Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: testigo ratificó compra de u$s 3 millones en fecha coincidente con un anticipo de obra

El juicio por los “Cuadernos de la Corrupción” se reanudó este jueves con la última audiencia prevista para la semana con nuevos testimonios vinculados a la manera en que se investigó la ruta del dinero de las empresas sospechadas del pago de sobornos para conseguir obra pública durante el kirchnerismo.
El Tribunal Oral Federal 7 escuchará a testigos que formaron parte de los equipos de trabajo conformados en la exAFIP, actual ARCA, para dar respuesta a los oficios que enviaba el entonces juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, en busca de información sobre movimientos bancarios en efectivo por parte de empresas y empresarios que fueron mencionados por el arrepentido financista Ernesto Clarens.
En pocas líneas:
Testigo confirma que una Unión Transitoria de Empresas que integró IECSA compró u$s 3 millones luego de un anticipo de obra
La testigo Marcellini confirmó que en octubre de 2008 una UTE que integraba IECSA cobró un primer anticipo de obra y adquirió “tres millones de dólares” retirados en efectivo y que equivalían a un poco más de diez millones de pesos al cambio del momento.
“Lo que decimos es que esos diez millones son el diez por ciento del monto total de la factura que se hizo relacionada al anticipo”, detalló. Se trata del porcentaje que según arrepentidos en la causa se pagaba como soborno. Parte de sus dichos fueron consignados en el informe de la AFIP y se exhibieron en la audiencia.
Semanas atrás otra testigo del organismo recaudador, María Marta Criscuolo, también habló de esta operación de la UTE IECSA-JCR. Contó que cobró un anticipo el 29 de octubre de 2008 por parte de la Dirección Nacional de Vialidad que neto de retenciones quedó en 98 millones de pesos. Con parte de ese dinero ”se compraron tres millones de dólares que fueron retirados de Transcambio en efectivo por el señor Santiago Altieri por IECSA y Jorge Benolol por JCR”, declaró Criscuolo en ese momento.
Testigo confirmó compra de 600 mil dólares sacados en efectivo de una empresa de Calcaterra
El Grupo ODS SA, que tenía entre sus accionistas a Angelo Calcaterra, realizó una compra de 600 mil dólares en abril de 2009, confirmó la testigo Marcellini. La investigación de la AFIP identificó que se efectuó un retiro en efectivo de dólares tras una conversión de pesos a dólares, operación cuyo destino final no pudo ser determinado.
Durante la revisión, se detectó una transferencia realizada por el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra desde otro banco y, al día siguiente, se debitó el dinero correspondiente a esa compra de dólares para “atesoramiento” de la cuenta de la empresa.
En ese contexto, el equipo analizó operaciones relacionadas al período bajo sospecha, revisando los oficios sobre posibles financiamientos irregulares. Se investigó la salida de fondos de las empresas involucradas y la posible relación entre esas operaciones.
“Nosotros seguíamos el efectivo”, dijo la testigo en referencia al control de los movimientos de dinero basado en el pedido de informes judicial, sobre lo hecho en relación a la firma que tenía como accionista al empresario juzgado.
Declara contadora de la exAFIP que trabajó con un pedido de informes de Bonadio
La contadora Gladys Marcellini refirió que su equipo recibió un oficio desde el juzgado federal 11 en 2019 por el caso Cuadernos, por entonces a cargo del ya fallecido juez Claudio Bonadio. La testigo responde presuntas de la fiscal Fabiana León y detalló que se preguntaba por posibles “financiamientos espurios” de personas físicas y jurídicas. Ella estuvo a cargo de informes sobre dos personas jurídicas, entre ellas una UTE integrada por IECSA.
Comenzó una nueva audiencia con otro testigo de la ex AFIP
Declara el primer testigo del día, Fernando Ierendegui, contador y licenciado en Administración. Trabajó en el área de Grandes Contribuyentes Nacionales en 2019 y estuvo a cargo de una fiscalización a Metrovías por diferencias que “fueron regularizadas por el contribuyente”, recordó en relación a un caso que se llevó en el fuero penal ecónomico.
Un funcionario de la ex AFIP, actual ARCA, afirmó este miércoles ante el Tribunal que lleva adelante el juicio de los “cuadernos de la corrupción” que se encontraron coincidencias entre fechas y montos de pago de presuntos sobornos con extracciones de dinero en efectivo de los bancos por parte de empresas investigadas.