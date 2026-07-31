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Hay un nuevo líder: esta es la fortuna que cuesta el club más valioso de la Liga MX

El mercado de fichajes de esta temporada aún termina, por lo que los clubes todavía tienen margen para concretar nuevas incorporaciones y elevar el valor de su plantilla

Un podio de tres niveles con los logos de Club América, Guadalajara, Toluca, Cruz Azul y Tigres. Billetes de euro apilados en el centro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las Chivas del Guadalajara se convirtieron en la plantilla con mayor valor de mercado de la Liga MX de acuerdo a la reciente actualizaciónrealizada por el portal especializado Transfermarkt, impulsada por la revalorización de varios de sus futbolistas tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El Rebaño fue el equipo que más jugadores aportó al Tricolor durante la Copa del Mundo, con cinco seleccionados nacionales, situación que elevó el valor de varios elementos del plantel y le permitió superar a clubes como América, Toluca y Cruz Azul.

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Chivas supera a América y Toluca como la plantilla más valiosa

(REUTERS/Daniel Becerril)
(REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con la actualización de Transfermarkt, el conjunto dirigido por Gabriel Milito alcanzó un valor de 108.73 millones de euros, cifra que equivale aproximadamente a 2 mil 168 millones 76 mil 200 pesos mexicanos, colocándose como el club más valioso del futbol mexicano.

En el listado aparecen detrás las Águilas del América con un valor de 101.15 millones de euros, seguidas por Toluca con 92.50 millones, Cruz Azul con 88.73 millones y Tigres con 75.35 millones de euros.

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Entre los futbolistas con mayor valor dentro del Guadalajara destacan:

  • Armando González – 15 millones de euros
  • Roberto Alvarado – 10 millones de euros
  • Raúl “Tala” Rangel – 8 millones de euros
  • Jordan Carrillo – 8 millones de euros
  • Brian Gutiérrez – 8 millones de euros

Dos de estos jugadores participaron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, torneo que contribuyó a incrementar su cotización en el mercado.

La Liga MX aún puede cambiar antes del cierre del mercado

(X/ @Chivas)
(X/ @Chivas)

Aunque Chivas ocupa actualmente el primer lugar en valor de plantilla, el panorama todavía podría modificarse durante el Apertura 2026.

Los clubes mexicanos apenas disputarán la Jornada 3 del campeonato y en los próximos días comenzará la Leagues Cup, mientras que el mercado de transferencias de verano continúa abierto, por lo que todavía podrían concretarse ventas o incorporaciones que alteren el valor de las plantillas antes del cierre del periodo de fichajes.

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