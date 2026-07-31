La propuesta de libertarios chilenos: privatizar la mayor estatal del país y darle USD 2.000 a cada ciudadano

El Gobierno de Kast ya le dio un portazo a la idea de privatizar Codelco, aunque se abrió a asociarse con privados y vender "bienes prescindibles".

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A pesar de que el Gobierno de José Antonio Kast le puso la lápida a la propuesta del presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, de privatizar al menos en parte la cuprífera Codelco -la mayor empresa estatal del país-, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respaldó la iniciativa este jueves y propuso de manera inédita entregarle $2 millones de pesos (USD 2.150) a cada chileno bajo el modelo de “capitalismo popular”.

“Lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que las ganancias, en el corazón del negocio de Codelco, que es el cobre, se han desplomado completamente y es absolutamente inexplicable si consideramos que estamos con los precios del cobre más altos de la historia”, partió su alocución el timonel libertario.

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“Que no tenga utilidades solo se puede explicar con un problema de gestión, de asignación de recursos, de decisiones estratégicas de largo plazo”, agregó.

De acuerdo al exdiputado, “Codelco tiene que volver a ser una máquina de generación de riquezas para el país. Eso significa que muchos de los yacimientos que están en poder de Codelco, pero que no están explotados, tienen que empezar a ser explotados. La empresa tiene que mostrar niveles de eficiencia equivalentes a los del mercado".

Debido a esto, el también excandidato a la presidencia sostuvo que su partido está por “hacer efectiva la promesa de que Codelco es de todos los chilenos y eso significa una privatización, ya sea parcial o total de la empresa, entregando el resultado de la privatización a los ciudadanos chilenos".

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Codelco dejó el año pasado de ser el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, amén de pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.

Capitalismo popular

“Con una privatización parcial, que es lo que nosotros estamos recomendando, donde el Estado de Chile se queda con la mayoría de las acciones, pero sin el control de gestión, que tiene que ser privado (...) A cada uno de nuestros compatriotas le podríamos hacer llegar un cheque de hasta $2 millones de pesos (USD 2.150). A cada uno. Podríamos echar a andar la empresa, con capital y gestión privada, para que también empiece a recaudar el Estado”, argumentó.

Al cierre, Kaiser afirmó que “nosotros creemos que esta solución de capitalismo popular, que significa devolverle a los chilenos lo que es suyo, liberar las posibilidades que tiene la empresa de desarrollarse y generar nuevos empleos (…) es responsable".

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Como era de esperar, las propuesta de Kaiser no cayó nada de bien en la oposición, desde donde el diputado Andrés Couble (FA) la tildó como una “cortina de humo”.

“Es la agenda que nos trae de vuelta a un sistema donde todo se lleva a los privados, algo que ni la dictadura se atrevió a hacer, que fue privatizar Codelco. O sea, privatizó un montón de empresas públicas que regaló a precio de huevo a sus amigos, pero con Codelco no se metió“, aseguró, según consignó Cooperativa.