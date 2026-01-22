América Latina

Chile: lo grabaron teniendo sexo en su oficina, se hizo viral, lo despidieron y ahora demanda a su empleador por USD 230 mil

El funcionario, un ingeniero informático de la Municipalidad de Vitacura, acusa “discriminación y daño moral” de parte del municipio santiaguino

Guardar
El video acumula 28 millones de visitas en Tik Tok.

Un ingeniero informático y funcionario de planta de la municipalidad santiaguina de Vitacura demandó a su empleador al ser despedido luego de viralizarse un video en el que aparece teniendo sexo con otra persona, por la noche y mientras ambos hacían horas extras, nada menos que en una oficina del edificio consistorial y ante la mirada de jóvenes que practicaban skate en las afueras del lugar.

Cabe recordar que el registro fue grabado la noche del 25 de junio del año pasado causando un verdadero escándalo y volvió a salir a flote tras la noticia de la querella por $200 millones (casi USD 230 mil), acumulando más de 28 millones de visitas en Tik Tok.

La demanda fue estampada a mediados de diciembre ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago argumentando el “daño moral” sufrido por el trabajador tras su desvinculación.

“Durante los nueve años de prestación de servicios en la Municipalidad de Vitacura, mantuve una evaluación de excelencia e intachable con nota 7, cumpliendo de forma íntegra con todas las tareas”, reza el documento al que tuvo acceso La Tercera.

De acuerdo al escrito, el sumario que se llevó en su contra y terminó con su despido fue “absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa, doña Camila Merino Catalán”.

Según el querellante, la edil de Vitacura informó de manera pública la decisión de apartarlo de sus funciones antes de que el sumario estuviese cerrado, “afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, mi salud psíquica y dañando efectivamente mi honra”.

Debido a esto, el ingeniero sostuvo que sufrió “daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, (afectando) notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”.

Así las cosas, el defenestrado funcionario exigió, además de la millonaria indemnización, que el municipio en cuestión publique una declaración en un medio de circulación nacional admitiendo la afectación de su “integridad psíquica”, y que la alcaldesa Merino asista a una capacitación sobre vulneración de los derechos de los trabajadores.

Según el relato de la
Según el relato de la chica que grabó el video, todo el asunto fue "demasiado mecánico y debe haber durado como cinco minutos máximo".

El relato de la autora del video

Carolina Gallo, la chica que grabó el polémico video, contó en dicha oportunidad detalles del hecho al diario Las Últimas Noticias.

“Todo comenzó cuando una de mis amigas miró hacia arriba y vio en la ventana como la chica se bajaba los pantalones y comenzaron el acto. Fue demasiado mecánico y debe haber durado como cinco minutos máximo. Luego ella se paró y se fue. Había más gente en el mismo piso de la oficina”, recordó, agregando que al parecer el ejercicio nocturno les dio hambre, pues al poco rato “llegó un pedido delivery de comida para ellos”.

Temas Relacionados

ChileVitacuraSexoCamila Merino Catalán

Últimas Noticias

Chile: así es el plan económico del futuro gobierno de José Antonio Kast

El flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que contempla 40 medidas y una reforma tributaria

Chile: así es el plan

El monitoreo de Acción Ciudadana indica persistencia de impunidad en la justicia salvadoreña

Un análisis reciente advierte que la mayoría de las denuncias no llega a tener fallo condenatorio, situación que se atribuye a deficiencias presupuestarias y sobrecarga laboral

El monitoreo de Acción Ciudadana

La justicia civil panameña enfrenta su primera prueba tras 100 días del nuevo código

El Órgano Judicial reporta avances, pero advierte que la falta de jueces y presupuesto podría frenar la reforma.

La justicia civil panameña enfrenta

490 escuelas públicas salvadoreñas han sido intervenidas

Hasta el 21 de enero, el sitio web oficial de “Dos Escuelas X Día”, señala que los trabajos de remodelación han iniciado en 490 escuelas; sin embargo, no se detalla cuántas de estas instalaciones ya fueron entregadas

490 escuelas públicas salvadoreñas han

Gobierno panameño lanza plan de licitaciones eléctricas para reducir la volatilidad de las tarifas

El Gobierno apuesta por contratos de largo plazo, nueva generación renovable y respaldo térmico

Gobierno panameño lanza plan de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“El Señor de los Cielos”

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

¿Debes esperar 72 horas para denunciar una desaparición? La Fiscalía del Edomex responde

Gertz Manero comparece ante legisladores por nombramiento como embajador de México en Reino Unido

Los dos capítulos de ‘Aída’ que solo se emitieron una vez antes de ser “censurados”: “Por eso se te daba tan bien el misionero”

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Güler y Mastantuono, novedades en

Güler y Mastantuono, novedades en Real Madrid contra Mónaco; Camavinga, lateral izquierdo

Previa del Slavia Praga - FC Barcelona

Trump dice que podría "involucrar" a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

Trump afirma haber salvado a la OTAN del "basurero de la historia"

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su CEO por más de 4.250 millones de euros por "desbancarizarle"

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet igualó el récord

Timothée Chalamet igualó el récord de Marlon Brando tras ser nominado al Oscar por tercera vez

Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón

Harry Styles sorprende con una gira exclusiva: solo siete ciudades serán testigo de su show en 2026

Arctic Monkeys lanzó su primera canción en cuatro años

“Amos del Universo” reveló su primer tráiler oficial con Nicholas Galitzine como He-Man