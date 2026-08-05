“Lady Banqueta”: mujer se vuelve viral tras discutir con repartidor por estacionarse frente a su casa

El trabajador explicó que solo revisaba la dirección de una entrega, pero la discusión terminó convirtiéndose en tendencia.

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Las redes sociales volvieron a convertir una discusión cotidiana en uno de los temas más comentados de la semana. En esta ocasión, una mujer fue bautizada por los internautas como “Lady Banqueta”, luego de protagonizar un altercado con un repartidor por aplicación que se encontraba detenido frente a un domicilio en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

El incidente ocurrió durante el fin de semana y fue captado en video gracias a la cámara que portaba el motociclista involucrado. La grabación comenzó a circular en distintas plataformas digitales y rápidamente se convirtió en tendencia, generando un amplio debate entre usuarios sobre el uso de la vía pública y la actitud de ambas personas durante la discusión.

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Decenas de motociclistas acudieron al domicilio donde ocurrió el altercado para mostrar su apoyo al conductor de aplicación.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, el conductor de la motocicleta, identificado como Lázaro, había detenido su unidad frente a una vivienda para revisar en su teléfono celular la ubicación exacta de una entrega a domicilio. Según su versión, el sistema de navegación de la aplicación le mostraba la dirección donde debía entregar el pedido.

Sin embargo, la situación cambió cuando una mujer salió del domicilio y le pidió que retirara la motocicleta del sitio donde se encontraba estacionado. La residente argumentó que el espacio frente a la banqueta pertenecía a su propiedad y le indicó que debía mover el vehículo hacia una plaza cercana ubicada dentro del mismo fraccionamiento.

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Ante el reclamo, el repartidor respondió que no estaba invadiendo la propiedad de nadie y explicó que únicamente permanecía detenido unos momentos para verificar la información del pedido antes de continuar con la entrega.

La discusión quedó grabada en video y provocó un intenso debate entre usuarios de redes sociales.

Pese a la explicación, la mujer insistió en que abandonara el lugar y advirtió que solicitaría la presencia de una patrulla si no atendía su petición. Después de hacer esa advertencia, se alejó mientras aparentemente realizaba una llamada telefónica.

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Mientras tanto, Lázaro logró contactar a la persona que esperaba el pedido y se dirigió hacia el domicilio correspondiente para completar la entrega. No obstante, el conflicto no terminó ahí.

La mujer siguió caminando detrás del motociclista y continuó grabando la situación, incluso cuando éste ya dialogaba con la clienta que recibiría el pedido. En ese momento, la vecina intervino para tratar de disminuir la tensión y explicó que las aplicaciones de navegación suelen presentar errores en la ubicación, motivo por el cual los repartidores pueden detenerse en domicilios cercanos antes de encontrar la dirección correcta.

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El video ya acumula millones de reproducciones y ha generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

A pesar de la explicación, la mujer permaneció inconforme y continuó registrando el momento con su teléfono celular, mientras el repartidor intentaba finalizar su trabajo.

Tras difundirse el video en redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir la grabación y a comentar lo ocurrido. En TikTok, el contenido superó los seis millones de reproducciones, además de acumular miles de comentarios y reacciones que dividieron opiniones sobre la actuación de ambas partes.

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Como consecuencia de la viralización del caso, varios repartidores de distintas plataformas de entrega acudieron posteriormente al exterior de la vivienda donde ocurrió el altercado para expresar su respaldo a Lázaro. La reunión fue presentada por los propios trabajadores como una muestra de solidaridad hacia su compañero después de la exposición que tuvo el incidente en internet.

El conductor aseguró que únicamente consultaba el GPS cuando fue confrontado por una mujer frente a un domicilio.

El caso volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan diariamente los repartidores al depender de sistemas de geolocalización que, en ocasiones, pueden presentar errores en las direcciones de entrega. Al mismo tiempo, reavivó la conversación sobre el uso de los espacios públicos frente a los domicilios particulares y los conflictos que pueden surgir por este tipo de situaciones.

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Mientras el video continúa sumando reproducciones y generando comentarios en distintas plataformas digitales, la mujer ya es ampliamente identificada por los usuarios con el apodo de “Lady Banqueta”, convirtiéndose en una de las escenas virales más comentadas de los últimos días en redes sociales.