Juicio por la Causa de los Cuadernos, en vivo: testigo ratificó compra de u$s 3 millones en fecha coincidente con un anticipo de obra

El juicio por los “Cuadernos de la Corrupción” se reanudó este jueves con la última audiencia prevista para la semana con nuevos testimonios vinculados a la manera en que se investigó la ruta del dinero de las empresas sospechadas del pago de sobornos para conseguir obra pública durante el kirchnerismo.

El Tribunal Oral Federal 7 escuchará a testigos que formaron parte de los equipos de trabajo conformados en la exAFIP, actual ARCA, para dar respuesta a los oficios que enviaba el entonces juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio, en busca de información sobre movimientos bancarios en efectivo por parte de empresas y empresarios que fueron mencionados por el arrepentido financista Ernesto Clarens.