las mujeres por ejercer su derecho a ser madres y cuidar.

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A esto sumó que el embarazo se mantiene entre los principales motivos de discriminación laboral en la Ciudad de México, luego de que en 2025 documentó 29 expedientes por discriminación asociada a este motivo.

El estudio Discriminación por embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México indica que 68.8% de las quejas se refiere a despidos injustificados y 12.1% a presiones para firmar la renuncia.

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El COPRED sostuvo que no se trata de hechos aislados y que incluso, los cambios de horario, exclusión de funciones, negación de ascensos y asignación de labores de riesgo forman parte de un entramado de obstáculos que comienza cuando una trabajadora comunica su embarazo y puede continuar después de la licencia de maternidad.

El castigo laboral por cuidados no termina con el parto

El COPRED advierte que las desventajas laborales se extienden tras el nacimiento. Las mujeres enfrentan condiciones de trabajo deterioradas al reincorporarse, si ejercen su derecho a la lactancia o necesitan conciliar empleo y cuidados.

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El hostigamiento, la reducción de salario, la negación de ascensos y el cambio de funciones siguen presentes.

El problema no reside solo en decisiones individuales, sino en una organización del trabajo que penaliza a quien no está disponible de manera ininterrumpida.

Cuando la maternidad y la lactancia se interpretan como obstáculos para la productividad o como un costo para la empresa, son las mujeres quienes ven mermadas sus oportunidades laborales, ingresos y desarrollo profesional.

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Lactarios vacíos si hay miedo a represalias

El COPRED sostiene que la existencia de lactarios es insuficiente si las trabajadoras temen usar estos espacios por posibles consecuencias negativas.

El derecho a la lactancia requiere tiempo, condiciones materiales y un entorno laboral sin discriminación ni represalias.

Mientras los cuidados sigan considerándose una carga femenina, el embarazo y la maternidad seguirán operando como factores de desigualdad en el mercado laboral.

La corresponsabilidad es tarea de políticas públicas, condiciones laborales y prácticas empresariales que permitan cuidar sin poner en riesgo derechos laborales.

Obligaciones patronales y una reforma legal en debate

El COPRED recordó que empleadores públicos y privados tienen la obligación de prevenir y eliminar cualquier práctica discriminatoria relacionada con embarazo, maternidad y lactancia.

Además de que garantizar estos derechos implica evitar afectaciones en la trayectoria laboral de las mujeres.

Impulsan ley contra despidos por maternidad y lactancia

En marzo pasado, el colectivo Mexiro A.C. presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma legal para promover la lactancia extendida y fortalecer la estabilidad laboral de mujeres y personas gestantes ante los despidos por maternidad.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de todos los grupos parlamentarios y busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) para ampliar el periodo de lactancia legal de seis meses a dos años, además de reforzar las garantías de empleo durante el embarazo y la lactancia.

La propuesta es resultado de litigios estratégicos, como el caso de Fernanda Galicia, fundadora de Mexiro, quien enfrentó un juicio laboral contra el INAI que evidenció las brechas en la protección jurídica para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

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Según datos del COPRED, el embarazo es la principal causa de discriminación laboral en la Ciudad de México, manifestándose en despidos injustificados, presiones para renunciar, solicitud de pruebas de embarazo, negación de ascensos, reducción salarial y asignación de labores de riesgo.

Mexiro argumenta que la lactancia y los cuidados son derechos fundamentales vinculados al trabajo digno, la salud reproductiva y el interés superior de la niñez.

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Por ello, la reforma busca establecer un marco legal que garantice condiciones laborales compatibles con la maternidad y los cuidados, con enfoque de justicia social y laboral.

Los objetivos específicos incluyen la protección de la lactancia extendida hasta dos años, mecanismos jurídicos para garantizar la estabilidad laboral, y la creación de espacios adecuados para la extracción y administración de leche materna en centros de trabajo públicos y privados.

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La iniciativa también propone capacitación continua, acceso a servicios de apoyo y políticas de conciliación entre vida laboral y familiar. Está alineada con estándares internacionales de la OIT, CEDAW, OMS y UNICEF.

La diputada Patricia Mercado presentó la reforma en el periodo ordinario de sesiones de febrero a abril de 2026, buscando su debate y aprobación.