Llega este fin de semana el Toy Fest a la CDMX: coleccionismo, lucha libre y actores de doblaje invitados

El evento también tendrá un carácter conmemorativo: la convención celebrará los 40 años de trayectoria del actor de doblaje Gabriel Chávez, quien ha dado voz al señor Burns en Los Simpson (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La segunda edición del Toy Fest llega este fin de semana al norte de la Ciudad de México con entrada gratuita, para reunir a coleccionistas, fans del anime, los cómics y la cultura pop en el Centro Cultural Futurama de la colonia Lindavista.

El evento también tendrá un carácter conmemorativo: la convención celebrará los 40 años de trayectoria del actor de doblaje Gabriel Chávez, quien ha dado voz al señor Burns en Los Simpson y a cientos de personajes a lo largo de su carrera.

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Este video es una campaña promocional para Toy Fest, una feria de coleccionismo vintage en la Ciudad de México. Anuncia el evento que tendrá lugar el 1 y 2 de agosto en el Centro Cultural Futurama. (Facebook)

Bazar de coleccionables: de vinilos a art toys

(Ilustración: Jovani Pérez)

El corazón del Toy Fest es un bazar donde los asistentes podrán comprar, vender e intercambiar piezas de distintas épocas y géneros.

Habrá juguetes retro, art toys, videojuegos, ropa vintage, discos de vinilo, cassettes y memorabilia de franquicias como One Piece, Las Tortugas Ninja, Spider-Man y Superman.

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El recinto también contará con espacios para dibujantes e ilustradores independientes que trabajarán en vivo.

Actores de doblaje que firmarán autógrafos

Un póster promociona un homenaje al actor de doblaje Gabriel Chavez por sus 40 años de carrera artística, mostrando su imagen y personajes animados a los que prestó su voz. (Centro Cultural Futurama/Toy Fest)

Siete actores y actrices de doblaje estarán presentes para firmar autógrafos. Los confirmados incluyen voces de algunos de los personajes animados más reconocidos en español latinoamericano:

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Gabriel Chávez, voz del señor Burns en Los Simpson

Claudia Motta, voz de Bart Simpson en Los Simpson

Octavio Rojas, voz de Waylon Smithers en Los Simpson

Alex Villamar, voz de Leo en Tortugas Ninja

Love Santini, voz de Zarzamora en Saber Marionette J

Sebastian Llapur, voz de Marcus Fénix en Gears of War

Alejandro Villeli, voz del abuelo Lou Pickles en Rugrats

Lucha libre y cosplay

El afiche promociona Toy Fest, la feria de coleccionismo vintage más grande de México, que presenta al luchador Máscara Sagrada el 1 y 2 de agosto en Ciudad de México. (Centro Cultural Futurama/Toy Fest)

El programa incluye invitados de lucha libre con Máscara Sagrada, Pentagon, Climax, Super Astro y Pandita entre los confirmados.

En el área de cosplay participarán Laurie Wolf, Li Morc, Rosy Duran, Propp Marker, AMorcillo del Cora, Caosphere, Kaugen y Cova Noriega. Los organizadores invitan a los asistentes a llegar caracterizados con el disfraz de su personaje favorito.

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También habrá música en vivo con diferentes bandas y géneros variados.

Fechas, horarios y cómo llegar

El Toy Fest se realizará el sábado 1 y domingo 2 de agosto, de 10:00 a 19:00 horas, en Cerrada de Otavalo 15, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

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La entrada es gratuita para todo el público.

Quienes viajen en transporte público pueden llegar por el Metro Lindavista o tomar la Línea 6 del Metrobús hasta la estación Instituto Politécnico Nacional y caminar unos minutos sobre avenida Montevideo.

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El Futurama, en modo cultura pop durante todo agosto

El fin de semana siguiente, el mismo recinto recibirá la séptima edición de la Expo Caballero Oscuro, dedicada al universo de Batman, el 8 y 9 de agosto de 11:00 a 18:00 horas, también con entrada gratuita.

La programación del Futurama en torno a ese evento ya arrancó: desde el 23 de julio y hasta el 7 de agosto se desarrolla un ciclo de cine con proyecciones gratuitas de películas del superhéroe, además de conferencias sobre la historia del personaje en los cómics, el cine y las series animadas.

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Entre las actividades confirmadas para la expo están torneos de videojuegos, juegos de mesa, música en vivo, concursos de cosplay, exhibición del Batimóvil y venta de coleccionables temáticos.

Absolute Batman (Agencias de prensa)

Un cine convertido en epicentro cultural del norte de la ciudad

La sede del evento tiene historia propia. El Centro Cultural Futurama ocupa el espacio donde alguna vez operó el Cine Futurama, inaugurado en 1969 y diseñado por el arquitecto Héctor Mestre con capacidad para 4,800 butacas, uno de los más grandes de la ciudad en su época.

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Tras décadas de actividad, el cine cerró y el terreno quedó sin uso hasta 2003, cuando el gobierno capitalino adquirió el predio para transformarlo en un centro cultural. El recinto abrió sus puertas en 2008 y desde entonces opera como uno de los espacios comunitarios más activos del norte de la ciudad.

Con 3 mil metros cuadrados (32,291 pies cuadrados), el Futurama alberga salas multiusos, sala polivalente para teatro y danza, sala de exposiciones, ludoteca, biblioteca, laboratorio de cómputo y cafetería. También imparte talleres de música, danza, cine y artes plásticas, y ha sido sede de exposiciones como el Gran Festival de los Beatles.