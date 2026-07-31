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Secretaría de la Mujer de Bogotá alertó sobre lo que es normal durante una consulta ginecológica y lo que es una señal de alerta de abuso

La especialista Diana Villalobos Rodríguez precisó que “en cualquier consulta que no sea de ginecología o urología, no se justifica pedir que los pacientes se retiren la ropa interior”

Médico ginecólogo de bata blanca explica modelo anatómico del sistema reproductor femenino a paciente sentada en consultorio.
La Secretaría de Salud recordó en qué escenarios se pueden estar sobrepasando los especialistas durante las consultas médicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Secretaría de la Mujer emitió una alerta dirigida a las usuarias de servicios de salud para aclarar cuáles son las prácticas normales durante una consulta ginecológica y cuáles deben considerarse señales de alerta.

El pronunciamiento se basa en las declaraciones de la ginecóloga Diana Villalobos Rodríguez, que resaltó la importancia de la autonomía y el consentimiento informado en cada fase del proceso médico.

Villalobos, quien junto a su esposa creó el espacio “Gineco Rules” para promover la seguridad de pacientes en consultas ginecológicas, explicó que estos escenarios implican una situación de vulnerabilidad para las mujeres y personas que los requieren.

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“Como médico y como personal de salud, tenemos que saber que la persona que está del otro lado está vulnerable”, afirmó la especialista.

Uno de los mecanismos implementados en su práctica es el uso de un espejo durante el examen físico.

Esta herramienta, que permite a las pacientes observar el procedimiento mientras están en posición de litotomía, fortalece la confianza y la relación médico-paciente.

Declaraciones de la ginecóloga Claudia Villalobos Rodríguez - crédito Secretaría de Salud

“Sirve para que las pacientes puedan ver el examen físico. Sencillamente se coloca así y pueden ver lo que nosotras estamos haciendo”, explicó Villalobos Rodríguez.

Según la ginecóloga, esta práctica aumenta la transparencia y da mayor control a la paciente sobre lo que ocurre en la consulta.

Por todo lo anterior, desde la Secretaría de la Mujer se resaltó que el consentimiento informado es obligatorio en todo momento.

Ningún procedimiento, como una ecografía o un examen de tacto, debe realizarse sin el consentimiento explícito de la paciente.

“Si yo no deseo la ecografía o el tacto, puedo decir, y ese consentimiento en todo momento tiene que ser respetado”, agregó Villalobos. La negativa de la paciente debe ser acatada por el personal de salud, sin excepción.

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El pronunciamiento advierte también sobre comportamientos inapropiados en contextos médicos.

“En cualquier consulta que no sea de ginecología o urología, no se justifica pedir que los pacientes se retiren la ropa interior o que expongan sus genitales o ir a palparlos”, señaló la especialista.

Si el médico considera necesario realizar un examen físico, debe primero explicar el motivo y pedir el consentimiento correspondiente. Si este no se otorga, el procedimiento no debe llevarse a cabo.

La Secretaría detalló que el espacio médico debe ser seguro y libre de cualquier tipo de abuso. Se debe promover la autonomía y la dignidad humana en cada consulta, garantizando que las pacientes sientan confianza y tengan control sobre su cuerpo y sus decisiones.

Por todo lo anterior, las autoridades instan a las mujeres a estar atentas a conductas que vulneren su intimidad, como solicitudes injustificadas de desvestirse, exámenes sin explicación o procedimientos realizados sin consentimiento.

Ante cualquier comportamiento inadecuado, se recomienda reportar la situación a las autoridades de salud y buscar acompañamiento institucional.

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