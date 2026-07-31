Escándalo en una oficina estatal chilena: pareja fue captada teniendo sexo

Sendos sumarios se abrieron para castigar a los responsables y a quienes tomaron y difundieron el video.

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Un escándalo de proporciones se desató este jueves en la ciudad de Concepción (500 kms al sur de Santiago), luego de que una pareja fuera grabada manteniendo relaciones sexuales en un céntrico edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Las imágenes se viralizaron profusamente, la cartera ya abrió una investigación para aplicar las sanciones correspondientes y trascendió que los involucrados estarían plenamente identificados.

“Tras tomar conocimiento de un registro difundido en redes sociales, en el que se observa situaciones que habrían ocurrido al interior de dependencias del ministerio, se han adoptado de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes para esclarecer los hechos”, reza el comunicado emitido por la Secretaría Ministerial de Obras Públicas del BioBío.

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Desde la oficina rechazaron “cualquier conducta que se aparte de los estándares de probidad, respeto y correcto funcionamiento que deben regir el actuar de quienes se desempeñan en la administración pública”.

El registro fue tomado desde un edificio contiguo perteneciente al Gobierno Regional del Biobío (Gore), y aunque rápidamente fue bajado de las redes sociales, desde el Gore informaron que también abrieron un sumario para determinar las posibles responsabilidades de las mujeres que lo grabaron y quien quiera que lo haya difundido.

“Nosotros tomamos conocimiento acerca de estos hechos y que eventualmente estas imágenes desde el edificio del Gobierno Regional, y para poder esclarecer esos hechos y la implicancia de los mismos, es que hemos dispuesto una investigación sumaria”, informó el gobernador regional (s), Juan Pablo Besser.

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Al respecto también se pronunciaron desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde donde su presidenta regional, Lorena Lobos, pidió que se investigue el asunto, pero respetando el debido proceso.

“La institución debe agotar todos los canales administrativos que tiene para investigar estos hechos y que la situación se aclare”, señaló Lobos.

Los amantes tendrían cargos de jefatura.

Amantes identificados

En tanto, y aunque aún no hay una confirmación oficial, diversos medios afirmaron que los arriesgados amantes están plenamente identificados, tendrían cargos de jefatura al interior del MOP regional y, para peor, “al revisar sus sueldos por transparencia activa, ambos cobran constantemente horas extraordinarias”, según aseguró un periodista de Cooperativa en su cuenta de X.

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El episodio trae a la memoria un caso muy similar ocurrido en junio de 2025 en una oficina del municipio santiaguino de Vitacura, en el que otra pareja fue grabada por la noche teniendo sexo, mientras ambos hacían horas extras, y ante la mirada atónita de jóvenes que practicaban skate en las afueras del edificio consistorial.

En aquella ocasión ambos involucrados fueron despedidos de su trabajo, sin embargo, en diciembre el hombre, un ingeniero informático, estampó una querella contra el municipio por “daño moral” y pidió $200 millones (casi USD 215 mil) en compensación.