América Latina
Agregar Infobae enGoogle

La propuesta de libertarios chilenos: privatizar la mayor estatal del país y darle USD 2.000 a cada ciudadano

“Creemos que esta solución de capitalismo popular significa devolverle a los chilenos lo que es suyo”, sostuvo el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser

“Creemos que esta solución de capitalismo popular significa devolverle a los chilenos lo que es suyo”, sostuvo el timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser
El Gobierno de Kast ya le dio un portazo a la idea de privatizar Codelco, aunque se abrió a asociarse con privados y vender "bienes prescindibles".
Guardar

A pesar de que el Gobierno de José Antonio Kast le puso la lápida a la propuesta del presidente del Partido Republicano (PR), Arturo Squella, de privatizar al menos en parte la cuprífera Codelco -la mayor empresa estatal del país-, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respaldó la iniciativa este jueves y propuso de manera inédita entregarle $2 millones de pesos (USD 2.150) a cada chileno bajo el modelo de “capitalismo popular”.

“Lo que nosotros hemos visto en el último tiempo es que las ganancias, en el corazón del negocio de Codelco, que es el cobre, se han desplomado completamente y es absolutamente inexplicable si consideramos que estamos con los precios del cobre más altos de la historia”, partió su alocución el timonel libertario.

PUBLICIDAD

“Que no tenga utilidades solo se puede explicar con un problema de gestión, de asignación de recursos, de decisiones estratégicas de largo plazo”, agregó.

De acuerdo al exdiputado, “Codelco tiene que volver a ser una máquina de generación de riquezas para el país. Eso significa que muchos de los yacimientos que están en poder de Codelco, pero que no están explotados, tienen que empezar a ser explotados. La empresa tiene que mostrar niveles de eficiencia equivalentes a los del mercado".

Debido a esto, el también excandidato a la presidencia sostuvo que su partido está por “hacer efectiva la promesa de que Codelco es de todos los chilenos y eso significa una privatización, ya sea parcial o total de la empresa, entregando el resultado de la privatización a los ciudadanos chilenos".

PUBLICIDAD

Codelco dejó el año pasado de ser el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, amén de pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.
Codelco dejó el año pasado de ser el mayor productor de cobre del mundo y arrastra una deuda de unos USD 26.000 millones, amén de pagos en intereses por sobre los USD 1.000 millones.

Capitalismo popular

“Con una privatización parcial, que es lo que nosotros estamos recomendando, donde el Estado de Chile se queda con la mayoría de las acciones, pero sin el control de gestión, que tiene que ser privado (...) A cada uno de nuestros compatriotas le podríamos hacer llegar un cheque de hasta $2 millones de pesos (USD 2.150). A cada uno. Podríamos echar a andar la empresa, con capital y gestión privada, para que también empiece a recaudar el Estado”, argumentó.

Al cierre, Kaiser afirmó que “nosotros creemos que esta solución de capitalismo popular, que significa devolverle a los chilenos lo que es suyo, liberar las posibilidades que tiene la empresa de desarrollarse y generar nuevos empleos (…) es responsable".

Como era de esperar, las propuesta de Kaiser no cayó nada de bien en la oposición, desde donde el diputado Andrés Couble (FA) la tildó como una “cortina de humo”.

“Es la agenda que nos trae de vuelta a un sistema donde todo se lleva a los privados, algo que ni la dictadura se atrevió a hacer, que fue privatizar Codelco. O sea, privatizó un montón de empresas públicas que regaló a precio de huevo a sus amigos, pero con Codelco no se metió“, aseguró, según consignó Cooperativa.

Temas Relacionados

ChileCodelcoPrivatizaciónJohannes KaiserPartido Nacional Libertario (PNL)José Antonio KastArturo SquellaCapitalismo popular

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña

La extradición de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, se convirtió en la segunda realizada por Panamá esta semana, luego del traslado desde Colombia de alias “Gordo Pibe”, ambos requeridos por investigaciones relacionadas con estructuras del crimen organizado.

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña

Dispararon contra el ministro del Interior de Ecuador durante un operativo antidrogas en Esmeraldas

Una señora efectuó el tiro al confundir la irrupción policial con un intento de robo, según explicó entre gritos y nerviosismo que creyó que se trataba de ladrones y no de un procedimiento oficial

Dispararon contra el ministro del Interior de Ecuador durante un operativo antidrogas en Esmeraldas

Honduras: Exalcalde Adán Fúnez deja la prisión y cumplirá arresto domiciliario

El Poder Judicial de Honduras otorgó arresto domiciliario al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, acusado en el caso por la muerte del ambientalista Juan López, tras acreditar problemas de salud.

Honduras: Exalcalde Adán Fúnez deja la prisión y cumplirá arresto domiciliario

La Policía Nacional busca al hombre que hirió de bala a una mujer en una plaza comercial de República Dominicana

Las autoridades rastrean al responsable con grabaciones del establecimiento y testimonios de testigos, mientras la lesionada, de 37 años, sigue bajo atención médica tras el ataque ocurrido en Plaza Castilla del Distrito Nacional.

La Policía Nacional busca al hombre que hirió de bala a una mujer en una plaza comercial de República Dominicana

El Banco Central de Costa Rica recorta su proyección de crecimiento para 2026

La entidad bajó en una décima su estimación de expansión para el próximo año y redujo también la de 2027, al citar riesgos externos y el menor dinamismo del régimen de zonas francas

El Banco Central de Costa Rica recorta su proyección de crecimiento para 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, viernes 31 de julio: actividades en su cuarto día como mandataria

Keiko Fujimori EN VIVO HOY, viernes 31 de julio: actividades en su cuarto día como mandataria

La familia Franco retira del Pazo de Meirás más de 400 bienes que no fueron reclamados por el Estado: de muebles a trofeos de caza y objetos decorativos

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de julio? Tráfico intenso en Eje 5 Sur entre Cuauhtémoc e Insurgentes

La Justicia le puso fecha al juicio oral por presunto lavado contra la viuda de Daniel Muñoz

Aseguran presunto rancho de reclutamiento del crimen organizado en Zapopan: hay seis detenidos

INFOBAE AMÉRICA

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña

Extraditan desde Madrid a alias “El Abogado”, señalado como líder de una pandilla panameña

Las ganancias de ExxonMobil y Chevron se disparan tras el cierre del Estrecho de Ormuz

Retiran 1,5 millones de calentadores de manos en EE. UU. tras una muerte y 350 casos de quemaduras

Honduras: Exalcalde Adán Fúnez deja la prisión y cumplirá arresto domiciliario

La Policía Nacional busca al hombre que hirió de bala a una mujer en una plaza comercial de República Dominicana

ENTRETENIMIENTO

“Solo pido un ascenso y descenso seguro”: el último mensaje de Nirmal Purja antes de la trágica avalancha en Pakistán

“Solo pido un ascenso y descenso seguro”: el último mensaje de Nirmal Purja antes de la trágica avalancha en Pakistán

Las letras más atrevidas de Ariana Grande en Petal: sexo, exnovios y teorías sobre sus nuevas canciones

Una grabación desconocida de John Lennon se suma al legado de The Beatles: todo sobre “Little Girl”

Nirmal Purja, el famoso alpinista de Netflix, desaparece junto a otros montañistas tras una avalancha en Pakistán

Mackenzie Shirilla y el caso ‘The Crash’: abogados buscan revertir la condena tras el estreno del documental de Netflix