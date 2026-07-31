Figura del Chelsea confiesa que se quedó dormido viendo el México vs Inglaterra del Mundial 2026

Guardar

La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 dejó actuaciones que fueron seguidas por aficionados de todo el planeta. El Tricolor firmó una de sus campañas más destacadas al disputar cinco encuentros, llegar hasta los Octavos de Final bajo el nuevo formato del torneo y poner en aprietos a una de las grandes potencias del futbol mundial: Inglaterra.

Aquel enfrentamiento, celebrado en la Ciudad de México, terminó con un intenso triunfo inglés por 3-2, aunque el espectáculo llamó la atención incluso de jugadores que no participaron en la competencia. Uno de ellos fue Cole Palmer, quien reconoció que intentó seguir el partido, pero nunca logró verlo completo.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Pre-Season Friendly - Sydney Super Cup - Chelsea v Western Sydney Wanderers - Accor Stadium, Sydney, Australia - July 28, 2026 Chelsea's Cole Palmer arrives at the stadium before the match REUTERS/Hollie Adams

El mediocampista ofensivo del Chelsea no fue considerado por Thomas Tuchel para integrar la convocatoria inglesa rumbo al Mundial 2026, por lo que siguió el torneo desde sus vacaciones y posteriormente durante la pretemporada con su club.

Palmer siguió el Mundial desde la distancia

Cole Palmer confesó que se quedó dormido en el descanso debido al horario en que se disputó el encuentro en la Ciudad de México.

Durante una entrevista concedida en la gira de preparación del Chelsea, Palmer fue cuestionado sobre si había seguido los partidos disputados por Inglaterra en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

El futbolista explicó que sí estuvo pendiente de algunos encuentros, aunque admitió que los horarios representaron un verdadero desafío debido a la diferencia entre Norteamérica y el Reino Unido.

“Sí, vi algunos. Obviamente estaba fuera y los tiempos eran un poco locos en Estados Unidos, así que fue un poco difícil, pero sí vi algunos”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Declan Rice celebrates after the match REUTERS/Paul Childs

Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención llegó cuando le preguntaron específicamente por el duelo entre México e Inglaterra correspondiente a los Octavos de Final.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England players celebrate after the match as England qualify for the quarter final stage of the World Cup REUTERS/Daniel Becerril

Con total sinceridad, Palmer reconoció que el cansancio terminó ganándole.

“Lo intenté, pero me quedé dormido en el entretiempo”.

La declaración rápidamente comenzó a circular entre aficionados, quienes reaccionaron con humor a la confesión del jugador inglés.

El horario fue un obstáculo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England players celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

La razón por la que Palmer no logró terminar de ver el partido no estuvo relacionada con el desarrollo del encuentro, sino con el horario en que se disputó.

PUBLICIDAD

Inicialmente, el compromiso entre México e Inglaterra estaba previsto para comenzar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. No obstante, las condiciones climáticas obligaron a modificar el itinerario.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England players celebrate after the match as England qualify for the quarter final stage of the World Cup

Una tormenta eléctrica registrada en la Ciudad de México provocó que las autoridades activaran el protocolo correspondiente y retrasaran el silbatazo inicial una hora, por lo que el encuentro comenzó finalmente a las 19:00 horas.

PUBLICIDAD

Mientras eso ocurría en territorio mexicano, en Londres el reloj marcaba aproximadamente las 2:00 de la madrugada, situación que complicó que muchos aficionados ingleses permanecieran despiertos hasta el final del compromiso.

Un partido que exigió a Inglaterra

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs. Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. Jude Bellingham de Inglaterra celebra el primer gol de su selección con Harry Kane. REUTERS/Eloisa Sanchez

El encuentro fue uno de los más emocionantes de la fase de eliminación directa. Inglaterra llegó al descanso con ventaja de 2-1, aunque México mantuvo la pelea durante toda la segunda mitad y obligó al conjunto europeo a esforzarse hasta el último minuto.

PUBLICIDAD

Finalmente, los dirigidos por Thomas Tuchel sellaron el triunfo por 3-2, resultado que puso fin a la destacada actuación del Tricolor en una Copa del Mundo en la que consiguió avanzar más allá de la fase de grupos y disputar cinco partidos gracias al nuevo formato del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Argentina's Lautaro Martinez scores their second goal REUTERS/Agustin Marcarian

Después de eliminar a México, Inglaterra continuó su camino en la competencia. Superó la ronda de Cuartos de Final para instalarse entre las cuatro mejores selecciones del certamen, aunque posteriormente fue derrotada por Argentina en las semifinales.

PUBLICIDAD

Ya en el partido por el tercer lugar, el conjunto inglés consiguió despedirse con una victoria frente a Francia, resultado que le permitió subir al podio y quedarse con la medalla de bronce del Mundial 2026.

Aunque Palmer nunca pudo terminar de ver aquel intenso México contra Inglaterra, su confesión dejó una de las anécdotas más curiosas surgidas después de la Copa del Mundo y evidenció cómo la diferencia de horarios también terminó afectando a varias figuras del futbol europeo que siguieron el torneo desde casa.

PUBLICIDAD